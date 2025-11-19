—¿Cómo evalúa el desempeño de su gestión a lo largo de este 2025, especialmente en relación a las obras, los servicios y la administración del municipio?

Bueno, como todos sabemos, este es un año complicado. Estamos haciendo todo el esfuerzo posible para que la falta de ayuda del Estado nacional se note lo menos posible y poder avanzar con las obras y proyectos que nos propusimos.

Por ejemplo, estamos terminando dos escuelas secundarias de dos pisos cada una, que pudimos construir junto a la provincia de Buenos Aires. También seguimos trabajando con la provincia y estamos finalizando el 10% del programa Casa Propia–Casa Activa: son 32 viviendas para adultos mayores, con espacios comunes, biblioteca, sala de gimnasia, salón de encuentros y pileta climatizada. Son obras que habían quedado paralizadas y logramos reactivarlas.

Además, estamos a la espera de definiciones de la provincia para continuar una avenida muy importante en Presidente Perón. Y seguimos poniendo todo el esfuerzo en mejorar cada área del municipio, haciendo hincapié en la responsabilidad que implica sostenerlo y en la importancia de que los vecinos paguen las tasas.





—¿Se sintió mucho la caída en la recaudación?

Sí, totalmente, se notó muchísimo la caída en el pago de tasas. De las barriadas, solo tres llegan a pagar el 15%, el resto está pagando apenas el 2%. La crisis económica afectó a los vecinos y muchos no pudieron afrontar sus deudas. Y cuando hay crisis, el impuesto municipal suele ser lo primero que se deja de pagar.

Aun así, estamos tratando de ahorrar en todo lo posible. Las cosas se deterioran: una salita hay que pintarla, arreglarla, hacerle un pozo ciego, reparar el agua. Lo mismo con las calles: tenemos zonas asfaltadas que hubo que reparar, otras con carpeta asfáltica que también requieren mantenimiento, y todavía muchas calles de tierra que necesitan estabilización. Con lo que tenemos, tratamos de cumplir lo máximo posible.

Blanca Cantero junto a Axel Kicillof.



—Comenzó la discusión del Presupuesto en la Legislatura bonaerense. ¿Qué les diría a los legisladores encargados de debatirlo?

Que hay que ser responsables y entender la situación del Gobierno de la provincia, que atraviesa las mismas dificultades que los municipios. Más allá de las distintas fuerzas políticas, los municipios necesitamos que estas leyes se aprueben.

Si el gobernador decidió endeudarse, es porque busca un salvataje general y también particular para aquellos municipios que hoy tienen problemas para afrontar salarios o aguinaldos. No nos olvidemos de que estamos cerca de fin de año y lo salarial siempre se complica. Yo fui muy ordenada y traté de no gastar más de lo que se podía, pero la realidad es que Presidente Perón necesita más empleados para atender mejor las necesidades de los vecinos.

Hay municipios que, por haber cubierto esas necesidades antes, hoy se encuentran con dificultades para pagar sueldos y aguinaldos en diciembre. No es el caso de Presidente Perón, pero igual necesitamos asistencia. Porque aunque la Nación dejó de acompañar, la gente nos sigue reclamando lo mismo de siempre: profesionales en las salitas, insumos, arreglo de calles, terminación o refacción de escuelas. Las necesidades son las mismas, pero ahora nos falta la pata nacional.

Si la provincia se endeuda, seguramente es para sostener mejor a los municipios. No olvidemos que el año empezó con una merma en la coparticipación: la Nación no transfirió lo que correspondía y eso hizo que la provincia tampoco pudiera coparticipar como debía.