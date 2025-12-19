La Libertad Avanza logró este viernes dictamen del proyecto de Presupuesto 2026 en el Senado sin incorporar el capítulo XI, rechazado semanas atrás por la Cámara de Diputados. El oficialismo consiguió las firmas necesarias y ahora apunta a llevar el debate al recinto el próximo 26 de diciembre, aunque no descarta intentar reintroducir los artículos más controvertidos durante la sesión.

El capítulo excluido incluía la derogación de las leyes de Universidades y Discapacidad, además de cambios en Zonas Frías, Asignaciones Familiares, deudas energéticas y coparticipación. En Diputados, ese paquete fue rechazado por 123 votos contra 117, marcando un límite político que el oficialismo decidió no forzar, al menos por ahora.

Un dictamen sin cambios y con respaldo ajustado

La decisión de no incorporar el capítulo XI respondió a la falta de apoyo de otras bancadas. Según fuentes parlamentarias, La Libertad Avanza optó por avanzar con el texto tal como fue aprobado en Diputados para garantizar el dictamen y evitar un nuevo traspié político.

El presidente de la comisión de Presupuesto, Ezequiel Atauche (LLA), confirmó que el dictamen reunió 11 firmas, aportadas por cinco senadores libertarios, tres de la UCR, uno del PRO, uno de Independencia y uno de Provincias Unidas. Los legisladores dialoguistas que acompañaron dejaron en claro que su respaldo está condicionado a que el oficialismo no intente reinstalar el capítulo rechazado.

Atauche defendió el rumbo económico del Gobierno

Durante el debate, Atauche destacó la importancia del proyecto al señalar que “este presupuesto es esencial para el funcionamiento de la República, para el sostenimiento del programa económico y para el crecimiento que está teniendo la Argentina”.

“Tenemos un dictamen de mayoría con 11 firmas. Es un avance muy importante para afianzar el rumbo económico del país”, remarcó, y expresó su expectativa de que el Presupuesto sea sancionado en el corto plazo.

Guberman y el margen acotado del gasto público

En el inicio de la reunión, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, expuso los lineamientos centrales del Presupuesto 2026 y sostuvo que el Gobierno apunta a mantener un superávit financiero cercano al 0,3% del PBI, en línea con los últimos dos años de gestión.

El funcionario detalló que el 82% del gasto está concentrado en partidas sociales:

45% en previsión social

16% en asistencia social

11% en salarios del sector público

9% en intereses de la deuda

“El margen de discusión es muy limitado. El 92% del presupuesto prácticamente no tiene espacio para grandes cambios”, explicó Guberman, al justificar la rigidez del esquema planteado.

Provincias, deuda y reclamos por infraestructura

Guberman también se refirió a la intención de los gobernadores de acceder al mercado de deuda. Aclaró que el Gobierno nacional no bloquea esas iniciativas, pero recordó que rige la Ley de Responsabilidad Fiscal, que limita el endeudamiento si las provincias no cumplen determinados parámetros.

En cuanto a la coparticipación, afirmó que las medidas tributarias adoptadas no perjudicaron a las provincias y defendió la eliminación del Impuesto PAIS, que representaba más de un punto del PBI de recaudación anual.

Los reclamos de los senadores incluyeron las deudas previsionales y la paralización de obras públicas. Guberman adelantó que el Ejecutivo se concentrará en obras nacionales, con fuerte foco en infraestructura vial, aunque reconoció las dificultades para atraer inversión privada en regiones como la Patagonia.

Pobreza, educación y leyes suspendidas

En otro tramo de su exposición, Guberman defendió la política social del Gobierno y aseguró que la pobreza bajó del 42% al 32% desde el inicio de la gestión, el nivel más bajo desde 2018, aunque reconoció que sigue siendo elevada.

Consultado por la suspensión de leyes de financiamiento educativo y científico, sostuvo que la decisión busca “blanquear una realidad”, ya que esos presupuestos mínimos “nunca se cumplieron”. Según explicó, la suspensión evita incumplimientos legales tanto del Congreso como del Ejecutivo.

Las explicaciones generaron fuertes cruces con senadores del peronismo, entre ellos Jorge Capitanich y Wado de Pedro, quienes cuestionaron la caída real del financiamiento universitario y advirtieron sobre el impacto del ajuste en las provincias.

Un debate que promete tensión en el recinto

Con el dictamen ya firmado, La Libertad Avanza avanzará con el pedido de sesión para el viernes 26 de diciembre. Si bien el oficialismo logró su primer objetivo, el escenario sigue abierto: no se descarta que intente reintroducir cambios en el recinto, lo que podría reactivar la tensión con la oposición y obligar a que el Presupuesto vuelva a Diputados.