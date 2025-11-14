—Intendente, se acerca el cierre del año y siempre es un buen momento para hacer balance. ¿Cuál es el suyo respecto a la gestión municipal en este 2025?

El año ha sido complejo para todos los argentinos, tanto en el plano individual como institucional. En el municipio, particularmente, nos propusimos como objetivo central cumplir con el pago regular a los empleados municipales y mantener al día a los proveedores. Son dos cuestiones en las que ponemos toda la energía, porque hoy los municipios cuentan con muy pocos recursos debido a la merma que sufrimos desde Nación, lo que afecta a Provincia y, por ende, a las comunas.

Después hay obras puntuales, como el acueducto Pedro Luro–Ascasubi, que es un proyecto de muchos años. La verdad es que nos puso muy contentos poder concretarlo junto a la Provincia, gracias a la decisión política del gobernador. Lo que buscamos es mantener ese equilibrio que nos permita seguir brindando los servicios básicos.

—Varios distritos declararon la emergencia económica e incluso aplicaron recortes. ¿Villarino debió tomar medidas de este tipo?

A principios del año pasado sufrimos una merma considerable en la coparticipación. En el primer cuatrimestre estuvimos muy ajustados e hicimos el reclamo correspondiente al gobernador y al ministro de Economía. Tomamos algunas medidas de austeridad, reforzando el orden que ya veníamos llevando.

Además, durante casi cinco meses no cobramos la dieta de los concejales ni mi sueldo de intendente. Fue una manera de que la dirigencia política hiciera su parte. Luego Provincia regularizó el envío de la coparticipación, pero esas medidas que tomamos las mantuvimos en el tiempo. Eso nos permitió terminar este año con equilibrio, como venimos haciendo desde 2015. De todas maneras, no escapamos a la realidad que atraviesan todos los municipios.

—¿Hay preocupación por el pago de salarios y aguinaldos de fin de año?

El aguinaldo lo vamos a poder pagar. En cuanto al sueldo, como coincide con el pago del medio aguinaldo, que es una masa importante, en lugar de abonarlo el último día del mes, seguramente se pagará en los primeros días de enero. Pero está dentro de los plazos legales.

—Por otro lado, el gobernador envió el Presupuesto, la Ley Fiscal y el pedido de endeudamiento a la Legislatura. ¿Qué expectativas tiene sobre ese debate? ¿Qué les diría a los legisladores?

Para nosotros es muy importante el fondo contemplado dentro del endeudamiento, en el que aparece un porcentaje destinado a los municipios. Necesitamos fondos que no estén afectados, porque el contexto económico y financiero es complejo. A veces surgen eventualidades que un intendente debe resolver: rotura de maquinaria, equipamiento hospitalario, y si los fondos vienen afectados exclusivamente a obra pública, no se pueden usar para eso.

Recuerdo que durante los cuatro años de la gobernadora (María Eugenia) Vidal existió el Fondo de Infraestructura Municipal, y luego el gobierno de Kicillof creó otro fondo con otra denominación. Ambos fueron herramientas importantes para que los municipios pudieran mejorar servicios y hacer obras.

En nuestro caso, además, hemos elevado una nota formal al gobernador y al ministro Gabriel Katopodis para que se incorpore al Presupuesto la financiación del acueducto Sauce Chico–Médanos. El proyecto técnico ya está finalizado, lo único que falta es que Provincia determine la fuente de financiamiento.