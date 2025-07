Entrevista GLP. Crisis en Saavedra bajo la gestión de Matías Nebot: maquinarias obsoletas, trabajadores que hacen juicio y un municipio a la deriva

La gestión de Matías Nebot en Saavedra no logra despegar y cada vez acumula más turbulencias. Como venimos contando en GRUPOLAPROVINCIA.COM, crecen los reclamos por el deterioro urbano, la escasez de insumos en el hospital municipal, el desborde del déficit financiero y una preocupante suba del gasto político, que el intendente intentó amortiguar con tijera en mano... pero apuntando directamente al bolsillo de los trabajadores municipales.

En ese contexto, Nicolás Catalano, concejal del Partido Justicialista, no se guardó nada: criticó con dureza el ajuste salarial a los empleados comunales, denunció despidos encubiertos en el área de salud y advirtió sobre una ola de juicios laborales que podrían hipotecar al municipio. Además, señaló que la crisis ya se hizo sentir en casi todas las dependencias: desde el colapso del taller municipal —sin fondos ni repuestos para mantener la maquinaria en pie— hasta la falta de obras viales clave, como el mantenimiento del camino a la unidad penitenciaria, que ya se cobró una vida.

—A un año y medio del inicio de la gestión de Matías Nebot, ¿qué balance hacen desde su bloque? ¿Cómo evalúan el rumbo que tomó el municipio?

Encontramos varios problemas en el distrito, sobre todo lo que tiene que ver con este paro municipal que está prolongado en el tiempo, con un recorte salarial muy importante, además del recorte de las horas y algunos movimientos que tienen que ver con cambios de funciones de empleados municipales.

Otra de las preocupaciones es el tema de los contratados. Por ejemplo, lo que ha pasado últimamente en el área de radiología: dos personas que estaban contratadas han perdido su puesto de trabajo, dado que no funciona el tomógrafo. Es un problema también que tenemos en cuanto a la salud, que es lo más preocupante, porque hoy el hospital, que supo ser modelo, tiende a ser una sala de primeros auxilios.

—¿No había otra alternativa más que recortar los sueldos de los trabajadores estatales?

Debería haber buscado otro tipo de opción, sabemos por ejemplo que es inconstitucional recortar las horas. Por eso también vemos con preocupación la cantidad de juicios que se están suscitando por parte de los empleados municipales. Ayer informaba el sindicato que son alrededor de 60 juicios los que seguramente van a pagar las gestiones siguientes, que no tienen nada que ver con la decisión tomada por este Ejecutivo. Eso también es muy preocupante.

—Más allá del área de Salud, ¿qué otras dependencias municipales considera que hoy no están funcionando al 100% o presentan serias deficiencias?

Esta crisis yo creo que ha afectado a todas las áreas del municipio, sobre todo lo que tiene que ver con obras públicas. Si bien se está cumpliendo con un bacheo en algunos lugares, en otros la verdad que no llega a funcionar.

Otro de los inconvenientes que tenemos es el taller municipal, que hoy no tiene recursos para comprar los repuestos de las maquinarias, y eso produce que estas no se arreglen. También es un problema a futuro que nos genera gran preocupación. Lo cuentan los mismos empleados municipales: hoy no pueden reparar las maquinarias, y eso también nos genera algunos inconvenientes en lo que tiene que ver con la obra pública.

Hay un caso muy particular que yo defiendo mucho en el Concejo Deliberante, que es el tema del camino a la unidad penitenciaria en la localidad de Saavedra. Ya se ha suscitado algún accidente en el que ha perdido la vida una persona de Saavedra en una moto. Es un lugar de mucho tránsito donde asisten no solo personas de Saavedra, sino de toda la región.

En la gestión anterior se hizo un trabajo que no correspondía con respecto al entoscado, la piedra que está puesta no es la que corresponde. Hay que hacer un trabajo de mantenimiento diría que constante, para que no se susciten hechos como el que contaba.

Es por eso que tenemos que tener las maquinarias en condiciones. Y en el área de Obras Públicas, debo reconocer que cada vez que he llamado, ya sea al secretario anterior, Leandro Quirico, o al secretario actual, Gabriel Marconi, siempre me han atendido, siempre han respondido, siempre me han dado aunque sea una respuesta para darle a los vecinos.