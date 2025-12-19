Luego de una jornada marcada por negociaciones intensas y posiciones enfrentadas, el Consejo del Partido Justicialista bonaerense acordó convocar a elecciones internas para el 15 de marzo de 2026, con el objetivo de renovar las autoridades partidarias.

La definición llegó tras idas y vueltas entre los sectores alineados con La Cámpora y el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio político que responde al gobernador Axel Kicillof, y dejó abierta la posibilidad de avanzar en una lista de unidad durante los próximos meses.

La reunión se realizó en el municipio de Malvinas Argentinas, aunque su inicio se demoró casi dos horas producto de las diferencias internas que atravesaron al peronismo bonaerense.

Acuerdos procedimentales y reparto de poder

Más allá de la tensión política, los distintos sectores lograron consensuar los aspectos formales del proceso electoral: designación de apoderados, conformación de la Junta Electoral, padrón de afiliados y fecha de votación.

El punto central del debate fue el pedido del kicillofismo para ampliar la cantidad de apoderados partidarios, una exigencia que finalmente fue aceptada por la conducción kirchnerista. De esta manera, el MDF sumará dos nuevos apoderados, y cada espacio contará con tres representantes.

En paralelo, se resolvió no modificar la integración de la Junta Electoral, aunque se estableció que las decisiones deberán tomarse por mayoría de dos tercios, una condición clave para equilibrar fuerzas internas.

Quiénes integran la Junta Electoral del PJ

Actualmente, la Junta Electoral del PJ bonaerense está presidida por el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, y cuenta entre sus integrantes con dirigentes de peso del peronismo provincial, como Juan Zabaleta, Cristina Álvarez Rodríguez, Marina Moretti, Mariano Cascallares, Verónica Magario, Avelino Zurro, Adrián Santarelli, Juan Pablo de Jesús, Rosana Sotelo, Liliana Schwindt, Carolina Corrge y Jorge Carpinetti.

La reunión fue encabezada por el titular del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, quien dejó formalmente establecida la fecha electoral, aunque varios dirigentes coincidieron en que durante el verano se intensificarán las conversaciones para evitar una interna abierta.

La previa kicillofista y el rechazo inicial a la unidad

Antes del cónclave partidario, los referentes del Movimiento Derecho al Futuro se reunieron en Ituzaingó para unificar criterios y fijar postura frente a la estrategia de unidad impulsada por La Cámpora.

Del encuentro participaron los ministros Andrés Larroque (Desarrollo de la Comunidad) y Walter Correa (Trabajo), la jefa de asesores Cristina Álvarez Rodríguez, y la vicegobernadora Verónica Magario, quien emerge como una de las principales candidatas del kicillofismo para presidir el PJ bonaerense.

También dijeron presente intendentes del Conurbano y del interior, como Julio Alak (La Plata) y Pablo Descalzo (Ituzaingó). Una de las presencias que generó ruido fue la del exintendente de Hurlingham, Juan “Juanchi” Zabaleta, hoy concejal por Somos Buenos Aires y uno de los dirigentes más críticos de La Cámpora dentro del universo peronista.

En ese marco, el espacio de Kicillof definió exigir mayor representación institucional, acceso al sistema de carga de padrones, cambios en la Junta Partidaria refrendados por un Congreso y que los comicios se realicen el 15 de marzo, frente a la propuesta camporista de adelantarlos al 8 de marzo.

Nombres en danza y la disputa por la conducción

El debate en Malvinas Argentinas abrió formalmente el juego de los posibles sucesores de Máximo Kirchner al frente del PJ bonaerense. Además de Verónica Magario, aparecen como opciones los intendentes Federico Otermín (Lomas de Zamora), Mariel Fernández (Moreno) y Federico Achaval (Pilar).

Desde el kirchnerismo, en tanto, insisten en que Máximo Kirchner complete el proceso de recambio e incluso no descartan que pueda competir por un nuevo mandato, una posibilidad que sigue generando resistencia en el armado kicillofista.

La propuesta de unidad de La Cámpora a Kicillof

En medio de un oficialismo tensionado por el veto parcial de Kicillof al Presupuesto y la falta de definiciones en el Senado bonaerense, La Cámpora movió ficha y presentó una estrategia de unidad al gobernador.

El encargado de transmitir la propuesta fue el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, quien se reunió con los interlocutores de Kicillof, Julio Alak y el ministro Gabriel Katopodis, para ofrecer una lista consensuada.

Desde el kirchnerismo admiten que el peso político de Kicillof dentro del peronismo creció de manera sostenida y que es visto como uno de los nombres con proyección presidencial hacia 2027, por lo que una lista de unidad permitiría al gobernador transitar el 2026 sin sobresaltos internos.

Sin embargo, el armado actual del PJ bonaerense sigue siendo favorable al camporismo, tanto en la estructura de apoderados —con figuras como Patricia García Blanco, Eduardo López Wesselhoefft y Ulises “Coco” Giménez— como en la Junta Electoral, lo que mantiene abierta la disputa por la conducción partidaria.