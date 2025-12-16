Mayra Mendoza, diputada provincial por la tercera sección electoral e intendenta de Quilmes en uso de licencia, compartió en sus redes sociales detalles de un encuentro que mantuvo en la CGT.

"Estuvimos en la CGT junto a su nueva conducción y a compañeros intendentes e intendentas, profundizando el diálogo y la unidad de acción en el marco del nuevo ataque del gobierno de Milei contra los derechos de los y las trabajadores y trabajadoras", explicó Mayra Mendoza.

"Estaremos acompañando al movimiento obrero organizado en las calles el próximo jueves 18, para impedir que avance la reforma laboral precarizadora que el oficialismo nacional pretende imponer en el Congreso. Convocamos a todos y todas a participar por la dignidad de los hombres y las mujeres de trabajo", dijo en torno a la marcha de este jueves.

"La justicia social es garantía de paz y los trabajadores y trabajadoras no pueden seguir siendo tratados como enemigos por el Presidente. Peronismo, más que nunca", cerró.

18 de diciembre, día de la marcha contra la reforma laboral que pretende Javier Milei

La marcha contra el proyecto de reforma laboral del presidente Javier Milei que liderará la CGT el jueves tendrá respaldo de numerosas expresiones del peronismo, la izquierda y los grupos piqueteros. El epicentro del reclamo será la Plaza de Mayo.

Los sectores del justicialismo vinculados al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, tendrán representación propia, al igual que delegaciones de los PJ municipales e intendencias. El Frente de Izquierda aportará su presencia, al igual que la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), un sector en el que tallan movimientos sociales de raíz peronista y de izquierda.

El Movimiento Derecho al Futuro, espacio político del gobernador Kicillof, tendrá su columna propia, al igual que sucedió en numerosas protestas contra el Gobierno o contra la condena contra la expresidenta Cristina Kirchner por el caso Vialidad. Avenida de Mayo y Tacuarí será su punto de concentración, a las 14.

Mayra Mendoza participó del 1° Parlamento Bonaerense de la Discapacidad

Desde su cuenta en la red social X (antes Twitter), la diputada provincial por la tercera sección electorla (Fuerza Patria) e intendenta municipal en uso de licencia del distrito de Quilmes, Mayra Mendoza, contó: "Participamos del 1° Parlamento Bonaerense de la Discapacidad, un espacio de diálogo y debate que se propone fortalecer la legislación provincial en la materia, con participación política y ciudadana directa de las personas con discapacidad. Frente al ataque del gobierno de Javier Milei a este sector tan necesitado de nuestra población, debemos responder profundizando la organización, el involucramiento y la solidaridad".

En ese sentido, desde sus redes, comentó "Tenemos que lograr que los y las representantes del pueblo seamos la expresión más genuina de sus deseos y sus problemáticas, y para ello es bueno promover sus aportes y nutrirnos de ellos en nuestras iniciativas. Felicitaciones, Marga Recalde, por la iniciativa y gracias por la invitación".