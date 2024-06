Entrevista GLP. Teléfono para Jaime Méndez: en San Miguel sufre el comercio, la salud es “absolutamente deficiente” y los pobres son “vecinos de segunda”

A Jaime Méndez, el intendente de San Miguel, se lo ha criticado fuertemente por hacer obras de “maquillaje” en el distrito mientras hay barrios “postergados”; también por la lentitud en concretar emprendimientos de viviendas, por la grave crisis del sistema de salud y por la “discriminación” hacia los vecinos de menores recursos.

En diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM, la concejal Marcela Viguera (UxP) enfatizó este último punto: dijo que “en San Miguel hay vecinos de primera y vecinos de segunda”. También lamentó el estado de los servicios de salud y el “deterioro” del comercio por la crisis económica.

–Jaime Méndez está en el poder desde el año 2016, cuando sucedió interinamente al por entonces intendente Joaquín de la Torre. Me gustaría conocer, como concejal, pero también como vecina de la ciudad, qué balance puede hacer de estos ocho años de gobierno.

La verdad es que, en la primera parte de su gestión como intendente interino, esa gestión estaba muy teñida por la planificación que había hecho Joaquín de la Torre. Era bastante difícil distinguir cuál era su visión del distrito y cuál era la de Joaquín de la Torre. Ambos tienen en común la visión de una política restrictiva o dirigida hacia un sector de la población, en discriminación de los sectores más vulnerables o populares del distrito.

Cuando él arranca su mandato, ya como intendente elegido legítimamente, profundiza una gestión todavía mucho más lejana de las necesidades populares. Y también se encarna y se encuadra dentro de lo que fue la gestión del PRO en la provincia de Buenos Aires, y profundiza mucho en lo que fue la obra pública nacional. Empieza a desarrollar muchos proyectos inmobiliarios en el distrito, que no solamente marginan a los sectores populares, sino que además toda la obra de infraestructura la hace en función de favorecer la facilidad de conectividad para estos emprendimientos inmobiliarios enormes que hay en San Miguel, de barrios cerrados, todos en vinculación, también, con grupos muy cercanos al macrismo.

–Continuando con la lógica del PRO, ¿no? Lo mismo que sucede en otros municipios gobernados por el partido amarillo.

Correcto.

–Marcela, entonces, de acuerdo a este análisis que está haciendo, tanto para Jaime Méndez como para Joaquín de la Torre, en San Miguel hay vecinos de primera y vecinos de segunda.

Sin ninguna duda. Y eso se ve muy plasmado, por ejemplo, en la política sanitaria municipal. Si bien hay 19 salitas de acceso primario a la salud, dos salas más grandes, tanto en Santa María como en Bella Vista, y un único hospital que tiene camas de internación, cirugía y demás, todas estas salas periféricas no atienden a los vecinos, no tienen insumos, es muy difícil el acceso a la salud pública.

Y también hay un condimento que se vio profundizado en los últimos años de su gestión, que es el detrimento y la falta de control sobre la salud privada del distrito, que también forma parte de las responsabilidades del intendente.

–¿Por qué falta de control?

En San Miguel vos tenés dos clínicas privadas: una es la clínica Sarmiento, la otra es la clínica Bessone. En la clínica Bessone solamente se pueden atender aquellos que tienen prepagas de media a alta cobertura médica, y en Sarmiento, aquellas prepagas de media hacia abajo. Bueno, en cualquiera de los casos, ninguna de los dos tiene hemodinamia. Hay una fuerte saturación del sistema de salud y hay, en la clínica Sarmiento, reiteradas problemáticas con los médicos y el equipo de salud por la falta de pagos profesionales. De hecho, vas a una guardia y estás tantas horas como en el hospital público o más, y la atención es absolutamente deficiente.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

–Pensando en esto que usted viene señalando, y teniendo en cuenta cómo impactan en forma negativa las políticas nacionales a nivel local, ¿nota que hay un plan de contención social de parte del gobierno de Méndez o todo lo contrario?

No. De hecho, se puede evaluar, primero, en la desprotección general de los sectores vulnerables. En este momento de emergencia social, no hay una presencia del Estado al lado del vecino tratando de paliar la hambruna.

Nosotros tratamos en el Concejo Deliberante un proyecto de preocupación por la falta de los recursos que la Nación le debe derivar a la provincia de Buenos Aires y, por ende, a nuestro distrito, y todo el bloque oficialista, sumado al bloque libertario, lo ha votado en contra. No solamente no tienen políticas locales en función de defender a aquellos más vulnerables, sino que tampoco tienen el compromiso de acompañar al gobernador para que eso se regule. Porque no entienden la necesidad de aquellos vecinos que ellos identifican con claridad como vecinos de segunda, aunque son los que van a buscar a la hora del voto.

–Marcela, ¿cómo están trabajando ustedes desde el bloque de UxP en el Concejo Deliberante? ¿Con qué proyectos pensando justamente en beneficio de los vecinos?

Bueno, la verdad que hay una cantidad de proyectos variopintos, que van desde poder dar una contención en respecto de materia social, de poder agarrar y tener una mirada inclusiva y de laburo coordinado entre todos los sectores para paliar la situación, a propuestas claras de articulación con la Provincia de Buenos Aires, que es el único sector que se está preocupando hoy de tratar de paliar, con los recursos que tiene, la necesidad de los distritos.

Y, en simultáneo, las propuestas locales que nosotros hacemos para incluir a aquellos sectores, no solamente los que están marginalizados porque están por fuera de la periferia de San Miguel, sino incluirlos en materia de salud, enfermedades diversas... De hecho, se presentó, por darte un ejemplo, una ordenanza que presentó el concejal (Jusn José) Castro en beneficio de aquellos vecinos de San Miguel que padecen celiaquía, para poder tener opciones de compra y menúes en los distintos lugares, de accesibilidad para aquellos que tienen accesibilidad, entendiendo que, además de transitar esta enfermedad, que es una enfermedad cara a la hora alimenticia.

Y tratar también de poder gestionar todas aquellas obras que benefician a los sectores más postergados y a los de clase media. Porque también nosotros pensamos que tenemos que preocuparnos fortísimamente por el comercio, que se ve en un detrimento muy importante, y es la actividad económica principal de San Miguel, para generar distintas herramientas de estímulo.

Por supuesto, todas estas propuestas son en reiteradas ocasiones mandadas a archivo o a comisiones, esperando el tratamiento en el sueño de los justos. Pero nosotros, independientemente de las herramientas legislativas que podemos tener, sí estamos trabajando como bloque y como espacio político en una planificación concreta para ofrecerle al vecino una alternativa a la realidad de San Miguel. Varios sectores estamos trabajando en esto dentro del peronismo y de UxP. Estamos trabajando coordinadamente en una propuesta integral que pueda darle al vecino una esperanza distinta y una proyección distinta.