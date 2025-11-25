Damián Selci volvió a quedar entre los intendentes con peor imagen del conurbano según la última encuesta de CB Consultora, una tendencia que GRUPOLAPROVINCIA.COM ya había registrado en el sondeo de CEOP Latam. Su gestión acumula crecientes cuestionamientos en Hurlingham, donde crece la preocupación por el colapso del hospital municipal, el deterioro de calles y plazas, el avance de la inseguridad y una administración que —según señalan distintas voces— privilegia actividades recreativas y una estructura municipal sobredimensionada antes que los problemas urgentes del distrito.

En diálogo con este medio, el presidente del bloque de concejales de Juntos, Juan Manuel Lorenzo, fue contundente al describir una gestión que en dos años “no termina de caminar” y que “no ha podido crecer”. Cuestiona la ausencia de prioridades claras y afirma que el municipio no atiende temas básicos como seguridad, salud e infraestructura.

Asegura que, en vísperas electorales, se “maquillaron” algunos sectores tapando pozos o pintando sendas peatonales, mientras se sostiene una planta municipal “casi el triple que la de los distritos vecinos” y un gasto corriente volcado a cartelería y marketing político. El resultado, afirma, es una administración que “no resuelve los problemas de Hurlingham a mediano y largo plazo”.

Lorenzo también apunta al funcionamiento del Concejo Deliberante, que —según describe— opera como “una escribanía del intendente”, sin transparencia y sin voluntad de abrir las cuentas municipales.

A eso se suma, señala, un deterioro generalizado: “Selci agarró una ciudad que ya venía mal y la empeoró”. En materia sanitaria, afirma que el hospital municipal atraviesa un “abandono total”, con falta de insumos esenciales, turnos demorados, cortes de luz diarios y una guardia con esperas de hasta cuatro horas. Incluso el servicio de ambulancias 107, que pagan los vecinos en sus tasas, es calificado como “paupérrimo”.

Hurlingham bajo la gestión de Damián Selci.

El concejal remarca que las prioridades del municipio están “cambiadas” y describe una lógica de “pan y circo”: plazas millonarias, ferias, recitales y actividades recreativas mientras crece la sensación de inseguridad y se acumulan reclamos por homicidios y ataques violentos. Incluso denuncia que voluntarias históricas del hospital —las Damas de Rosa— fueron maltratadas por la Secretaría de Salud pese a trabajar ad honorem.

La concejal de Juntos, Tamara Abdo, coincide: “Siento que es el peor momento de Hurlingham”. Afirma que la inseguridad aumentó, el espacio público está abandonado y el hospital municipal atraviesa su peor crisis, con profesionales que se van por los bajos salarios y áreas críticas como terapia intensiva que llegaron a inundarse.

También recuerda que el hospital de PAMI, anunciado por Selci como un logro propio, funciona apenas con consultorios externos, por lo que el “hospitalito” continúa siendo la única opción para internaciones.

Abdo denuncia, además, un sistema vial en estado crítico, con obras eternas, calles sin señalización, reparaciones que duran días y situaciones peligrosas para peatones y niños. Afirma que “Hurlingham es tierra de nadie”: cámaras de velocidad en lugar de cámaras de seguridad, un Centro de Monitoreo sin articulación con SAME o Defensa Civil y compras de equipos de baja calidad mientras faltan insumos básicos en salud.

A esto se suma, señala, un gabinete sin arraigo local y una Secretaría de Seguridad sin estadísticas, sin mapa del delito y sin planificación real: “La gente está por cuenta propia”. Los vecinos pagan impuestos altos, advierte, pero no reciben servicios a cambio.

“Necesitamos recuperar la tranquilidad de antes”, resume Abdo. “Los jóvenes no pueden transitar seguros, los chicos no pueden llegar a las escuelas especiales por el estado de las calles. Plata hay, pero el uso que se le da es pésimo”.