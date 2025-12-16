El Gobierno nacional logró este martes el dictamen de mayoría para el Presupuesto 2026, con el respaldo del PRO, la UCR y bloques provinciales alineados con los gobernadores Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo. La estrategia del oficialismo es clara: llegar al recinto este miércoles con los números necesarios para avanzar en la media sanción tanto del Presupuesto como de la denominada ley de Inocencia Fiscal.

La reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda fue breve y tensa. Apenas comenzó el debate, el oficialismo hizo circular el dictamen, dejando en evidencia que el Ejecutivo decidió acelerar los tiempos parlamentarios.

Cambios de último momento que alteraron el clima político

La expectativa inicial era que el Gobierno mantuviera el texto enviado en septiembre, que ya había obtenido dictamen en noviembre. Sin embargo, esa presunción se desmoronó rápidamente.

El jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, confirmó que el dictamen incluía modificaciones. “Buscamos darle claridad a los argentinos y a los inversores del mundo, para que vean que la Argentina de Milei es seria”, sostuvo.

El clima se tensó cuando el presidente del bloque de Fuerza Patria, Germán Martínez, exigió precisiones. Bornoroni admitió los cambios, aunque evitó detallar su alcance.

Qué elimina el nuevo Presupuesto 2026

Con el correr de la comisión se conoció el contenido más controvertido del dictamen. El proyecto incorpora el artículo 75, que dispone la derogación de dos leyes clave:

Universidades y discapacidad, en la mira

Ley 27.795, de Financiamiento Universitario.

Ley 27.793, de Emergencia en Discapacidad.

Además, el texto deja sin asignación específica los fondos destinados al Hospital Garrahan, aunque desde el Gobierno aseguran que esa obligación “ya fue cumplida”.

Estos cambios generaron un inmediato rechazo de amplios sectores de la oposición, que anticiparon dictámenes propios y adelantaron que no acompañarán ni el Presupuesto ni la ley de Inocencia Fiscal.

Germán Martínez: “Necesitamos otro presupuesto”

Desde Fuerza Patria, Martínez fue contundente: “Fue responsabilidad del Gobierno no tener presupuesto en 2024 y 2025. Ahora quieren uno, pero no este”, afirmó.

El diputado también cuestionó el artículo 30, que elimina el piso del 6% para el financiamiento educativo, y advirtió que su bloque presentará alternativas “en cada tema”.

Un tercer dictamen y duras críticas desde Unidos

La sorpresa de la jornada fue la aparición de un tercer dictamen, presentado por el diputado Nicolás Massot, del interbloque Unidos. “Hay plata para reducir impuestos en la compra-venta de inmuebles, pero no para el Garrahan. Hay beneficios para empresas con ganancias, pero no para universidades ni discapacitados”, lanzó Massot.

El legislador también cuestionó el uso de fondos de la Anses para subsidiar despidos a través del fondo de cese laboral obligatorio. “Sin sonrojarse, el Gobierno elimina leyes votadas por amplias mayorías”, sentenció.

Los números del dictamen y el escenario en Diputados

El oficialismo logró el dictamen de mayoría con 28 firmas, incluyendo a LLA, PRO, UCR, MID y bloques provinciales, aunque con seis disidencias internas.

Fuerza Patria presentó un dictamen de minoría con 18 firmas, al que se sumó otro de Unidos. Con este escenario, el Gobierno llega al recinto con los proyectos listos para una votación que promete un debate intenso.

Universidades y discapacidad: alerta por un nuevo conflicto

Desde el ámbito universitario y el sistema de discapacidad advirtieron que las modificaciones “reabren un conflicto que parecía cerrado”. Gremios docentes y prestadores alertan que la eliminación de las leyes votadas por el Congreso profundizará la crisis presupuestaria y judicializará nuevamente el conflicto.

El miércoles, la Cámara de Diputados será el escenario de una sesión clave que pondrá a prueba la solidez política del oficialismo y la capacidad de la oposición para articular una mayoría alternativa.