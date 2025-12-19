Un juez del fuero civil de Bariloche ordenó el embargo preventivo del sueldo y del medio aguinaldo de la diputada nacional de La Libertad Avanza, Lorena Villaverde, en el marco de una demanda por daños y perjuicios vinculada a la presunta falta de entrega de un terreno en el balneario rionegrino de Las Grutas.

La medida fue dispuesta por el magistrado Santiago Morán, titular de la Unidad Jurisdiccional Civil N.º 3, quien resolvió avanzar sobre la dieta legislativa de la parlamentaria hasta cubrir un monto de $40,5 millones, cifra reclamada por quien se presenta como comprador del lote.

El reclamo judicial por un lote nunca entregado

Según consta en el expediente, el denunciante sostiene haber adquirido el inmueble mediante un boleto de compraventa con firmas certificadas, aunque asegura que nunca tomó posesión del terreno. A partir de esa situación, inició una acción principal por incumplimiento contractual y reclamó una compensación económica por el uso del lote.

Si bien el embargo ya fue ordenado, la causa continuará su trámite ante la Justicia provincial, donde se deberán sustanciar las pruebas y definir la eventual responsabilidad de la legisladora.

Los fundamentos del juez para ordenar el embargo

Al justificar la medida cautelar, el juez Morán consideró que en esta etapa inicial del proceso se encuentran acreditados los requisitos legales para avanzar con el embargo. En particular, señaló la verosimilitud del derecho invocado y el peligro en la demora, ante la posibilidad de que el paso del tiempo complique el eventual cobro de la suma reclamada.

Comunicación al Congreso y modalidad del descuento

En el mismo fallo, el magistrado dispuso notificar a la Cámara de Diputados de la Nación para que proceda a efectuar los descuentos correspondientes sobre la dieta y el aguinaldo de Villaverde “hasta que las retenciones cubran íntegramente los montos indicados”.

Además, ordenó que los fondos sean depositados en una cuenta judicial del Banco Patagonia y advirtió que el cumplimiento de la medida deberá realizarse bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento.

El silencio de la diputada y antecedentes recientes

Hasta el momento, Villaverde no realizó declaraciones públicas tras conocerse la resolución judicial. La diputada había dejado su banca como senadora el pasado 3 de diciembre, luego de enfrentar una causa vinculada al narcotráfico en los Estados Unidos, antecedente que volvió a poner su figura bajo la lupa.

En expedientes similares, la legisladora —en su rol de desarrolladora de emprendimientos inmobiliarios— argumentó que los retrasos en la entrega de los lotes se debieron a demoras provocadas por la pandemia, que habrían afectado los plazos de ejecución de las obras de infraestructura comprometidas.

Otro expediente abierto por venta de terrenos

La causa en Bariloche no es la única que involucra a Villaverde. En los tribunales de San Antonio Oeste tramita un segundo expediente iniciado por otro denunciante que reclama un resarcimiento por una operatoria similar.

En ese proceso, el pedido de embargo busca garantizar $31 millones, mientras que el reclamo total asciende a $100 millones, al incluir daño moral y sanciones punitivas. Si bien todavía no se dictó una medida cautelar, fuentes judiciales estiman que podría concretarse a comienzos de 2026.

El emprendimiento Tajamar, bajo la lupa judicial

La segunda demanda hace referencia al emprendimiento inmobiliario “Tajamar”, ubicado en Las Grutas. El denunciante afirma haber adquirido en 2020 un lote de 465,80 metros cuadrados por un valor de $1.650.000, abonado mediante un anticipo y la financiación del saldo en 120 cuotas mensuales.

“A pesar del tiempo transcurrido y de los pagos efectuados, la demandada jamás cumplió con sus obligaciones contractuales. No ejecutó las obras comprometidas ni inició ningún proceso de escrituración”, sostiene el escrito presentado ante la Justicia rionegrina.