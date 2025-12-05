—En primer lugar, ¿cómo evalúa la aprobación del endeudamiento solicitado por Axel Kicillof? ¿Considera que hoy es una herramienta imprescindible para sostener la situación financiera tanto de la Provincia como de los municipios?

Era totalmente irracional no acompañar la solicitud del gobernador. Todos sabemos que el tratamiento y la aprobación del endeudamiento no pueden estar ajenos a la situación que vive la Provincia y a las situaciones que atravesamos los municipios.

Y quiero destacar el trabajo incansable del gobernador y de su equipo para lograr que esto pudiera prosperar. Estamos hablando de vencimientos de deuda que ni siquiera tomó el propio gobernador. Son deudas contraídas por la ex gobernadora María Eugenia Vidal que la Provincia iba a tener que afrontar el año que viene, en plena crisis macroeconómica generada por el actual Presidente y en un contexto de asfixia financiera hacia Buenos Aires.

Nos están quitando recursos coparticipables y buscando que el gobernador se quede sin herramientas para seguir haciendo el trabajo que la gente demanda y para continuar articulando con los municipios como lo venía haciendo. Por eso digo que era de una gran irresponsabilidad no acompañarlo. Seguramente algunos de los que ahora no votaron o que fueron parte de la negociación también fueron parte del gobierno que tomó la deuda; eran parte de esa historia. Y ahora, de repente, le estaban dando la espalda al gobernador que tiene que hacerse cargo.

El gobernador no sólo debe afrontar esa deuda, sino también garantizar la gobernabilidad de la provincia más importante del país, la que más produce, la que —junto con Córdoba— tiene el gasto público más bajo.

Carlos Ferraris, intendente de Leandro N. Alem.

—¿Cómo se expresa esa crisis en los municipios, particularmente en el suyo?

Hoy hay un incremento enorme de demandas sociales. Todo lo que antes la gente resolvía por su cuenta, ahora debe resolverlo en la ventanilla municipal. Aumentó la atención, aumentó la demanda en salud pública, los traslados de personas, las necesidades alimentarias, la asistencia social. Muchísimas situaciones.

Los gastos han alcanzado niveles muy difíciles de sostener. Por eso digo que negarse al endeudamiento era desconocer lo que vivimos en territorio. Los intendentes venimos advirtiendo esto desde hace meses.