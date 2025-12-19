La gestión de Gustavo Cocconi atraviesa uno de sus momentos más delicados. A días de que venciera la emergencia económica y financiera decretada a fines de octubre, el jefe comunal decidió prorrogarla hasta el último día de marzo del próximo año, en un contexto marcado por reclamos vecinales, fuertes cuestionamientos políticos y una crisis estructural que expone años de decisiones sin resultados visibles.

La medida confirma que el Ejecutivo local no logró revertir la situación financiera del municipio, pese a haber aplicado un programa de ajuste que impactó de lleno en los trabajadores municipales. Si bien Cocconi garantizó el pago del aguinaldo, la continuidad de la emergencia deja al descubierto que los problemas de fondo siguen intactos.

Desde distintos sectores advierten que la crisis actual no es coyuntural. Por el contrario, es el resultado de más de dos décadas de una misma conducción, con una planta política sobredimensionada, salarios municipales entre los más bajos de la región y servicios básicos que no logran dar respuestas.

Emergencia prorrogada y ajuste sin resultados

Cuando declaró la emergencia económica, el intendente peronista justificó la decisión en la caída de los ingresos propios y de la coparticipación provincial. En ese marco, impulsó medidas de “optimización del gasto” que incluyeron la suspensión de bonificaciones, una reducción del 20% en los haberes de quienes no perciben adicionales y una revisión de horas extras.

Sin embargo, lejos de ordenar las cuentas, la prórroga confirma que el ajuste no resolvió la crisis. A esto se suman las críticas por una planta política con sueldos “extraordinarios”, mientras los empleados municipales continúan con ingresos muy por debajo del promedio regional. “El día que le metamos un paro va a ver como se acomodan, pero como siempre se nos cagan de risa en la cara. Que siga la joda”, expresó Carlos en las redes sociales del Sindicato.

Municipalidad de Tapalqué.

Salud, trabajo y abandono productivo

Las falencias en la gestión vienen siendo señaladas desde hace tiempo. En diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el concejal de la UCR Antonio Bazán fue contundente: “Tras 22 años de gestión con la misma persona y prácticamente el mismo equipo, hay un desgaste evidente”.

Bazán apuntó a dos reclamos centrales de la comunidad: “Los reclamos giran en torno a dos temas centrales: salud y trabajo”. Sobre el sistema sanitario, advirtió que durante la pandemia quedó expuesta la falta de prioridad en la inversión en salud, que se profundizó el año pasado con una subejecución presupuestaria de fondos destinados a maquinaria hospitalaria, y alertó que Tapalqué sigue dependiendo de derivaciones a otras ciudades.

En materia productiva, la crítica es igual de dura. “En Tapalqué no hay empleo privado”, remarcó Bazán, y recordó que el parque industrial inaugurado en 2013 no tiene ni una sola industria instalada más de diez años después. “El año pasado peleamos para reactivar el proyecto, pero nuevamente nos dijeron que no era prioritario”, afirmó.

Un Estado sobredimensionado y servicios deficitarios

En la misma línea, el entonces concejal Martín Cueto, del bloque Evoluciona Tapalqué, describió una gestión basada en el asistencialismo extremo: “Se incorporó gente al Estado de manera muy masiva, produciendo un ahogamiento de las estructuras estatales”.

Vecinos reclaman medidas eficaces contra la contaminación del Arroyo Tapalqué.

Cueto sostuvo que el municipio está “sobredimensionado en cantidad de gente” y que los servicios que presta son deficitarios, con deudas históricas en el mantenimiento de caminos, la red vial y la gestión administrativa.

Uno de los puntos más críticos es el tratamiento de residuos. “Tenemos el principal atractivo turístico del distrito pegado a un basurero a cielo abierto”, alertó, al referirse a la planta Tapalim y su cercanía con el complejo termal.

La consecuencia, según Cueto, es directa: “Los empleados municipales y los jubilados municipales ganan muy mal”, mientras enfermeros y médicos se van a otras localidades por mejores salarios.