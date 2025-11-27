La tormenta que se desató alrededor de Sur Finanzas terminó salpicando a uno de los hombres más poderosos del fútbol argentino: Claudio “Chiqui” Tapia. Su relación con Ariel Maximiliano Vallejo, dueño de la financiera denunciada por la DGI, quedó en el centro de las miradas luego de que el organismo impositivo presentara una acusación formal por presunta evasión tributaria y lavado de dinero que involucra movimientos multimillonarios y un ecosistema de firmas consideradas “apócrifas”.

Las imágenes de Vallejo abrazado a Tapia o posando con Lionel Messi, publicadas por el propio empresario en redes sociales, hoy adquieren un peso que excede lo simbólico. Ese vínculo deja de ser anecdótico en un contexto donde la financiera patrocinó torneos de la AFA, clubes de Primera y del Ascenso, y hasta trasladó copas oficiales junto al presidente de la Asociación.





La presentación de la DGI ante la Fiscalía Federal 2 de Lomas de Zamora fue tajante: Sur Finanzas habría evadido más de $3.327 millones en el impuesto al débito y crédito al no detraer el tributo en miles de operaciones realizadas entre sus clientes. Pero la sospecha va mucho más allá. El organismo detectó movimientos por $818.000 millones, sólo desde abril de 2024, operados a través de su billetera virtual.

Y allí aparece el dato más inquietante: 31% de esas operaciones corresponderían a usuarios no categorizados, dentro de los cuales el 9% serían contribuyentes apócrifos, y el 27% monotributistas sin capacidad económica para sostener semejantes flujos de dinero.

Esa dinámica, según la presentación oficial, podría reflejar “la utilización de estructuras ficticias para disminuir cargas tributarias y ocultar a los verdaderos beneficiarios”.

Dentro del paquete de firmas señaladas figuran nombres como Producciones del Este SRL (que habría movido casi $25 mil millones), Parasole Construcciones, Rodepau Group, Betech Group, Flux Green, Carne de las Pampas, Blue Angus Wagyu, Matarifes Unidos y varias más. Todas con un patrón similar: capacidad económica incompatible con los montos operados.





La cercanía con Tapia: fotos, patrocinios y un ascenso meteórico

El caso no tendría el impacto actual si no existieran vínculos públicos y reiterados entre Vallejo y "Chiqui" Tapia. Sur Finanzas pasó de operar en una oficina en Adrogué a convertirse en sponsor de Banfield, Platense, Racing, Independiente, Los Andes, Temperley, Barracas Central y San Lorenzo, además de asociar su nombre a torneos de la AFA. En 2023 y 2024 su imagen inundó canchas, conferencias, premios y hasta el ascenso quedó atravesado por su presencia.

Esa relación hoy se ve comprometida. La denuncia de la DGI se suma a otras causas en las que Vallejo ya figura bajo análisis. Tanto la PROCELAC como la UIF habían advertido anteriormente sobre movimientos sospechosos que superarían los $6000 millones, algunos vinculados a la constructora Construcciones TAR y al “Centro de Inversiones Concordia”, casa de cambio que Vallejo adquirió en 2020.

En el marco de la causa ANDIS, donde se investiga presunto desvío de fondos públicos, Sur Finanzas también fue allanada días atrás. Allí, la Justicia habría detectado una ramificación de operaciones efectuadas mediante NEBLOCKSHAIN, la app asociada al empresario. Como si fuera poco, este año Vallejo intentó un salto internacional: registró seis compañías en Miami, desde Sur Finanzas Company Florida hasta Sur Grill Miami, informó La Nación.

El impacto no es sólo judicial: es institucional. La DGI advirtió en su presentación que los movimientos detectados “indican que el dinero recibido provendría de un circuito marginal”. Esa frase, aunque formal, retumbó con fuerza en la AFA. Porque la pregunta que sobrevuela hoy es una sola: ¿Hasta dónde llega la trama entre Sur Finanzas y el corazón del fútbol argentino?

