– Intendente, se acerca el cierre del año y muchos municipios atraviesan una situación económica difícil. ¿Cómo definiría este 2025 para General Alvarado en términos de gestión y administración?

Sin duda ha sido un año sumamente complejo, como para la mayoría de los municipios de la provincia de Buenos Aires. Estamos atravesando dificultades económicas que tienen dos capítulos. Por un lado, la situación provincial: sufrimos la baja en la coparticipación, producto de decisiones tomadas a nivel nacional que repercuten directamente en la provincia y, por ende, en los municipios. Ese impacto ha sido profundo.

A eso se suma la situación local. Desde hace ocho años, la oposición mantiene la mayoría en el Concejo Deliberante y no ha mostrado responsabilidad respecto de la proyección de gastos e ingresos. A modo de ejemplo, hace apenas una semana se trató el presupuesto de este año y fue rechazado sin que se propusiera ninguna alternativa ni posición clara.

Pese a ese contexto, seguimos cumpliendo los compromisos asumidos con los vecinos, mantenemos los servicios y seguimos gestionando obras. Estamos próximos a llamar a licitación por los paradores, también impulsamos el Concurso Nacionl de Ideas para un desarrollo en un predio de más de treinta hectáreas ubicado entre el área del Club Atlético y el camping judicial. Será un sector clave para futuros proyectos inmobiliarios, con propuestas multifamiliares y comerciales.

Además, avanzamos en obras importantes, como el nuevo CAPS La Palma —de 500 metros cuadrados— y la defensa costera, que contempla 400 metros de muro para evitar el colapso del frente marítimo. Son obras muy esperadas, que demandaron gestiones intensas, pero que finalmente estamos concretando.

Sebastián Ianantuony con el ministro, Augusto Costa, y el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo.



– El gobernador Axel Kicillof envió a la Legislatura el proyecto de Presupuesto 2026, junto con la ley fiscal y el pedido de endeudamiento, una herramienta clave que también repercute directamente en los municipios. ¿Qué mensaje les dejaría a los legisladores que deben tratarlo?

Hay una expectativa muy importante entre todos los intendentes. Sabemos que de ese tratamiento depende el endeudamiento, que es lo que nos permitirá cerrar el año cumpliendo con nuestras obligaciones. Por eso, creemos que hay que acompañar esta medida. Es una herramienta fundamental para garantizar la gobernabilidad, tanto a nivel provincial como municipal.

En nuestro caso, tampoco tuvimos presupuesto ni ordenanza fiscal impositiva ni autorización de endeudamiento, y eso limita mucho la gestión. La política no puede reducirse a poner palos en la rueda. Cuando se obstaculiza por especulación, no se perjudica a un gobernador o a un intendente, sino al conjunto de la población.



– Por último, y en la antesala de la temporada de verano, Miramar se prepara para recibir a miles de familias, especialmente de clase media, que la eligen año tras año. ¿Cómo se están preparando para ofrecer una buena temporada en este contexto económico?

Sí, efectivamente nuestro público es familiar, de clase media, y trabajamos siempre para garantizarles la mejor experiencia turística. Apuntamos a ser competitivos en precios y, al mismo tiempo, a ofrecer valor en los servicios, tanto desde lo público como desde lo privado.

La semana pasada participamos en la presentación encabezada por el gobernador Axel Kicillof, el ministro Augusto Costa y el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, donde se anunciaron los beneficios para la próxima temporada. Estas herramientas, como las promociones y el nuevo programa “Tu préstamo hoy – Especial Verano”, que permite créditos para prestadores turísticos, son fundamentales para impulsar la actividad.

Además, se confirmó que Miramar, junto con Villa Gesell, volverá a ser sede del programa “ReCreo”, lo que nos llena de orgullo. Este programa no solo suma valor a la propuesta turística, sino que también visibiliza a los municipios: por allí pasarán los 135 distritos bonaerenses con sus fiestas regionales. Todo lo que se hace en términos de promoción turística se traduce en más empleo, más actividad y más movimiento económico para la comunidad.