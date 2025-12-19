La tasa de desocupación se ubicó en 6,6% en el tercer trimestre de 2025, según informó el Indec, lo que representó una baja de 0,3 puntos porcentuales respecto de igual período del año pasado. Sin embargo, el alivio estadístico convive con un dato que enciende alertas: la informalidad laboral trepó al 43,3% de los ocupados, evidenciando un deterioro en la calidad del empleo.

El informe oficial se conoce en un contexto de creciente tensión social y política, con el Congreso inmerso en el debate por la reforma laboral impulsada por el Gobierno y con fuertes cuestionamientos de sindicatos y organizaciones sociales.

Un mercado laboral con señales contradictorias

Menos desocupados, pero con empleo más frágil

De acuerdo con la medición oficial, 1,5 millones de personas se encontraban desocupadas en el país durante el tercer trimestre del año. Si bien el desempleo mostró una leve mejora interanual, el indicador todavía se ubica un punto por encima de los niveles de 2023, lo que relativiza el alcance de la baja.

La contracara de ese descenso fue el avance del empleo informal, que creció 0,7 puntos porcentuales en comparación con el mismo período de 2024. El dato expone una dinámica en la que el mercado laboral absorbe mano de obra, pero mayormente en condiciones precarias y de bajos ingresos.

La reforma laboral en el centro del debate: El cruce entre datos oficiales y discusión política

os números del Indec se difundieron el mismo día en que la CGT encabezó una masiva movilización a Plaza de Mayo para rechazar la reforma laboral enviada por el Ejecutivo al Congreso. En paralelo, el Senado avanzó en comisiones con el dictamen del proyecto, aunque el debate se retomaría recién a mediados de febrero.

La iniciativa oficial plantea una “modernización” del marco laboral, pero incluye recortes de derechos, reducción de aportes patronales y rebajas impositivas para grandes empresas, medidas que, según sus críticos, podrían profundizar la precarización y debilitar el sistema de seguridad social.

Informalidad en alza y una receta cuestionada

Según el Indec, casi 4 de cada 10 trabajadores se desempeñan en la informalidad. Frente a este escenario, el Gobierno sostiene como principal estrategia la reducción de contribuciones patronales y un esquema de blanqueo laboral.

Sin embargo, antecedentes recientes ponen en duda su efectividad. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) reveló que, tras la implementación de la Ley Bases, solo se formalizaron 16.703 puestos de trabajo, un número considerado marginal frente a la magnitud del problema.

Fuertes desigualdades regionales en el empleo

El mapa del desempleo muestra marcadas diferencias territoriales. Entre los aglomerados con tasas más altas se destacan Río Gallegos (10,8%) y Gran Resistencia, en Chaco (9,7%).

En la zona centro y el área metropolitana, los índices también superan el promedio nacional: Gran Rosario (8,9%), Santa Rosa (8,5%), Gran La Plata (8,1%) y partidos del Gran Buenos Aires (7,6%). Estas cifras reflejan realidades productivas dispares y focos persistentes de vulnerabilidad social.

Actividad, empleo y presión laboral: Mejores tasas, pero mayor tensión

El informe del Indec indicó que la tasa de actividad alcanzó el 48,6%, con una suba interanual de 0,3 puntos, mientras que la tasa de empleo se ubicó en 45,4%, creciendo 0,4 puntos frente a 2024.

No obstante, estos avances conviven con niveles elevados de subutilización de la fuerza laboral. La subocupación fue del 10,9% de la PEA, y la suma de ocupados demandantes y no demandantes disponibles llegó al 11,3%.

En conjunto, la presión sobre el mercado laboral alcanzó el 28,7% de la población económicamente activa, un indicador que sintetiza las dificultades estructurales del empleo en la Argentina actual.