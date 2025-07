Entrevista GLP. "Pan y Circo" en Hurlingham bajo la gestión de Damián Selci: "Los vecinos preferimos que no nos roben ni nos maten, en lugar de los shows gratuitos"

La gestión del intendente de Hurlingham, Damián Selci, acumula cada vez más cuestionamientos. Como viene informando GRUPOLAPROVINCIA.COM, vecinos denuncian el colapso del hospital municipal, fallas en el sistema de seguridad que convirtieron al distrito en “tierra de nadie” y un deterioro urbano alarmante, con calles intransitables, falta de señalización y obras viales que “no duran ni una semana”.

Juan Manuel Lorenzo, presidente del bloque de concejales Juntos, advirtió que la gestión de Selci tiene las prioridades invertidas. Cuestionó la inversión en ferias, recitales y plazas con juegos millonarios, mientras el hospital municipal —colapsado, con cortes de luz diarios, sin insumos y turnos demorados— se mantiene en pie gracias al esfuerzo del personal médico y voluntarios. Denunció además la falta de transparencia en las cuentas públicas, el vaciamiento de áreas sensibles y el funcionamiento del Concejo como escribanía del Ejecutivo.

—A casi dos años de la gestión de Damián Selci, ¿qué balance hace de su gobierno? ¿La situación en Hurlingham mejoró, empeoró o sigue igual que al inicio?

El balance es totalmente negativo. Cuando vos agarrás una ciudad que ya venía mal y empeora, claramente las cosas no están bien hechas.

—En entrevistas anteriores usted afirmó que Hurlingham está “abandonado” y en un “estado desastroso”. ¿Podría profundizar en esa idea? ¿Qué le dicen los vecinos cuando recorre los barrios? ¿Qué es hoy lo que más les preocupa?

Lo que más preocupa siempre, en el conurbano bonaerense y puntualmente en Hurlingham desde hace un tiempo, es el tema de la seguridad. Justamente ayer veíamos cómo le robaban a una chica que manejaba una moto de Pedidos Ya. La verdad que Hurlingham en el tema de seguridad está bastante abandonado.

Y después, obviamente, hay temas que son provinciales, como la salud o la educación. Pero los que tienen que ver con la responsabilidad del gobierno local, también están abandonados. En el hospitalito municipal hay prácticamente un abandono total, lo que supo ser en los años '80 o '90 algo para vanagloriarnos, hoy está totalmente abandonado.

No hay gasas, no hay hilo, no hay turnos a más de tres o cuatro meses, se corta la luz todas las noches, en la guardia podés esperar tres o cuatro horas, la asistencia de las ambulancias, en cuanto al servicio 107 que pagamos cada uno de nosotros los vecinos de Hurlingham en nuestras boletas de tasa de servicios generales, es paupérrima.

Hay un montón de prioridades, que son las básicas como salud, seguridad, educación, infraestructura de calles o vialidad, que están muy abandonadas, pero tenemos, por ejemplo, escuelas de conductores, plazas millonarias, con juegos que valen millones de pesos. Entonces, lo que tenemos en Hurlingham mal son las prioridades.

—¿Considera que las prioridades están cambiadas o mal definidas en la gestión municipal?

Están cambiadas, como dirían en la época del Imperio Romano, son pan y circo. Entonces, tenemos muchas actividades como la feria del libro o recitales, que están bárbaras, pero primero prefiero que en Hurlingham no nos roben o no nos maten, porque el año pasado tuvimos bastantes hechos de homicidio y en lo que va de este año también. Preferimos los vecinos de Hurlingham que no nos pase eso o que nos atiendan bien en el hospitalito y no que nos vendan un juego de plaza que es el mejor de todas las plazas de la provincia.

—Más allá del colapso sanitario, ¿destaca la labor de los trabajadores del hospital? ¿Qué rol cumplen en este contexto tan crítico?

Sí, y de los trabajadores en general. Nosotros desde que gobierna Damián Selci estamos casi vetados en varios organismos municipales, por nuestro color político, algo que no debería ser así, pero sucede. Sin embargo, hemos hablado con el cuerpo médico, con los enfermeros y hasta el otro día me hablaban las Damas de Rosa, que son las voluntarias que están hace más de 50 años en el hospitalito, que no cobran un peso y hoy desde la Secretaría de Salud las están denostando. Son las que ayudan con la maternidad, a las personas con carencias, y lo hacen por voluntad propia.

La presidenta, con la que justo hablaba la semana pasada, tuvo una discusión con el secretario de Salud, y realmente la cosa así no va, no cuidan ni siquiera a los que trabajan ad honorem, por un Hurlingham mejor.

—¿Cómo están trabajando desde su bloque en el Concejo Deliberante? ¿Ya están pensando en el armado de listas de cara a las próximas elecciones?

Sí, la realidad es que hoy, a diferencia de la Legislatura provincial, donde hay mucha más exposición de quiénes votan o no votan ciertas cosas, en un Concejo Deliberante del conurbano, lamentablemente no tenemos ese nivel de exposición, para que los vecinos se enteren hoy de quién vota o no tal cosa.

Cuando sos minoría, como yo en los siete años y medio que llevo como concejal, es muy difícil remarla porque el Concejo termina siendo escribanía de los gobiernos municipales de turno.

Obviamente estamos trabajando para que en las nuevas elecciones haya un denominador común en la oposición, no importa el partido ideológico del cual provengas, sino que los vecinos de Hurlingham se involucren en la parte dirigencial, en este caso en las concejalías, y podamos tener la mayoría en el Concejo Deliberante y así poder auditar las cuentas de la municipalidad que hoy no son transparentes.