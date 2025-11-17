Entrevista GLP: Poletti proyecta un 2026 con "más empleo y recaudación" pese al duro golpe fiscal del año
En diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el intendente de Ramallo dijo que el conflicto con Techint condicionó las finanzas municipales y sostuvo que la diversificación impositiva será prioritaria en 2026.Videos - Entrevistas17 de noviembre de 2025Mariana Portilla
—A días de cerrar el año, ¿cuál es su balance de la gestión municipal en un contexto económico tan desafiante?
La verdad es que fue un año muy complejo, atravesado por fuertes dificultades económicas y financieras que impactaron de lleno en nuestro presupuesto y en la recaudación. Un caso clave es el de Techint, una de las empresas con mayor peso en la estructura tributaria del municipio: pagó solo el 50% de las tasas durante casi todo el año y, en el último mes, apenas un tercio de lo que debía. El tema está judicializado y ya tuvimos fallos favorables en primera y segunda instancia, pero mientras tanto esto repercute directamente en la inversión y en la capacidad de sostener los cinco ejes estratégicos de nuestra gestión: salud, seguridad, educación, desarrollo y obra pública.
A pesar de ese escenario, pudimos mantener en funcionamiento el plan integral de seguridad, que desde el primer año redujo el delito alrededor del 50%. En educación avanzamos con la ampliación del Centro Universitario y la inauguración de una escuela técnica que el distrito no tenía. Además, estamos trabajando para ampliar la oferta académica a más de 60 carreras el próximo año.
En salud logramos sostener lo construido, aunque no pudimos avanzar en los nuevos proyectos planificados. Y hacia fin de año tuvimos que desacelerar la obra pública por las limitaciones presupuestarias.
Sin embargo, también hay buenas noticias desde el sector privado. Estamos acompañando inversiones muy importantes, como la construcción de un puerto privado por parte de la empresa Storey, con una inversión de 500 millones de dólares, un proyecto que generará empleo y dinamizará la economía local. Además, a partir de que tendremos mayoría en el Concejo Deliberante desde el 10 de diciembre, vamos a impulsar una diversificación de la base tributaria para no depender exclusivamente de una o dos empresas. Ese es un paso fundamental para la estabilidad financiera del municipio.
—Mencionó recién el recambio en el Concejo Deliberante. ¿Qué escenario prevé a partir de diciembre con la mayoría oficialista?
Tenemos muchas expectativas. La mayoría nos permitirá avanzar en cambios necesarios en la fiscal impositiva y en la diversificación tributaria para dar un salto cualitativo en la gestión. Pese a que fue un año dificultoso, somos optimistas del 2026 porque estamos impulsando proyectos que generarán empleo y aumentarán la recaudación. Nuestro objetivo es volver a los niveles de inversión que logramos durante el primer año y medio de gestión.
—A nivel provincial, esta semana comienza el debate del Presupuesto 2026. ¿Qué mensaje les transmitiría a los legisladores?
Que acompañen las iniciativas del gobernador. Todos trabajamos para consolidar mayorías legislativas, tanto a nivel local como provincial, justamente para darles a los ejecutivos las herramientas que necesitan para gobernar. Hoy los municipios necesitamos la Ley Fiscal y Tarifaria, pero también el presupuesto y el endeudamiento.
Me parece fundamental que los legisladores respalden el paquete enviado por el gobernador, porque sin esas herramientas no se puede planificar ni ejecutar políticas públicas.
