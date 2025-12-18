Avanza la reforma laboral en el Senado y el oficialismo va por el dictamen

El debate por la reforma laboral continúa este jueves en el Senado, en una jornada clave para el Gobierno. Desde las 9.30, el plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social —cabecera— y de Presupuesto y Hacienda recibe a los últimos expositores, con el objetivo de despejar el camino hacia un dictamen que permita llevar el proyecto al recinto el próximo 26 de diciembre.

El oficialismo libertario acelera los tiempos y busca aprovechar un escenario político que considera favorable, aunque sabe que los números siguen siendo ajustados y que el respaldo de la oposición dialoguista será determinante para firmar un despacho de mayoría.

Bullrich ordenó el plenario y contuvo las tensiones

El plenario fue comandado sin sobresaltos por la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, quien logró encauzar el debate y evitar desbordes. Incluso, al inicio de la jornada, buscó bajar la tensión con el jefe del bloque kirchnerista, José Mayans, molesto por la conformación de la comisión de Trabajo, que quedó bajo la presidencia de la ex ministra de Seguridad.

Bullrich manejó con firmeza los tiempos y los cruces, y hasta mantuvo conversaciones informales con referentes de la CGT minutos antes de que el triunvirato sindical expusiera duras críticas al proyecto impulsado por la Casa Rosada.

Sindicatos en contra y respaldo empresario al proyecto

Durante las audiencias, las dos CTA y la CGT rechazaron la iniciativa oficial, advirtiendo que implica una pérdida de derechos laborales y una mayor precarización del empleo. En paralelo, empresarios, representantes del sector financiero y referentes del campo defendieron el espíritu del articulado y reclamaron reglas más flexibles para fomentar la contratación.

Para esta jornada, el listado de expositores fue reordenado: al inicio pasaron la Universidad de Buenos Aires, asociaciones de abogados, bancos y magistrados. La intención es cerrar las presentaciones en pocas horas y habilitar el debate interno entre los senadores.

El mapa de las comisiones y los votos que busca el Gobierno

Las comisiones de Trabajo y de Presupuesto y Hacienda están integradas por 17 senadores cada una: cinco del oficialismo, cinco del kirchnerismo —que no designó representantes y anticipa una judicialización— y siete legisladores dialoguistas.

Para avanzar con un dictamen hoy o, a más tardar, mañana, La Libertad Avanza necesita reunir al menos nueve firmas en cada comisión. Con sus cinco propios, el Gobierno debe convencer a cuatro de los siete dialoguistas, una tarea compleja pero no imposible según el cálculo libertario.

En Presupuesto y Hacienda, la Casa Rosada apunta a sumar apoyos entre radicales como Flavio Fama, Mariana Juri y Silvana Schneider; la diputada del PRO Andrea Cristina; los peronistas disidentes Carlos “Camau” Espínola y Alejandra Vigo; y la tucumana Beatriz Ávila, hoy alineada con el gobernador Osvaldo Jaldo.

El plan oficial: dictamen y recinto el 26 de diciembre

Bullrich confirmó que el objetivo es obtener dictamen este jueves para tratar la reforma laboral en el recinto el viernes 26. “Va a haber modificaciones al proyecto y va a salir”, anticipó, al tiempo que aseguró que se están recepcionando aportes para ajustar el texto final.

“Queremos sacarle problemas a los argentinos, que puedan trabajar”, sostuvo la senadora libertaria, mientras en la calle se prepara una fuerte movilización de la CGT, la CTA y ATE, que convocó además a un paro general contra la iniciativa.

La defensa del Gobierno y las críticas del kirchnerismo

En su exposición ante el Senado, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, defendió la reforma y buscó despejar temores. Aseguró que la ley se aplicará a los nuevos empleos y que los trabajadores actuales mantendrán los derechos adquiridos, aunque reconoció que algunos institutos podrían tener impacto sobre juicios laborales en curso.

Desde el kirchnerismo, las críticas fueron duras. El senador Mariano Recalde calificó el proyecto como un “ensañamiento contra los trabajadores” y habló de “revanchismo patronal”. Además, cuestionó el argumento oficial de generación de empleo y advirtió que, según datos de ARCA, desde la llegada de Javier Milei al poder cerraron unas 22.000 empresas.

Con negociaciones abiertas, presión sindical en las calles y números finos en las comisiones, la reforma laboral entra en horas decisivas en el Senado, donde el Gobierno buscará transformar el debate en dictamen y avanzar hacia una de sus leyes más emblemáticas.