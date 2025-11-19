En el marco de la investigación por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la Justicia ordenó un allanamiento en la sede de Sur Finanzas, la firma encabezada por Ariel Vallejo, un financista que en los últimos años consolidó un papel central dentro del fútbol argentino gracias a su cercanía con Claudio “Chiqui” Tapia.

Aunque la empresa no figura como imputada en la causa principal, los investigadores buscan reconstruir el movimiento de fondos vinculados a dos de los acusados centrales: Alan Pocoví y Miguel Ángel Calvete.

El operativo se centró en secuestrar documentación vinculada a transferencias realizadas a través de Neblockchain, la firma rebautizada como Sur Finanzas PSP. El dictamen del fiscal Franco Picardi incluyó movimientos que despertaron alertas y que podrían aportar piezas claves a la trama de coimas dentro del organismo estatal.

La otra causa: un frente aún más explosivo

Pero el foco más sensible para el mundo del fútbol no está en ANDIS. Vallejo es investigado en otro expediente por presunto lavado de dinero, tras una denuncia de la Procelac. Allí se analizan movimientos superiores a los $6.000 millones que se habrían efectuados entre 2022 y 2023 por la empresa Construcciones TAR.

Vallejo es algo más que un sponsor de la AFA. Su cercanía con Tapia quedó plasmada en fotos, eventos y acuerdos comerciales que cruzan el fútbol con las finanzas. Sur Finanzas se transformó en un socio estratégico de la AFA y en una presencia habitual en las camisetas de clubes como Racing, Banfield, Barracas Central, Platense, Atlanta y Temperley.

Esa relación hoy se ve comprometida. El empresario aparece vinculado a un complejo esquema de transferencias millonarias sin aparente respaldo contable detectadas por la Unidad de Información Financiera (UIF). Según consignó La Nación, parte de esos fondos habría circulado entre casas de cambio, sociedades agrícolas, droguerías y hasta clubes de fútbol.

Ariel Vallejo junto a Claudio Tapia y el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora.

La investigación, a la que tuvo acceso dicho medio, se centra en una firma llamada Construcciones TAR, creada en 2022 por Martín Sáenz y Florencia Reinoso. La empresa registró movimientos bancarios por más de $6000 millones, pese a declarar una facturación de apenas $200 millones. No tenía empleados, oficinas ni bienes registrados.

Las supuestas irregularidades saltaron cuando los analistas financieros detectaron transferencias hacia casas de cambio controladas por Vallejo y su familia, entre ellas Centro de Inversiones Concordia y Concordia Inversiones, que habrían recibido más de $240 millones de la constructora bajo investigación.

En el segundo semestre de 2022, Centro de Inversiones Concordia aumentó su actividad hasta los $23.800 millones, justo cuando el flujo de dinero sospechoso se disparó. Detrás del negocio, según el Banco Central, figuraban la madre de Vallejo, Graciela, y otros socios vinculados a la empresa.

Mientras la Fiscalía Penal Económica avanza en el relevamiento bancario y patrimonial de todos los involucrados, el escándalo empieza a sacudir el tablero político del fútbol. En el edificio de Viamonte evitan declaraciones públicas. La cercanía entre Tapia y Vallejo está documentada en fotos, acuerdos comerciales y apariciones públicas. Y en un contexto de creciente escrutinio, esa relación podría transformarse en un problema institucional para el presidente de la AFA.