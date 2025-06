-Como productora agropecuaria, ¿qué lectura hace del regreso del esquema pleno de retenciones desde julio? ¿Cómo impacta concretamente en el campo, especialmente en los pequeños y medianos productores?

Las políticas del Gobierno nacional para todo el sector agropecuario fueron erradas desde el primer día que el presidente Javier Milei asumió. Prometió medidas que nunca cumplió, castigó al sector con recortes en áreas y recursos, y la sensación generalizada del productor es de desilusión. Se siguen perdiendo oportunidades, que no tengo dudas que a futuro este mismo gobierno las va a lamentar.

La baja parcial de los derechos de exportación no tiene muchas diferencias de lo que fue el “Dólar Soja” de Sergio Massa. Es un esquema de muy corto plazo, que no le permite proyectar en el tiempo al productor, que es lo que hoy necesita. Los tiempos electorales del gobierno fueron más importantes que los de la gestión. Lo peor es que ahora volvieron a subir, y no hay ningún esquema o propuesta de eliminación de las retenciones, que es lo que todo el campo reclama.

-El año pasado, en su visita a La Rural Milei dijo que “el campo era robado” y prometió eliminar retenciones, pero luego las ratificó temporalmente. ¿Cómo evalúa esa contradicción entre el discurso y la implementación práctica? ¿Qué impacto provoca en la confianza del sector?

Considero que el presidente en ese discurso dijo lo que los productores querían escuchar. Me pareció más una declaración populista que otra cosa. Pero más allá del discurso del presidente, el cual no comparto muchas veces en sus formas ni contenido, lo que importa es la gestión. Y en ese punto sin dudas es un reprobado en lo que se refiere al campo. Ya sea por desconocimiento o impericia, la política agropecuaria del gobierno de Javier Milei es muy mala.

El campo, como todos los sectores de la economía, necesita confianza, reglas claras y medidas a largo plazo. Eso no está pasando, y la esperanza que había con un nuevo gobierno de a poco se va diluyendo.

- ¿Qué impacto estiman los productores pequeños y medianos tras la disolución de regímenes como el de ganadería ovina, caprina, sericicultura y búfalos? ¿Cómo espera que el gobierno reemplace estas herramientas de apoyo?

El recorte de programas de fomento a los productores es un sinsentido. En vez de corregir lo que estaba mal, que sin dudas eran muchas cosas, el gobierno nacional decidió terminarlos. Lo mismo sucedió con los fideicomisos y la necesaria obra pública para tener mejores caminos, rutas y evitar inundaciones.

Lamentablemente no veo ninguna intención de reemplazar esos programas por otros. Los productores hoy sufren las consecuencias de la motosierra y el ajuste.