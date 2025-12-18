La Cámara de Diputados le dio media sanción al Presupuesto 2026, el primero de la gestión de Javier Milei, pero el oficialismo no pudo completar el festejo. En una sesión extensa, que comenzó a las dos de la tarde y se prolongó hasta la madrugada, la oposición logró voltear el capítulo que derogaba el financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad, dos leyes que el Gobierno insiste en dejar sin efecto.

El resultado expuso los límites políticos del oficialismo en el Congreso, incluso después del triunfo electoral de octubre, y dejó al descubierto las tensiones con bloques aliados y gobernadores que, en la votación clave, se desmarcaron de la Casa Rosada.

Media sanción en general y derrota en el capítulo más sensible

El Presupuesto fue aprobado en general con el respaldo de La Libertad Avanza y un amplio arco de aliados, entre ellos el PRO, sectores de la UCR, Innovación Federal y bloques provinciales. Sin embargo, al momento de votar en particular, el oficialismo sufrió una derrota contundente.

El capítulo 11 —donde se concentraba la derogación del financiamiento universitario, la emergencia en discapacidad, la desindexación de la AUH y la restricción de la ley de zona fría— fue rechazado por 123 votos contra 117, con dos abstenciones decisivas.

Es la tercera vez en menos de seis meses que el Gobierno fracasa en su intento de avanzar contra estas leyes: primero con la sanción original, luego con la insistencia parlamentaria tras el veto presidencial y ahora mediante el Presupuesto.

Negociaciones, concesiones y aliados que se dieron vuelta

Durante toda la jornada, referentes oficialistas como Martín Menem, Lule Menem y Diego Santilli desplegaron negociaciones frenéticas con gobernadores y bloques aliados. Hubo promesas de reparto de ATN y concesiones políticas de último momento, pero no alcanzó.

La catamarqueña Fernanda Ávila votó en contra, al igual que los tucumanos del bloque Independencia y los salteños de Innovación Federal. También pesaron las abstenciones de los radicales Juan Carlos Cipolini y Gerardo Cipolini Schneider, que terminaron inclinando la balanza.

La maniobra de último momento que no prosperó

En un intento por salvar el capítulo completo, el oficialismo incorporó a último momento dos medidas sensibles: una adecuación de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires y un refuerzo de $21.000 millones para el Poder Judicial, bajo la órbita del Consejo de la Magistratura.

La maniobra fue duramente cuestionada desde la oposición. “Le ponen un condicionamiento al Poder Judicial para que no se les ocurra judicializar el capítulo XI. Son unos chantas”, denunció el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez.

Cruces, denuncias y advertencias judiciales

Durante el debate, varios diputados anticiparon que, de aprobarse el artículo que derogaba las leyes, la norma sería judicializada. Maximiliano Ferraro y Eduardo Valdés advirtieron que el intento del oficialismo violaba el artículo 20 de la Ley de Administración Financiera, que prohíbe incluir disposiciones permanentes o derogar leyes vigentes dentro del Presupuesto.

Desde el PRO, Cristian Ritondo lanzó una frase enigmática que reflejó las tensiones internas: “Cambiamos la sensibilidad social por la Auditoría”, dijo, en referencia a supuestas negociaciones por cargos en la AGN. Con la caída del capítulo, el macrismo también se quedó sin el compromiso de pago de la deuda de coparticipación con CABA.

La celebración opositora y el mensaje político

Tras la votación, la diputada Cecilia Moreau celebró el resultado en redes sociales. “Quisieron jugar sucio y les salió mal. Logramos sostener leyes que fueron votadas y ratificadas por el Congreso. Basta de dilaciones”, escribió en X.

El mensaje fue claro: pese a la media sanción del Presupuesto, la oposición logró ponerle un freno a la ofensiva del Ejecutivo sobre áreas sensibles y dejó en evidencia que el ajuste tiene límites políticos dentro del Congreso.

Qué prevé el Presupuesto 2026 que pasó al Senado

El proyecto aprobado en general estima un crecimiento del 5% del PBI, una inflación anual del 10,1% y un dólar oficial que rondaría los $1.423 en diciembre de 2026. El Gobierno proyecta un superávit primario del 1,5% del PBI y uno financiero del 0,2%.

Desde la oposición cuestionaron la viabilidad de esas proyecciones y advirtieron que el tipo de cambio previsto quedaría incluso por debajo del actual. El texto ahora será girado al Senado, donde el oficialismo intentará revertir el revés legislativo, aunque el antecedente de Diputados anticipa un debate complejo.