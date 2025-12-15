Explosión importadora: el courier creció casi 300% en 2025

En un contexto de dólar bajo y fuerte estímulo al consumo en moneda extranjera, las compras de argentinos al exterior a través del sistema courier continúan batiendo récords. Durante 2025, este tipo de operaciones acumuló un crecimiento cercano al 300% interanual, con pagos que alcanzaron los 694 millones de dólares, según un informe de la consultora Analytica.

El fenómeno se consolida como una de las expresiones más visibles del nuevo escenario cambiario y de la expansión del comercio electrónico transfronterizo, impulsado por menores restricciones y una mayor previsibilidad en las reglas de importación para particulares.

Un salto histórico en las importaciones de particulares

De acuerdo con el reporte privado, el gasto en importaciones realizadas por personas físicas entre enero y octubre fue 292,1% superior al registrado en el mismo período de 2024.

El crecimiento no fue un hecho aislado, sino una tendencia sostenida a lo largo del año. En octubre, último mes analizado, las compras vía courier totalizaron 92 millones de dólares, lo que representó un incremento interanual de 289,9%.

Un piso alto y sin señales de techo

Analytica destacó que, desde julio, el ingreso de bienes por esta vía se estabilizó en torno a los 100 millones de dólares mensuales, un nivel históricamente elevado para el mercado argentino.

“Si bien el volumen mensual parece haberse estabilizado, la dinámica del e-commerce sugiere que el techo todavía no está a la vista”, advirtió la consultora, al señalar que la combinación de dólar barato y consumo digital sigue empujando la demanda.

Qué permite hoy el régimen courier en Argentina

A comienzos de 2025, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó las condiciones del régimen de pequeños envíos, lo que también contribuyó a la expansión del sistema.

Principales condiciones del envío puerta a puerta

El peso máximo por envío o pieza postal es de 50 kilos.

El valor máximo permitido por envío es de 3.000 dólares.

No hay tope anual de envíos por courier.

Los “pequeños envíos” tienen un límite de tres unidades por operación.

Cada persona puede realizar hasta cinco envíos anuales bajo esta modalidad.

Impuestos y trámites

Hasta 400 dólares, no se pagan derechos de importación ni tasa de estadística.

En todos los casos debe abonarse el IVA.

No es necesario registrar el paquete en la web de ARCA, salvo cuando el envío se realiza por Correo Argentino.

Más viajes y más dólares que se van del país

El boom de compras al exterior convive con otro factor clave de salida de divisas: el turismo emisivo. Según datos del INDEC, en octubre —último mes con estadísticas oficiales— la cantidad de turistas internacionales que ingresaron al país cayó 5,9% interanual, mientras que los argentinos que viajaron al exterior aumentaron 10,8%.

Un saldo turístico cada vez más negativo

En términos de divisas, el contraste fue marcado. El gasto del turismo receptivo alcanzó los 232,4 millones de dólares, mientras que el turismo emisivo implicó una salida de 597 millones, lo que dejó un saldo negativo de 364,6 millones de dólares en el mes.

Durante octubre, ingresaron al país 232,3 mil turistas no residentes, frente a 459 mil turistas residentes que viajaron al exterior. “El saldo neto fue negativo en 226,7 miles”, precisó el organismo estadístico.

La competitividad del peso, en debate

La dinámica cambiaria se refleja en la vida cotidiana: mientras los argentinos compran y viajan barato en el exterior, el país pierde atractivo relativo para los turistas extranjeros.

El principal origen de los visitantes que ingresaron por pasos internacionales fue Brasil, con 57,5 mil turistas, seguido por el bloque Resto de América (46,4 mil), Europa (35,5 mil) y Chile (30,1 mil).

En paralelo, el crecimiento del courier y del turismo emisivo vuelve a poner en el centro del debate el impacto del dólar barato sobre la balanza de pagos y la competitividad de la economía local.