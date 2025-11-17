—Intendente, estamos cerca del cierre del año. ¿Cuál es su balance de la gestión 2025 en el distrito?

Este ha sido un año muy movido, pero sobre todo muy difícil. Estamos en una situación compleja, tratando de cerrarlo de la mejor manera posible. Muchos de los objetivos que nos planteamos a comienzos del año se fueron diluyendo por la falta de recursos económicos, consecuencia de decisiones macroeconómicas del país. Eso nos complicó muchísimo. Tenemos una batería de obras totalmente paralizadas que no pudimos avanzar ni resolver, y llegamos a esta recta final juntando ahorros para pagar los aguinaldos. En mis seis años como intendente, esta es la peor situación que me toca atravesar.

—En este escenario tan ajustado, ¿qué logros de la gestión destacaría?

A pesar de todo, hay muchos logros. El abanico de obras, gestiones, acciones y acompañamiento en el distrito de Alem siempre ha sido amplio. El municipio es quien impulsa, desarrolla y toma la iniciativa en muchas áreas; en algunos casos, como en salud, somos prácticamente el único oferente. No hemos retrocedido: al contrario, hemos avanzado y sostenido políticas importantes.

Pero las expectativas eran otras. Tenemos 127 viviendas paralizadas, un proyecto muy grande y necesario por la fuerte demanda habitacional. También está frenado el Complejo de Pileta Climatizada, una obra maravillosa que no existe en la región. Lo mismo con un desagüe pluvial de hormigón subterráneo, una obra millonaria; una planta depuradora de líquidos cloacales muy esperada en Vedia; y un Centro de Desarrollo Infantil. Son obras con avances del 50% o 60%, pero falta muchísimo dinero para terminarlas.

El problema es no poder ponerlas en funcionamiento y mostrarles a los vecinos lo mucho que mejorarían su calidad de vida. Son proyectos vinculados a servicios, cloacas, educación, salud, vivienda, y que hoy están frenados. Y mientras tanto estamos en noviembre contando peso por peso para pagar sueldos y haciendo un gran esfuerzo para cumplir con el aguinaldo, algo que siempre cuidamos: pagar en término, adelantarlo cuando se podía y darle previsibilidad a las familias para las fiestas.

Carlos Ferraris, intendente de Leandro N. Alem.

Hoy ese panorama es incierto, es el peor escenario financiero y económico desde que soy intendente. Y además aumentó mucho la demanda social: pedidos de trabajo, solicitudes de salud, prótesis, traslados, turnos, medicamentos. Estamos a 400 kilómetros de La Plata o Buenos Aires, y para una familia viajar por un tema médico es muy complicado. La gente no llega a fin de mes, lo vemos todos los días, y nosotros hoy no tenemos los recursos para acompañar como quisiéramos. Por eso digo: uno se ilusiona con proyectos que sumen al distrito, pero la realidad nos hace terminar el año en una situación muy difícil.

—En este contexto, la Legislatura bonaerense comenzará a debatir el Presupuesto 2026, junto con la Ley Fiscal y la autorización de endeudamiento. ¿Qué mensaje les daría a los legisladores?

Es clave para todos los intendentes. La situación que describo es generalizada y aparece en todos los distritos. Lo que está en juego es si podemos o no darle una mano a la gente. El gobernador necesita los recursos: la provincia tampoco los tiene, porque hubo 13.000 billones de pesos que Nación no envió. Esta estrategia de asfixiar a la provincia termina asfixiando también a los municipios. Y eso es darle la espalda a la gente.

Por eso pido que los legisladores acompañen lo que el gobernador solicita. Necesitamos recursos para poder ayudar a nuestros vecinos en todo esto que te estoy mencionando.