La Cámara de Diputados convocó a una sesión especial para el próximo miércoles 17 de diciembre, en lo que será la primera discusión en el recinto durante el período de sesiones extraordinarias. El debate comenzará a las 14 y tendrá como eje central el tratamiento de tres de los principales proyectos que el Gobierno envió al Congreso de la Nación para ser abordados en este tramo del calendario legislativo.

La convocatoria se conoció este lunes, en el marco de las primeras reuniones en comisiones de la Cámara baja, donde comenzó a delinearse el debate de las iniciativas incluidas en el temario. En ese contexto, el primer proyecto que se discutirá en el recinto será el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del año 2026.

El Presupuesto 2026 como eje del debate

El proyecto de ley de gastos aparece como una de las iniciativas con mayores posibilidades de avanzar dentro del conjunto de temas enviados por el Poder Ejecutivo para el período legislativo extendido. La intención del oficialismo es darle prioridad al tratamiento del Presupuesto, entendiendo su centralidad para la planificación económica y financiera del próximo año.

En paralelo, el escenario parlamentario muestra a La Libertad Avanza con un crecimiento significativo en volumen legislativo tras las elecciones de octubre pasado, aunque sin quorum propio ni mayoría pura tanto en Diputados como en el Senado. Además, el espacio no cuenta con un mandatario provincial identificado con el color violeta, un dato que también incide en la dinámica de las negociaciones legislativas.

Inocencia Fiscal y estabilidad fiscal en agenda

Junto con el Presupuesto 2026, ingresaron otras dos iniciativas que formarán parte del debate. Por un lado, la reforma del Régimen Penal Tributario, conocida como Inocencia Fiscal. Por otro, la ley de compromiso para la estabilidad fiscal y monetaria, que establece la obligación de que el presupuesto proyecte un resultado equilibrado o superavitario, prohibiendo la existencia de déficits financieros.

Estos proyectos comenzaron a ser analizados en comisión, con la expectativa de que el oficialismo logre los dictámenes necesarios para llevarlos al recinto en el menor plazo posible.

Comisiones y definiciones clave en Diputados

Según informó Infobae, el titular de Diputados, Martín Menem, blindó la ingeniería de la repartija en las comisiones que intervendrán durante el actual período extraordinario. En ese marco, el oficialismo avanzó con la constitución de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal.

Las presidencias de ambas comisiones quedaron en manos de legisladores de La Libertad Avanza, quienes ratificaron sus cargos. Alberto Benegas Lynch continuará al frente de Presupuesto y Hacienda, mientras que Laura Rodríguez Machado presidirá Legislación Penal. En ambos casos, el kirchnerismo decidió dejar en stand by sus cargos.

Para este martes a las 10, la diputada cordobesa convocó a una reunión para comenzar con el análisis del proyecto de Inocencia Fiscal. Además, se prevé un plenario junto a la Comisión de Presupuesto y Hacienda a partir de las 15, con el objetivo de avanzar en el tratamiento conjunto de las iniciativas.

El camino hacia el Senado

El Ejecutivo buscará aprobar lo antes posible los proyectos en Diputados para girarlos a la Cámara de Senadores, donde el debate también podría extenderse. El objetivo planteado es dictaminar el viernes y dejar las iniciativas a la espera de su sanción definitiva el sábado 27 o el lunes 29 de diciembre.

Mientras tanto, la Cámara alta concretará este martes, desde las 11, una reunión de Labor Parlamentaria en la que los jefes de bloque definirán la trayectoria de la reforma laboral. En primer término, se debatirá el reparto de butacas en las comisiones de Trabajo y de Presupuesto y Hacienda.

Tras esa instancia, la titular de la bancada libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, apunta a conseguir un dictamen el viernes del proyecto de Modernización Laboral y debatirlo en conjunto con el Presupuesto.

El temario completo de las sesiones extraordinarias

El Poder Ejecutivo dispuso que el Congreso de la Nación continúe en funciones desde el 10 hasta el 30 de diciembre de 2025. Además de los proyectos que ya comenzaron a correr en el recinto, se espera que durante las sesiones extraordinarias se debatan otras iniciativas incluidas en el temario.

En materia judicial, se incorporó la propuesta de Reforma del Código Penal, que prevé ajustar definiciones y penas para diversos delitos conforme a los estándares contemporáneos reclamados por el Poder Ejecutivo.

El paquete de temas incluye también el Proyecto de Ley de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, que revisa la Ley 26.639 vigente. Sobre este punto, las autoridades ambientales advirtieron acerca del impacto potencial de las modificaciones propuestas en la protección de los ecosistemas de alta montaña.