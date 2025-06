La gestión de Jaime Méndez en San Miguel vuelve a quedar en el centro de la polémica. Tal como viene informando GRUPOLAPROVINCIA.COM, vecinos y dirigentes advierten desde hace tiempo sobre el avance del narcomenudeo, el colapso del sistema de salud, la falta de respuesta frente al hambre, el deterioro de la actividad económica, y los negociados inmobiliarios que avanzan sobre tierras del Estado.

Ahora, un nuevo testimonio pone el foco en la violencia institucional contra los sectores más vulnerables: “A mí me daría vergüenza ser intendente de San Miguel y ver 300 personas durmiendo en la calle”, disparó el concejal Juan José Castro , quien denunció que la propia gestión municipal “reprime con bastones a los pobres” mientras ignora la emergencia social en los barrios.

—Uno de los hechos que más repercusión tuvo en San Miguel en los últimos días fue el accionar de la policía municipal, que irrumpió violentamente contra personas en situación de calle asistidas por un programa provincial. ¿Qué opinión le merece este hecho?

En principio, es lamentable tener que decir que ya estamos acostumbrados a estas prácticas. Pero es así: en la gestión de Jaime Méndez esto es constante, y eso es alarmante, angustiante y preocupante. No es la primera vez que actúa esta falsa policía municipal, porque no son policías son empleados municipales, sin portación de armas. Avanzaron ilegalmente en un sistema en el que están uniformados como efectivos, tienen jerarquías, entrenamientos y hasta hacen prácticas de tiro. Nosotros venimos denunciando esto desde hace tiempo.

Este fue el segundo episodio grave en el año, aunque los vecinos lo sufren todo el tiempo. Por ejemplo, los jóvenes que hacen malabares o tocan un instrumento en los semáforos para ganarse unos pesos, los sacan, les secuestran los instrumentos y hasta los llevan detenidos para averiguación de antecedentes. En San Miguel están prohibidos los corsos, los carnavales, los circos, porque para ellos eso es "generar un foco de delincuencia, drogadicción o alcoholismo". No buscan atender esos problemas: los aíslan. Nosotros organizamos murgas en los barrios y pudimos hacer un carnaval popular este verano. Pero cuando se enteraron, volvieron a reprimir con bastones, de la misma forma que ahora.

Lo más grave es que esta última represión fue en el marco de un programa del gobierno de la Provincia, que llegó para asistir a personas en situación de calle con zapatillas, frazadas y abrigo. En ese momento, una treintena de empleados municipales irrumpieron con violencia para dispersar a los más de 400 vecinos presentes en la plaza. Fue tremendo.

—¿Considera que hay un ensañamiento hacia las políticas públicas provinciales?

Totalmente. El intendente no se ocupa, y cuando lo hace la Provincia, ponen reparos. Hace poco el gobernador destinó 1.400 millones de pesos a San Miguel para fortalecer la seguridad, pero no para que le peguen a los vecinos. Claramente esa plata termina yendo a un esquema de policía ilegal que termina reprimiendo a la gente que más necesita.

—¿Qué pasa con las personas en situación de calle en el distrito?

Ellos no quieren ver gente durmiendo en la calle. A mí, sinceramente, me daría vergüenza ser intendente de San Miguel y ver que, a 20 metros de mi despacho, hay 200 o 300 personas pasando la noche y que sean los propios vecinos quienes organizan ollas populares para alimentarlos. No creo que eso pase en muchos municipios. Solo en uno tan insensible, tan carente de empatía como este, que gobierna sin corazón. Y lo peor: ningún funcionario pidió disculpas por lo ocurrido el lunes.

—Además del tema seguridad, ¿cómo evalúa el estado de los servicios públicos?

San Miguel recauda $700 millones por día, $22 mil millones por mes, y $265 mil millones en todo 2024. Pero la mitad de esa plata va a inversiones financieras. ¿A quién le puede interesar que un municipio invierta en plazos fijos cuando la gente no tiene para comer o para abrigarse? La salud está colapsada. Tenemos tres hospitales y 19 centros de salud, pero no hay atención. San Miguel tiene el peor sistema de salud de la provincia. La gente directamente se cambia el domicilio a distritos vecinos como José C. Paz, Malvinas Argentinas, Moreno o Hurlingham para poder atenderse, porque allí les dan medicamentos y atención gratuita.

No hay insumos, no hay medicamentos, se reprograman cirugías una y otra vez. Y eso no es solo frustrante, es costoso. Porque el paciente se hace todos los estudios previos, que tienen vencimiento, y cuando llega la fecha, se posterga. Y vuelve a empezar. Es un desperdicio de recursos y de salud.

Barrios de San Miguel, olvidados.

—¿Y la seguridad, fuera de la policía municipal?

El sistema de seguridad de Méndez está diseñado para cuidar a los bancos y financieras del centro de San Miguel, Muñiz y Bella Vista. Ahí hay patrulleros, cámaras, inspectores, todo pintadito. Pero salís 10 cuadras de los cascos urbanos y te encontrás con calles sin asfaltar, sin cloacas, sin recolección, sin cámaras, sin agua corriente.

Los servicios públicos son pésimos, y lo peor es que pagamos una fortuna por un sistema que está caduco.

—Tiempo atrás, en diálogo con este medio, mencionó un crecimiento del narcomenudeo. ¿Cuál es la situación?

Es alarmante. El crecimiento de la venta de drogas es exponencial, y muchas veces hay funcionarios involucrados, a quienes tienen que hacerles sumarios y echarlos. Si este gobierno no cambia, el tema va a seguir empeorando.