Desde su cuenta en la red social de X (antes Twitter), el senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad (UCR), se refirió al atentado acaecido en Australia.

"Condenamos con absoluta firmeza los atentados ocurridos en Sídney contra miembros de la comunidad judía. El antisemitismo no es una postura ideológica ni una opinión más. Es odio, es violencia y es una forma brutal de negar la dignidad humana", marcó postura el senador radical.

En ese sentido, el senador dijo que "La historia nos enseñó que cuando se tolera o se justifica ese odio, el silencio se convierte en complicidad. Por eso, frente al avance del antisemitismo, no caben las ambigüedades: hay que levantar la voz y actuar con determinación, siempre y en todo lugar".

De esta forma Abad condenó al ataque terrorista contra una celebración judía en la playa de Bondi, al este de Sídney, Australia. Cabe recordar que dos hombres armados con rifles abrieron fuego contra la multitud congregada en el parque Archer, junto a la famosa playa, una de las más concurridas y turísticas del país.

Abad se reunió con Sánchez Zinny

Desde su cuenta en la red social de X (antes Twitter), el senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad (UCR), contó detalles de un encuentro de trabajo que mantuvo con Gabriel Sánchez Zinny, Jefe de Gabinete del Gobierno de la Ciudad.

"Con Zinny recorrimos TUMO Buenos Aires: un centro de formación innovador para chicas y chicos de 12 a 18 años, donde se combinan tecnología, creatividad y libertad para aprender. Programación, animación, música, diseño, robótica y mucho más, en un entorno gratuito, flexible y con futuro", contó el legislador nacional por la provincia de Buenos Aires.

"Este es el tipo de experiencia educativa que queremos llevar a Mar del Plata. Porque la Revolución Educativa también significa abrir caminos nuevos, conectar con el mundo que viene y apostar por el talento joven", cerró.