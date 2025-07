En Tapalqué crece el malestar por la falta de respuestas a problemas que ya parecen crónicos: un hospital sin inversión, jóvenes sin empleo y una gestión que, según vecinos, está agotada. En GRUPOLAPROVINCIA.COM venimos recorriendo estas denuncias que reflejan el desgaste de un gobierno que, pese al paso del tiempo, no logra dar respuesta a los problemas más urgentes de la comunidad.

En este contexto, hablamos con Antonio Bazán, concejal de la UCR, quien fue tajante: “Tapalqué tiene el doble de secretarías que ciudades vecinas, pero sueldos municipales magros”. Y agregó: “Hay empleados que ganan 500 mil pesos mientras los funcionarios cobran más de 2 millones”. También apuntó contra el abandono del parque industrial, la falta de apoyo a emprendedores y la falta de inversión en el sistema de salud.

- ¿Cómo evalúa la gestión de Gustavo Cocconi al frente del municipio?

Creemos que, tras 22 años de gestión con la misma persona y prácticamente el mismo equipo, hay un desgaste evidente. No lo vemos solo nosotros, sino también gran parte de la comunidad. Hay temas muy sensibles que no se han podido resolver, como jerarquizar y profesionalizar el sistema de salud o generar industrias y fábricas que les den oportunidades laborales a los jóvenes. En Tapalqué no hay empleo privado, y eso es algo que venimos señalando desde siempre.

El año pasado impulsamos un debate importante sobre la legislación de la zona industrial para atraer fábricas, pero nos dijeron que no era prioridad. Hoy, lo prioritario para el Ejecutivo local parece ser el complejo termal. Hay algunos emprendimientos gastronómicos u hospedajes que funcionan bien gracias a eso, pero el resto de la comunidad sigue esperando oportunidades en otros rubros laborales que no dependan del Estado.

Se inauguró un parque industrial en 2013, con bombos y platillos, y hasta el día de hoy no hay ni una sola industria instalada. Pasaron más de diez años sin resultados. Luego, esa zona quedó dentro del área urbana y hubo que volver a debatir la zonificación. El año pasado peleamos para reactivar el proyecto, pero nuevamente nos dijeron que no era prioritario.

-Desde su mirada, ¿cuáles son hoy las principales preocupaciones de los vecinos?

Cuando salimos a recorrer los barrios, cuando subimos videos en redes o presentamos proyectos en el Concejo Deliberante, los reclamos giran en torno a dos temas centrales: salud y trabajo. Es algo que venimos sosteniendo desde hace años.

Durante la pandemia quedó en evidencia que no teníamos ni siquiera una terapia intermedia en el hospital, no había respiradores ni camas suficientes, y tampoco personal capacitado. Eso demostró la falta de prioridad en la inversión sanitaria. Seguimos dependiendo de los hospitales de la región, y en su momento, cuando había diferencias políticas con intendentes vecinos, muchas derivaciones terminaron en Mar del Plata o en el Conurbano. Incluso el año pasado hubo una subejecución presupuestaria de fondos destinados a la compra de maquinarias para el hospital, pero no se usó.

-¿Y en relación al trabajo?

También es muy preocupante. Tenemos una escuela técnica cuyos estudiantes no tienen dónde hacer prácticas o residencias porque no hay empresas. La articulación entre lo público y lo privado debería ser una herramienta fundamental para el desarrollo de Tapalqué, para generar nuevos bienes, servicios y oportunidades. Pero eso no se está haciendo.

La realidad es que, ante la falta de empleo, muchos vecinos comienzan a emprender por necesidad. Por suerte, algunos jóvenes que regresaron al pueblo están llevando adelante sus proyectos, y nosotros intentamos acompañarlos, incluso gestionamos financiamiento. Sin embargo, el año pasado hubo una partida presupuestaria específica para potenciar pymes que tampoco se ejecutó. Había dinero disponible para créditos o microcréditos, pero se decidió no usarlo. Eso demuestra la falta de políticas activas para fomentar el trabajo.

-Además de salud y trabajo, ¿hay otros aspectos que marcan diferencias con la gestión actual?

Sí, también vemos con preocupación el nivel de revanchismo que existe. Para darte un ejemplo: dos médicas que formaban parte de nuestro equipo durante la campaña del 2023 y que también trabajaban en el hospital, fueron despedidas después de las elecciones. Esa es la manera en que se maneja el Ejecutivo.

Mariana Duarte, una de las doctoras despedidas por la gestión local.

-¿Y cómo está la situación laboral dentro del propio municipio?

El municipio es la principal fuente de empleo en la ciudad. Estimamos que alrededor del 10% de la población es empleada municipal, pero la situación salarial es muy desigual. Hay una planta política sobredimensionada, con sueldos muy altos, mientras los empleados municipales cobran salarios muy bajos.

En 2023 propusimos un cambio en ese sentido. Hay empleados que ganan entre 500.000 y 550.000 pesos de básico, mientras que algunos funcionarios cobran 2 millones o más. Es una diferencia abismal entre el trabajador municipal de a pie, que muchas veces tiene que esperar el aguinaldo para hacer alguna inversión, y los cargos jerárquicos. Tenemos los sueldos municipales más bajos de la región.

-¿Tienen datos comparativos con otras localidades?

Sí. Por ejemplo, General Alvear tiene sueldos básicos de 800.000 o 900.000 pesos, mientras que Tapalqué está en 400.000 o 500.000. Son dos ciudades similares en cantidad de habitantes, pero la diferencia está en la mirada de la gestión. Acá hay alrededor de 9 o 10 secretarías, mientras que Alvear tiene 6, y Olavarría —que es diez veces más grande— tiene 5. Eso habla de una superpoblación de funcionarios cobrando mucho dinero, en contraste con empleados municipales que perciben sueldos magros.