Entrevista GLP. Ferraris: “Era irracional no acompañar el endeudamiento; la Provincia está siendo asfixiada”
En esta primera parte de la nota con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el intendente de Alem destacó el “trabajo incansable” de Kicillof para destrabar la votación en la Legislatura y alertó que los municipios viven “niveles de gasto imposibles de sostener”.Videos - Entrevistas05 de diciembre de 2025Mariana Portilla
—En primer lugar, ¿cómo evalúa la aprobación del endeudamiento solicitado por Axel Kicillof? ¿Considera que hoy es una herramienta imprescindible para sostener la situación financiera tanto de la Provincia como de los municipios?
Era totalmente irracional no acompañar la solicitud del gobernador. Todos sabemos que el tratamiento y la aprobación del endeudamiento no pueden estar ajenos a la situación que vive la Provincia y a las situaciones que atravesamos los municipios.
Y quiero destacar el trabajo incansable del gobernador y de su equipo para lograr que esto pudiera prosperar. Estamos hablando de vencimientos de deuda que ni siquiera tomó el propio gobernador. Son deudas contraídas por la ex gobernadora María Eugenia Vidal que la Provincia iba a tener que afrontar el año que viene, en plena crisis macroeconómica generada por el actual Presidente y en un contexto de asfixia financiera hacia Buenos Aires.
Nos están quitando recursos coparticipables y buscando que el gobernador se quede sin herramientas para seguir haciendo el trabajo que la gente demanda y para continuar articulando con los municipios como lo venía haciendo. Por eso digo que era de una gran irresponsabilidad no acompañarlo. Seguramente algunos de los que ahora no votaron o que fueron parte de la negociación también fueron parte del gobierno que tomó la deuda; eran parte de esa historia. Y ahora, de repente, le estaban dando la espalda al gobernador que tiene que hacerse cargo.
El gobernador no sólo debe afrontar esa deuda, sino también garantizar la gobernabilidad de la provincia más importante del país, la que más produce, la que —junto con Córdoba— tiene el gasto público más bajo.
Carlos Ferraris, intendente de Leandro N. Alem.
—¿Cómo se expresa esa crisis en los municipios, particularmente en el suyo?
Hoy hay un incremento enorme de demandas sociales. Todo lo que antes la gente resolvía por su cuenta, ahora debe resolverlo en la ventanilla municipal. Aumentó la atención, aumentó la demanda en salud pública, los traslados de personas, las necesidades alimentarias, la asistencia social. Muchísimas situaciones.
Los gastos han alcanzado niveles muy difíciles de sostener. Por eso digo que negarse al endeudamiento era desconocer lo que vivimos en territorio. Los intendentes venimos advirtiendo esto desde hace meses.
Carlos Fara: “Con el respaldo de Trump y si no comete grandes errores, Milei debería tener el horizonte despejado hasta agosto”
En diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el consultor político analizó el escenario nacional y advirtió sobre las tensiones parlamentarias, los desafíos fiscales y la necesidad de acuerdos estratégicos que definirán la estabilidad del Gobierno durante los próximos meses.
Entrevista GLP. Ramallo avanza con la venta del juicio a Siderar: “La justicia siempre nos dio la razón”, dijo Poletti
El intendente confirmó que varios grupos empresarios ya manifestaron interés en adquirir la deuda que la siderúrgica del Grupo Techint mantiene con el municipio, en medio del reclamo judicial por la Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene.
Entrevista GLP. Capra valoró el endeudamiento provincial: “Para los intendentes es un alivio saber que vamos a contar con algo de dinero”
El intendente de General Alvear destacó la creación del Fondo de Emergencia frente a la “asfixia” económica y reclamó que la Provincia salde las deudas pendientes con los municipios. Además, remarcó la importancia de que los nuevos recursos sean de libre disponibilidad y abonados “como corresponde”.
Entrevista GLP. Civale cruzó a LLA: “No hubo acuerdos espurios, todo fue público y transparente”
El presidente del bloque Acuerdo Cívico defendió el acompañamiento al financiamiento y remarcó que actuaron con responsabilidad institucional. “No creemos en asfixiar al gobernador para que le vaya mal”, afirmó.
Cierre abrupto en Pacheco: 40 despidos y fuerte conflicto sindical
El cierre de Color Living en Pacheco desató 40 despidos y un choque gremial. La crisis industrial y las importaciones golpean fuerte al empleo en zona norte.
La encuesta que incomoda al Gobierno tras las legislativas
Una nueva encuesta prende alarmas en Casa Rosada: los argentinos resisten la “batalla cultural” de Milei y defienden al Estado, la educación pública y los Derechos Humanos.
Kicillof acusó a Milei de buscar el caos en la Provincia
Kicillof salió con los tapones de punta: celebró la Ley de Financiamiento y acusó a Milei de apostar al caos en la Provincia. Leé todo lo que dijo.