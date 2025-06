A las puertas de cumplir una década en el poder, Sergio Bordoni acumula cuestionamientos en Tornquist. Como ya contamos en GRUPOLAPROVINCIA.COM, su gestión es blanco de críticas por subas impositivas desmedidas, manejo opaco de los fondos públicos y un estilo de gobierno “autoritario”, con nula apertura al diálogo y desprecio por los espacios de oposición.

Esta vez, quien alzó la voz fue Susana Marcolini, concejal del bloque UCR-Juntos, que denunció la falta de prioridades, la ausencia total de planificación y un modelo de gestión que “va para adelante” sin rumbo. Apuntó a fallas estructurales en salud, desatención de las adicciones, falta de transparencia y un municipio que funciona en base a “repentinismos” y sin un proyecto claro de futuro.

—¿Qué balance general hace de la gestión del intendente Sergio Bordoni, que este año cumple una década al frente del municipio?

La percepción que yo tengo de este gobierno y que en realidad compartimos en el conjunto, es que tiene los claros y los oscuros que suelen tener las gestiones que se perpetúan durante mucho tiempo. Manejan las cosas como si fueran propias y pierden la visión de futuro porque les parece que las van a seguir manejando durante todo el tiempo como quieran.

—Desde su banca en el Concejo, ¿qué aspectos de la administración municipal —como la obra pública, la educación o la transparencia— les generan mayor preocupación?

Bajo todo punto de vista, lo que más nos preocupa y por lo que más trabajamos es por la transparencia de la gestión. Esto es bastante criticado y sobre todo por el intendente municipal que en algunos aspectos supone que reclamar transparencia es poner palos en la rueda.

Este es un gobierno que va para adelante, pero no tenemos claro cuál es en realidad su objetivo. No hay trazado de planeamiento, no hay trazado de objetivos de gestión que vayan más allá de la permanencia en el gobierno.

Nosotros pensamos que esto hay que planificarlo, que el distrito de Tornquist necesita otra mirada, otra apertura, otra planificación. No puede ser que vayamos haciendo en la medida en la cual surjan los repentinismos y las cosas, porque tenemos problemas estructurales a los cuales, si es por repentinismo, nunca nos vamos a abocar.

—La salud, la seguridad y las adicciones suelen ser tres ejes especialmente sensibles para los vecinos, que esperan respuestas de los municipios. ¿Cómo están estos aspectos en Tornquist?

En cuanto a la salud, se ha logrado una dimensión de la organización de salud bastante importante en la ciudad cabecera, no así respecto del desarrollo del Hospital Menor de Sierra de la Ventana y las unidades sanitarias. Esto no tiene que ver con emitir juicios respecto de cómo se hace la prestación del servicio en cuanto a las relaciones humanas que se establecen.

Después otro tema que nos preocupa mucho y que está bastante vedado, no creo que intencionalmente, pero sí nos hacemos o se hacen un poco los distraídos, es el de las adicciones en general. No veo que nos estemos ocupando demasiado de eso de una manera contundente y firme. Deberíamos estar más organizados.

Y dentro de las adicciones, tenemos el tema de las ciberadicciones. Nosotros estuvimos trabajando mucho en una ordenanza, que ya está sancionada, sobre cómo podemos ocuparnos al menos en los ámbitos educativos de esta cuestión de la adicción al juego por parte de los chicos.

—¿Considera que en el Ejecutivo municipal hay una falta de prioridades claras, según el análisis que ustedes vienen haciendo?

Faltan prioridades claras en el ejecutivo municipal, pero también pienso que las cosas que faltan están absolutamente ligadas al modelo de gestión que tiene el intendente municipal, por lo tanto no las va a cambiar. Entiendo que él está convencidísimo de que esta es la forma y su grupo de trabajo también.

Seguramente va a seguir corriendo atrás de los problemas, va a tener billetera, va a tener posibilidades de "convencer" voluntades. Este municipio atiende aparentemente las necesidades urgentes de la gente y ninguna de las formas de atender esas necesidades es el conchabo o el municipio, que es una alternativa, pero que en realidad no nos parece que sea a largo plazo, ordenada, que contribuya con la gestión de los recursos que los contribuyentes le demos al municipio.