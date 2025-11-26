— ¿Cómo ve este cierre de año? ¿Qué lectura hace del clima social, económico y político?

Yo creo que se vive con una sensación de angustia, esencialmente de angustia. Es un país que no tiene otra mirada que la del fracaso anterior y la del miedo al fracaso del presente. Yo no veo un proyecto. Esto de creer que si usted destruye el Estado florece la sociedad es una imbecilidad que no funcionó en ningún lugar del mundo.

Estamos en una crisis y encima intentan imponer una ideología. Dicen “los mercados vienen, los mercados invierten”. ¿Quiénes? ¿Los delincuentes? Importar todo, destruir trabajo… Estamos destruyendo la pequeña industria que teníamos. Es demencial.

— ¿Cree que hay un proyecto de concentración económica?

Sí, claro. Esto es concentración económica y destrucción de la clase media. Millones quedan afuera de ese proyecto. Y mientras tanto aparecen funcionarios del Gobierno, como Daniel Scioli, diciendo que “todo va para adelante”. Ponen la cara de Scioli diciendo que todo mejora y uno se queda mirando. La cantidad de gente que está cayendo de la clase media es infernal.

— ¿Ve hoy algún dirigente opositor capaz de representar la idea que usted suele plantear: “Gobernar es pacificar y dar trabajo”?

No, no veo a nadie de envergadura. Está Axel Kicillof, que es una persona honesta, y eso es importante porque no hay muchos, también Martín Llaryora en Córdoba. Si bien los gobernadores intentan reencontrarse, es una sociedad sin proyectos.

— ¿Y cómo se sale de este escenario? ¿Ve una salida en el corto plazo?

Yo digo siempre: Dios nos regala jugadores de fútbol, pero ningún estatista. No hay hombres de Estado. Eso es lo que tiene Brasil, pero nosotros tenemos empresarios delictivos, los productivos dejaron de existir. Quedaron los que nunca produjeron nada más que atrapar el dinero ajeno. No hay empresariado, importamos todo. Y encima ese payaso que iba de candidato a diputado (José Luis Espert) decía que “proteger es cazar en el zoológico”. Claro, el zoológico de él estaba clarito…

Podemos ver que Donald Trump es absolutamente proteccionista de su país. ¿Y nosotros decimos que eso es zoológico? Es porque acá hacen negocio importando. Importar es destruir el trabajo de los ciudadanos.

— ¿Qué rol imagina para los gobernadores en este contexto?

Los gobernadores necesitan medios, necesitan recursos. Tienen que salir de esta estupidez de creer que el destino de una sociedad es el equilibrio fiscal. Solo un contador público puede decir semejante estupidez. Nunca existió en la historia de la humanidad una imbecilidad parecida.

— En este escenario, Diego Santilli busca posicionarse como interlocutor de los gobernadores. ¿Qué posibilidades reales cree que tiene ese diálogo?

Si no les da algo, el diálogo no existe. Es diálogo frívolo, sin contenido. Los gobernadores van a empezar a defender sus intereses. Primero hablarán con Santilli, que no es un ideólogo ni nada que se le parezca: es un vivillo, digamos. Y después veremos cómo sigue.

— Se acerca diciembre, un mes históricamente sensible en la Argentina. En un contexto de caída social, malestar económico y promesas de mejora que no llegan, ¿cómo imagina que será este fin de año?

Con mucho dolor porque son escalones que bajamos. Y siempre le dicen al pueblo que la mejoría viene el año que viene. Es como el burro y la zanahoria.