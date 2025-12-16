Quién es Andrés Vázquez, el nuevo jefe de la ARCA

Quién es Andrés Vázquez, el nuevo titular de la ARCA que es investigado por propiedades no declaradas en Estados Unidos

El Gobierno nacional oficializó este martes la designación de Andrés Edgardo Vázquez como nuevo director ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), en reemplazo de Juan Alberto Pazo, quien presentó su renuncia para regresar al sector privado. El nombramiento fue formalizado mediante el Decreto 890/2025, publicado en el Boletín Oficial.

La asunción se hará efectiva a partir del jueves 18 de diciembre, en un momento sensible para el organismo recaudador, en pleno cierre del año fiscal y a pocos días de las fiestas de fin de año.

Una carrera de más de tres décadas en la ex AFIP

Vázquez es un funcionario de carrera con más de 35 años de trayectoria en la ex AFIP, hoy ARCA. Ingresó a la Dirección General Impositiva (DGI) en la década del noventa y ocupó cargos jerárquicos durante distintas gestiones, lo que le permitió consolidar poder interno y un amplio conocimiento técnico del sistema impositivo.

Durante el gobierno de Javier Milei, fue designado al frente de la DGI y ahora pasó a conducir la totalidad del organismo recaudador, con el aval del ministro de Economía, Luis Caputo.

Investigaciones por enriquecimiento y cuentas en el exterior

La figura de Vázquez arrastra una fuerte controversia. El funcionario es investigado por la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y evasión tributaria, a partir de denuncias vinculadas a cuentas en el exterior sin declarar y a propiedades en Estados Unidos.

Según las investigaciones periodísticas que derivaron en actuaciones administrativas y judiciales, Vázquez habría pagado con cheques a su nombre impuestos correspondientes a tres condominios en Miami que no figuraban en sus declaraciones juradas en la Argentina.

Sumarios, causas penales y poder interno

A lo largo de su carrera en el organismo recaudador, Vázquez enfrentó múltiples sumarios administrativos y al menos dos causas penales, que no impidieron su continuidad ni su posterior ascenso. En ese recorrido, se enfrentó con al menos cuatro superiores jerárquicos, ninguno de los cuales logró desplazarlo.

Contador de formación, fue durante años una figura clave de la Dirección de Inteligencia Fiscal, desde donde construyó vínculos de alto nivel dentro del Estado, en una trama que incluyó contactos con sectores del poder político y de inteligencia.

La designación y el debate por la “casta”

El nombramiento de Vázquez volvió a poner en tensión el discurso oficial del Gobierno libertario contra la “casta”. Mientras el presidente Milei sostiene una narrativa de ruptura con el aparato estatal tradicional, la conducción de un área estratégica quedó en manos de un cuadro histórico del sistema impositivo.

Desde sectores opositores y del periodismo se señala que su llegada consolida la continuidad de perfiles técnicos de larga data en el corazón del Estado, en contraste con la retórica de renovación que impulsa el oficialismo.

Los desafíos al frente de ARCA

Vázquez asumirá la conducción de ARCA en un contexto de ajuste fiscal, con el objetivo de sostener la recaudación sin aumentar impuestos. Entre los principales desafíos de su gestión aparecen:

Recaudación y fiscalización

El organismo deberá mejorar los niveles de recaudación mediante nuevas estrategias de fiscalización, con foco en grandes contribuyentes y en el uso intensivo de herramientas tecnológicas para detectar evasión.

Coordinación entre áreas clave

Otro eje central será profundizar la integración de datos entre la DGI, la Dirección General de Aduanas y el área de Recursos de la Seguridad Social, para fortalecer el control integral de las operaciones económicas y el comercio exterior.

La llegada de Vázquez a ARCA se produce así en un escenario complejo, marcado por exigencias fiscales, tensiones políticas y un historial personal que promete mantenerlo bajo permanente observación.