Entrevista GLP. Reino: “Si hay endeudamiento, que sea claro y con fechas de desembolso definidas”
El intendente de Balcarce advirtió que los municipios necesitan previsibilidad y reclamó un Presupuesto 2026 que no los deje expuestos a la inflación y los retrasos en las transferencias.Videos - Entrevistas13 de noviembre de 2025Mariana Portilla
– Intendente, se acerca el cierre del año. ¿Cuál es su balance de la gestión 2025 en Balcarce? ¿Qué logros destacaría y cuáles fueron los principales desafíos que tuvo que afrontar su administración?
El principal desafío fue, sin dudas, el económico y financiero. No escapamos a la realidad del país ni de la provincia. Fue un año complejo, con muchas dificultades, pero también con importantes logros. En materia de salud, inauguramos junto a la Provincia una sala de atención primaria y, además, pudimos concretar la reconstrucción total del segundo piso del hospital municipal. Lo demolimos por completo y lo hicimos nuevo, desde cero. Hoy tenemos un segundo piso comparable con una clínica privada, de las mejores, y eso nos llena de orgullo.
También avanzamos en obras importantes para la ciudad. Finalizamos el nuevo Centro Operativo de Monitoreo (COM), que cumple un rol clave en materia de seguridad. Lo hicimos más grande, moderno y con mayor tecnología.
De cara al futuro, nuestro desafío es mejorar los caminos rurales y las calles de tierra de la ciudad, que se vieron muy deterioradas por las lluvias y la falta de recursos. Además, iniciamos un plan de reconstrucción de pavimento de hormigón, con el que esperamos dar respuesta a una de las principales demandas de los vecinos.
– En un contexto de fuerte caída de la recaudación y de menores transferencias a los municipios, muchos distritos se vieron obligados a declarar la emergencia económica o a recortar gastos. ¿Cuál fue la estrategia de Balcarce para sostener los servicios y el pago de salarios?
Hicimos un ajuste importante, aunque no en materia salarial. En ese punto acompañamos la inflación y realizamos un esfuerzo enorme para que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo. Eso generó cierto estrés en las cuentas municipales, pero pudimos cumplir. Nadie perdió frente a la inflación; estamos prácticamente a la par, con todos los incrementos al básico, lo que también tiene su complejidad porque incrementa el resto de las variables.
– Hace unos días los intendentes radicales se reunieron con el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, para hablar sobre el presupuesto 2026. ¿Cuáles son hoy las principales preocupaciones de los jefes comunales en materia financiera?
La principal preocupación pasa por el pago de sueldos y aguinaldos. Se postergó el Fondo Compensador, y creo que fue un error. Espero que se corrija, porque esos recursos van directamente destinados a los aguinaldos.
Además, tenemos atrasos en IPS, IOMA y los Juegos Bonaerenses, y algunos municipios no han recibido fondos para obras ya iniciadas. La Provincia tiene mayor capacidad de financiamiento que los municipios, por lo tanto, ojalá pueda ponerse al día, porque de lo contrario se nos complica mucho sostener las cuentas. En nuestro caso, los gastos más fuertes se dan en salud y seguridad, áreas que estamos bancando prácticamente todos los municipios.
– El proyecto de Kicillof prevé un fondo del 8% de endeudamiento para los municipios, aunque de uso restringido a inversiones. ¿Considera que esos recursos deberían poder aplicarse también a gastos corrientes?
Sí, creo que sí. Pero más allá de eso, me preocupa que se discuta a fondo un presupuesto que permita aumentar la recaudación. La coparticipación viene cayendo en términos reales respecto de la inflación, y eso hay que corregirlo.
Por supuesto, si hay endeudamiento, bienvenido sea, pero debe ser claro y con fechas de desembolso definidas. En los últimos años, muchos fondos de ese tipo se diluyeron por la inflación o llegaron en cuotas pequeñas, lo que impidió que se reflejaran en obras concretas.
Desde mi punto de vista, deberían establecerse desembolsos fijos y predecibles, y luego discutir qué parte se destina a gasto corriente y qué parte a obra pública. Si se permite aplicar una porción a gasto corriente, mejor, porque cada intendente sabe exactamente en qué necesita invertir esos recursos.
