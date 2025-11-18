Entrevista GLP. “Que pidan lo que tengan que pedir, pero que voten el presupuesto”: el mensaje de Camilo Alessandro a los legisladores

El secretario del Gobierno de Salto describió un año atravesado por la emergencia, con obras realizadas “a pura creatividad” y fuertes limitaciones económicas. Además, cuestionó la actitud del Gobierno nacional y pidió responsabilidad en la Legislatura.

18 de noviembre de 2025

Camilo Alessandro, secretario de Gobierno de la Municipalidad de Salto.

– ¿Cómo definiría el 2025 para Salto, un año marcado profundamente por la inundación de mayo?

Creo que hubo dos hechos muy significativos. Por un lado, los recortes que sufrieron tanto el Estado como distintos sectores de la comunidad, y, por el otro, el aumento de necesidades básicas insatisfechas que dejó la inundación. Salto no fue la excepción: hoy vemos localidades de la cuenca del Salado, especialmente aquellas con fuerte actividad ganadera o lechera, que están enfrentando graves problemas productivos. Las pérdidas son millonarias.

Todo ese contexto configura un año difícil, con una comunidad que sigue demandando soluciones mientras los recursos son cada vez más escasos. En el Estado municipal hacemos un enorme esfuerzo por responder expectativas que antes eran básicas, cotidianas, y que hoy se tornaron mucho más complejas de sostener.

– Aun así, pese a la coyuntura, ¿en qué proyectos pudieron avanzar y qué logros destacaría de la Intendencia de Ricardo Alessandro?

Se implementó un programa de arreglo de veredas y se concretaron distintas obras. Es en estos momentos cuando más se pone a prueba la creatividad. En 10 años de gestión hemos asfaltado 500 cuadras en Salto. Hoy estamos utilizando escoria fina, un material metálico, para avanzar en un proceso que nos permite seguir garantizando servicios pero de buena calidad. Seguimos destinando recursos a mejorar los servicios y la calidad de vida de la gente.

 


– En este contexto, comienza el debate por el Presupuesto 2026 en la Legislatura bonaerense. ¿Qué mensaje le daría a los legisladores que tendrán la responsabilidad de tratarlo?

Que pidan lo que tengan que pedir, pero que lo voten. Cada legislador sabe a quién representa, qué comunidad tiene detrás y qué demandas deben quedar contempladas en ese presupuesto como gastos esenciales. Me parece lógico que acompañen.

Creo que el gobernador —como todos los bonaerenses— necesita un presupuesto acorde a las necesidades reales. La situación del Gobierno nacional es clara: busca "picarle el boleto" a Axel Kicillof para que no llegue competitivo al 2027. Pero mientras tanto hay millones de bonaerenses que necesitan vivir mejor estos próximos dos años.

Eso deja en evidencia la mezquindad de cierta política. Y cuando escucho que Milei va a cambiar algo, la verdad es que no lo creo. Ojalá llegue una persona capaz de unir a los argentinos y de tomar buenas decisiones.

