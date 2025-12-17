El peronismo conformó un bloque único en el Senado
Con negociaciones de último momento, el peronismo evitó una ruptura mayor en el Senado, aunque quedó con su representación más baja desde 1983.Legislativas17 de diciembre de 2025Juan Manuel Villarreal
Con el período de sesiones extraordinarias ya en marcha, el peronismo terminó de definir la conformación de su interbloque en el Senado, en un movimiento que busca mostrar unidad política pero que deja al descubierto una fuerte pérdida de representación parlamentaria.
La bancada que preside José Mayans dejará atrás el nombre de Unión por la Patria y pasará a denominarse “Popular”, según se informó oficialmente a las autoridades de la Cámara alta.
Un nuevo nombre para evitar una mayor fragmentación
A través de un comunicado formal, Mayans notificó que los bloques Justicialista, Convicción Federal y Frente Cívico por Santiago acordaron integrarse en un mismo interbloque, luego de intensas negociaciones que se extendieron hasta último momento.
El objetivo central fue evitar una dispersión mayor del espacio peronista en el Senado, en un contexto de debilidad numérica y reconfiguración política tras el recambio legislativo.
El piso histórico del peronismo en la Cámara alta
Pese a haber alcanzado la unidad, el peronismo atraviesa su peor momento histórico en términos de representación en el Senado desde el retorno de la democracia.
El interbloque pasó de contar con 34 senadores hasta el 9 de diciembre a quedar reducido a 28 bancas, un número que marca un mínimo absoluto desde 1983. Hasta ahora, el punto más bajo se había registrado en 2010, cuando el espacio reunía 30 senadores.
Las negociaciones que evitaron una crisis mayor
El escenario pudo haber sido aún más adverso. Durante las últimas semanas, existieron fuertes resistencias de Convicción Federal y del Frente Cívico por Santiago, espacio referenciado en el exgobernador Gerardo Zamora, a sumarse al interbloque.
Finalmente, ambos sectores aceptaron integrarse para evitar una ruptura que hubiera dejado al peronismo en una situación parlamentaria todavía más comprometida frente al oficialismo y otros bloques opositores.
Cómo queda conformado el interbloque “Popular”
Con la nueva estructura, el interbloque peronista quedará integrado por:
- 22 senadores del bloque Justicialista, surgido de la unificación de los antiguos bloques Frente Nacional y Popular y Unidad Ciudadana
- 4 senadores de Convicción Federal
- 2 senadores del Frente Cívico por Santiago, electos en los comicios provinciales del 26 de octubre
La reconfiguración busca ordenar la estrategia legislativa del peronismo en un Senado donde ya no cuenta con el peso político de años anteriores.
Mayra Mendoza se reunió con la CGT y confirmó que participará de la marcha contra la reforma laboral
Mayra Mendoza, diputada provincial por la tercera sección electoral e intendenta de Quilmes en uso de licencia, dijo que hay que impedir el avance de la reforma precarizadora.
