La interna radical volvió a tensarse en la Legislatura bonaerense. Tras las negociaciones por el endeudamiento solicitado por Axel Kicillof y las pujas por las nuevas autoridades de la Cámara baja, Alejandra Lordén rompió con la bancada mayoritaria y conformó un bloque propio junto a Priscila Minnaard y Valentín Miranda. La decisión profundiza el quiebre del centenario partido en la provincia, atravesado por disputas que ni las elecciones ni las intervenciones judiciales lograron ordenar.

El nuevo espacio se denomina Unión Cívica Radical y será oficializado el martes 16 a las 16. Según informó la legisladora, ella presidirá la bancada durante el primer año y Miranda el segundo. La integración responde a alineamientos territoriales: Lordén está vinculada al intendente de Saladillo, José Luis Salomón; Miranda al jefe comunal de Trenque Lauquen, Francisco Recoulat, y a Miguel Fernández, titular del Comité de Contingencia de la UCR bonaerense; mientras que Minnaard responde al intendente de Dorrego, Juan Carlos Chalde.

El mensaje político de Lordén: “No es tiempo de mezquindad”

La diputada presentó el bloque con un mensaje en redes sociales: “En un día tan importante, nos encontramos con @valenmirandaok para conformar el Bloque de la Unión Cívica Radical y darle la bienvenida a Priscila Minnaard, quien se suma a este equipo”. Sostuvo que la decisión se tomó junto a “militantes, jóvenes, concejales, legisladores e intendentes”, y llamó a “pensar colectivamente” y recuperar “la militancia solidaria que nos caracterizó”.

“No es tiempo de mezquindad, es tiempo de trabajo. No es tiempo de individualismos, es tiempo de trabajo colectivo. Es tiempo de escuchar. Es tiempo de generar una alternativa atractiva para la sociedad. Modernizar y defender las banderas de la Unión Cívica Radical. Allá vamos”, expresó.

Miranda replicó el mismo mensaje, reforzando la idea de un bloque con base territorial y vocación de renovación interna.

En un comunicado, los tres diputados adelantaron que su agenda se concentrará en “la defensa del sector productivo de la provincia, con eje en el desarrollo local y la producción”, además de los ejes históricos del radicalismo: educación, salud y fortalecimiento institucional.

Una interna que vuelve a explotar

La ruptura llega luego de que la Legislatura aprobara el endeudamiento, el presupuesto y la ley fiscal impulsados por el gobernador. Lordén, quien fue vicepresidenta de la Cámara baja en los últimos dos años y también vicepresidenta primera del Comité Nacional, manifestó disconformidad con las negociaciones y decidió avanzar con su propia bancada.

“La UCR tiene tres espacios internos dando vueltas desde hace años”, explicó en declaraciones previas. Allí señaló que la fragmentación no es nueva y que “a veces hay que tensionar y representar bloques legislativos distintos para luego fusionarnos en algo que nos tenga a todos en cuenta”. Según dijo, su bloque cuenta con el respaldo de “tres intendencias, concejales, consejeros escolares y una senadora”.

Diego Garciarena, presidente del bloque UCR + Cambio Federal, lamentó la decisión y calificó la ruptura como un error. “Es un error seguir dividiendo al partido que tan debilitado ha quedado después de una fallida estrategia electoral“, afirmó. Recordó que en las legislativas de septiembre la alianza Somos Buenos Aires —de la que la UCR formó parte— quedó tercera con poco más del 4% de los votos, obteniendo cuatro bancas, una de ellas la de Minnaard.

El legislador intentó minimizar el impacto y apuntó que “estas cuestiones no le interesan a los bonaerenses, que esperan respuestas concretas”.

Lordén sobre el rol del partido: oposición, acuerdos y rearmado

En otro tramo, Lordén analizó el posicionamiento partidario: “Somos oposición al partido de Javier Milei y somos oposición al partido de la provincia de Buenos Aires, el gobierno de Axel Kicillof. Esto es donde nos ubicó la gente”. Sin embargo, remarcó que el radicalismo debe ser capaz de “dialogar y consensuar” cuando existan puntos de acuerdo, sin resignar su doctrina.

“La educación pública, la salud pública, el federalismo, la república, no las negocio”, sostuvo. Y advirtió que el partido necesita “restructuración, liderazgo y síntesis” para volver a ser competitivo: “Al radicalismo le faltan líderes”.