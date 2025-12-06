El Gobierno nacional intimó a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para que suspenda de inmediato toda promoción de la Universidad de la Asociación del Fútbol Argentino (UnAFA), el proyecto educativo impulsado por su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia.

La medida fue comunicada este viernes por la noche por el Ministerio de Capital Humano, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, que otorgó un plazo de cinco días hábiles para presentar un descargo formal.

En el comunicado oficial se indicó que la AFA “está publicitando carreras de grado y de posgrado en medios de comunicación, redes sociales y en una página web recientemente creada, sin reconocimiento oficial, autorización ministerial ni acreditación correspondiente”.

Además, se recordó que “el uso de la palabra ‘Universidad’, y de cualquier derivado, está estrictamente reservado para instituciones creadas y autorizadas por el Estado Nacional”, en cumplimiento de las Resoluciones Ministeriales N.° 2′6/1997 y 4600-E/2017, y de los artículos 39 y 68 de la Ley de Educación Superior.

La cartera agregó que la violación de esta normativa podría derivar en “la clausura inmediata y definitiva de la entidad y la inhabilitación de los responsables para ejercer la docencia, así como para desempeñar la función pública o integrar órganos de gobierno de asociaciones civiles dedicadas a la educación superior”.

Cómo se presentó UnAFA

La universidad de la AFA fue presentada oficialmente el 4 de noviembre, en el predio de Ezeiza, con la presencia de autoridades futbolísticas y del director de la institución, Alberto Barbieri, ex rector de la UBA. Según se anunció, las actividades académicas comenzarán en 2026 y la oferta incluirá maestrías, cursos y programas dirigidos al ámbito administrativo, técnico y dirigencial del fútbol.

Tapia había señalado que la iniciativa “quiere darle herramientas educativas a todas las personas que trabajan en el fútbol argentino”. Por su parte, Barbieri destacó que la institución se estructurará sobre cuatro pilares: “calidad educativa, internacionalización, articulación directa con los clubes y responsabilidad social”, con el objetivo de convertirse en “una institución de carácter mundial y primera en su tipo en Latinoamérica”.

Pese a estos anuncios, el Gobierno dejó claro que la universidad aún carece de respaldo legal, lo que implica que ningún título otorgado tendrá validez oficial hasta cumplir con las normativas vigentes.

Conflictos legales y vínculos bajo la lupa

La intimación se produce mientras Tapia se encuentra en Washington, Estados Unidos, tras participar del sorteo del Mundial 2026. El caso se suma a otros focos de tensión con la Casa Rosada, en paralelo a investigaciones judiciales que lo involucran a él y a su entorno.

El juez federal Daniel Rafecas ordenó medidas probatorias en una denuncia por presunto lavado de dinero vinculada a la compra de una lujosa estancia en Pilar por parte de Tapia y Pablo Toviggino.

Entre las disposiciones se incluye el levantamiento del secreto fiscal de los involucrados y la valuación exhaustiva de la propiedad, con peritos designados por la Corte Suprema y el Colegio de Martilleros de San Isidro. La Policía Federal deberá registrar movimientos y bienes en la mansión para avanzar en la investigación iniciada por la Coalición Cívica.

El expediente será elevado la próxima semana a la Cámara Federal, que definirá si la causa continuará en la justicia federal o pasará al fuero penal económico.