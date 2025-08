Un reciente ranking realizado por la consultora CEOP Latam ubicó a Damián Selci, intendente de Hurlingham, en el último lugar del ranking de imagen de los jefes comunales del Gran Buenos Aires. El trabajo demuestra que Selci acumula una imagen positiva del 41,7%, frente a una negativa del 56,5%, posicionándolo como el peor evaluado de los 25 intendentes incluidos.

Desde hace meses, GRUPOLAPROVINCIA.COM viene registrando testimonios de vecinos de Hurlingham que anticiparon el desplome numérico: “Todo es pan y circo.Los vecinos preferimos que no nos roben ni nos maten, en lugar de los shows gratuitos", aseguró a este medio Juan Manuel Lorenzo, presidente del bloque de concejales Juntos.

Además, indicó que el hospital municipal —colapsado, con cortes de luz diarios, sin insumos y turnos demorados— se mantiene en pie gracias al esfuerzo del personal médico y voluntarios. Denunció también la falta de transparencia en las cuentas públicas, el vaciamiento de áreas sensibles y el funcionamiento del Concejo como escribanía del Ejecutivo.

Ecos del barrio: los vecinos ya lo avisaban

El relevamiento evaluó la percepción ciudadana sobre cercanía, gestión y capacidad de respuesta de los intendentes. El estudio se realizó entre el 10 y el 20 de julio de 2025, mediante una encuesta online con muestreo probabilístico, ajustada por sexo, edad y nivel socioeconómico. Se encuestaron aproximadamente 400 personas por municipio (con un refuerzo de 500 casos adicionales en La Matanza), y el margen de error fue de ±0,97 %.

En contraste a Selci, el podio del ranking lo encabezan Julio Zamora (Tigre) con una imagen positiva del 62,4% y negativa del 33,5%, seguido por Federico Achával (Pilar) con 62,1% de imagen positiva, y Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas) con 60,6%.

“Hurlingham está en su peor momento. El hospital sin insumos, los comedores desbordados y la inseguridad desatada. Es tierra de nadie”, agregó Tamara Abdo, concejal opositora.

"La gente está por cuenta propia. Tenemos el caso de los deliveries que ellos mismos fueron a buscar una moto robada. La gente no puede trabajar. No está puesto el foco donde tiene que estar. Y que un funcionario público no pueda establecer un orden de prioridades, es preocupante", detalló.

El dato de CEOP no es solo una fotografía estadística: es el reflejo de una gestión que perdió el pulso de la calle. Con vecinos que se sienten desatendidos, servicios que no dan respuesta y una conducción cada vez más alejada del territorio, Damián Selci se enfrenta a una verdad incómoda: el voto de confianza que alguna vez recibió, hoy se traduce en hartazgo y desaprobación. Mientras otros intendentes logran sostener su imagen en medio de la crisis, en Hurlingham el retroceso es evidente. Y en política, cuando la calle habla tan claro, ignorarla tiene consecuencias.