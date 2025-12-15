El cierre de fábricas, la caída de las pymes y el derrumbe del consumo dejaron de ser episodios aislados para convertirse en parte del paisaje cotidiano. Con salarios que no alcanzan y trabajadores cada vez más cerca de la pobreza, sostener el empleo dejó de ser una certeza. En ese contexto, y tal como anticipaban los indicadores, el empleo registrado volvió a caer con fuerza.

Según datos oficiales del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), entre junio y septiembre de 2025 se perdieron 49 mil puestos de trabajo en el sector privado, una cifra que confirma que la recuperación que asomó hacia fines de 2024 fue breve y frágil.

Septiembre profundizó la caída del empleo registrado

El deterioro se acentuó en septiembre, cuando el empleo registrado volvió a mostrar números negativos. Ese mes se contabilizaron 10.700 trabajadores menos en comparación con agosto.

La caída estuvo explicada casi en su totalidad por el retroceso del empleo asalariado privado, que se contrajo 0,1%, lo que equivale a unos 9 mil puestos menos declarados en el sistema de la Seguridad Social. El dato volvió a encender alarmas en un mercado laboral que no logra consolidar una tendencia de crecimiento.

Un ajuste que alcanza a todos los sectores

La pérdida de empleo no distingue ramas ni actividades. En la comparación interanual, respecto de septiembre de 2024, el empleo asalariado registrado se redujo en 53.300 personas.

La caída alcanzó tanto al sector privado, con 25.900 puestos menos, como al sector público, que perdió 12.800 empleos. A su vez, el trabajo en casas particulares volvió a ubicarse entre los más golpeados, con una baja del 3,2%, equivalente a 14.700 trabajadoras y trabajadores que quedaron fuera del sistema.

El impacto acumulado desde el cambio de ciclo

Si se observa el período comprendido entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025, el impacto resulta aún más contundente. El empleo asalariado privado pasó de 6,38 millones a 6,19 millones, lo que implica una pérdida de 187.400 puestos de trabajo.

En paralelo, el empleo público se redujo en 70.100 cargos, mientras que el trabajo en casas particulares perdió 27.300 puestos. Son cifras que reflejan un ajuste extendido y persistente en todo el mercado laboral.

Industria, comercio y construcción, los más golpeados

El mapa sectorial deja en evidencia el momento económico. Durante septiembre, seis actividades redujeron su nivel de empleo, entre ellas industria, comercio, construcción, agro, transporte y minería.

En estos sectores, cada caída implica menos turnos, menos horas trabajadas y, en muchos casos, despidos directos o no renovación de contratos. En contraste, rubros como pesca, electricidad, gas y agua, y enseñanza mostraron leves incrementos que no alcanzaron a compensar las pérdidas en las actividades más intensivas en mano de obra.

Octubre mostró una leve suba, pero no revierte la tendencia

Los datos de octubre reflejaron un pequeño alivio. El empleo privado registrado creció 0,1% respecto a septiembre, marcando su primer aumento tras varios meses de contracción, según el informe de la Secretaría de Trabajo basado en el SIPA y la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL).

Sin embargo, la mejora mensual convive con una caída interanual del 0,9%, lo que confirma que el mercado laboral sigue lejos de una recuperación sólida.

Contrataciones para cubrir vacantes, no para expandirse

De acuerdo con la información oficial, la suba de octubre se explicó principalmente por la cobertura de vacantes existentes. Las empresas comenzaron a reemplazar bajas previas, pero sin que eso implique un aumento significativo de la producción ni de la demanda.

Las contrataciones se concentraron mayormente en puestos operativos y no calificados, mientras que las búsquedas de perfiles técnicos y profesionales permanecieron estancadas.

La disparidad sectorial y regional

La mejora de octubre no fue homogénea. La industria manufacturera mostró un crecimiento del 0,2% tras cinco meses de caída, mientras que el sector de comercio, restaurantes y hoteles también avanzó un 0,2% luego de tres meses negativos.

Por el contrario, transporte, almacenamiento y comunicaciones volvió a caer (-0,2%), al igual que la construcción, que sufrió una baja del 0,7%.

En términos regionales, el crecimiento fue más visible en los aglomerados del interior del país, con una suba del 0,3%, mientras que en el Gran Buenos Aires el aumento fue más moderado (0,1%). En la comparación interanual, el GBA muestra una caída del 1%, superior a la del interior (-0,6%).

Menos empresas y despidos en niveles récord

El deterioro del empleo también se refleja en el entramado empresarial. Entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025, la cantidad de empleadores con trabajadores registrados cayó de 512.357 a 492.223, lo que implica el cierre de 20.134 empresas, unas 30 por día, según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

A pesar de una leve mejora en las expectativas, los despidos sin causa se ubicaron en 0,7 cada 100 trabajadores en octubre, el nivel más alto desde el inicio de la pandemia. Las suspensiones, en tanto, se mantuvieron estables, reflejando la cautela empresaria frente a un escenario económico aún incierto.