Judiciales bonaerenses: acuerdo salarial, subcategorías y una agenda sin resolver ante la Corte

Asociación Judicial Bonaerense (AJB)

El Gobierno bonaerense consiguió sumar a los trabajadores judiciales al esquema salarial del 7% que ya había acordado con docentes y estatales y extendido a la Policía y al Servicio Penitenciario.

Las asambleas de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) aprobaron este viernes, por amplia mayoría, una suba del 5% en julio y otro 2% en agosto, ambos porcentajes calculados sobre los haberes de junio, con reapertura de la negociación en septiembre.

El resultado le permite a Axel Kicillof contener otro reclamo dentro del Estado provincial, aunque la votación mostró que el respaldo no fue unánime.

La estrategia salarial fue defendida en los últimos días por el ministro de Economía, Pablo López, y el ministro de Trabajo, Walter Correa, quienes remarcaron la continuidad de las paritarias pese a la caída de recursos que la Provincia atribuye a las políticas del Gobierno nacional.

El mismo esquema recibió el aval de los principales sindicatos docentes y estatales y luego fue aplicado a policías, penitenciarios y retirados de ambas fuerzas.

Una mayoría amplia, con cuatro rechazos

La propuesta fue aceptada en 16 de las 20 departamentales: San Martín, La Matanza, La Plata, Mercedes, Lomas de Zamora, Necochea, Quilmes, Morón, San Isidro, Trenque Lauquen, Avellaneda-Lanús, Zárate-Campana, Azul, Pergamino, Mar del Plata y Bahía Blanca.

Por el rechazo votaron Dolores, Junín, Moreno-General Rodríguez y San Nicolás. La denominación Moreno-General Rodríguez corresponde a una sola departamental, por lo que el resultado final fue de 16 seccionales a favor y cuatro en contra. El sindicato conducido por Hugo Russo confirmó la decisión tras las asambleas realizadas en toda la provincia.

El antecedente más cercano había sido el acuerdo para el primer trimestre de 2026. En aquella oportunidad, las 20 departamentales aprobaron un incremento acumulado del 9%, compuesto por un 1,5% liquidado en febrero, un 5% en marzo y un 2,5% en abril, junto con una instancia posterior de seguimiento.

La aceptación judicial se incorpora al cierre más amplio que buscó la administración provincial. SUTEBA, bajo la conducción de María Laura Torre, respaldó el aumento bonaerense aunque mantuvo el paro previsto para el 3 de agosto contra la política educativa del gobierno de Javier Milei. Esa posición separó el vínculo salarial con la Provincia del conflicto que el gremio impulsa a escala nacional.

Paritaria judicial bonaerense.

El peso de las subcategorías

La oferta aprobada no quedó limitada al porcentaje. También contempla la implementación completa del esquema de subcategorías establecido en los acuerdos 4093 y 4225, una demanda que la AJB venía negociando con la Suprema Corte bonaerense.

El proceso comenzó con la subcategoría E, continuó con la actualización de los porcentajes correspondientes a las categorías A, B, C y D y terminará con los salarios de julio mediante el pago de la nueva A1. Ese tramo está destinado a empleados judiciales con más de 30 años de antigüedad y eleva al 40% el reconocimiento asociado a la trayectoria laboral.

Sin embargo, todavía queda pendiente la situación de la subcategoría F, incorporada recientemente mediante el Acuerdo 4230 para trabajadores con menos de cinco años de antigüedad. En la primera reunión de la Mesa Técnica de Carrera Judicial, realizada el pasado 2 de julio, el gremio pidió que se le asigne un porcentaje para completar el reconocimiento económico de ese nuevo segmento.

El nuevo acuerdo también deja abierta una discusión que ya había aparecido tras la paritaria del primer trimestre: la inclusión de jubilados y pensionados en el sistema de subcategorías y la situación de quienes tienen menor antigüedad. Ante la falta de avances, las asambleas habían facultado a la conducción provincial a definir medidas de fuerza.

La agenda que sigue abierta ante la Corte

La AJB mantiene reclamos que no dependen exclusivamente del Ejecutivo. Entre ellos figuran la cobertura de vacantes, la creación de cargos para reducir la sobrecarga de tareas, una Ley de Paritarias para el sector, una mesa técnica sobre carrera judicial y respuestas frente a problemas edilicios, de seguridad y salud laboral.

Tal como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, el conflicto tuvo dos episodios fuertes en abril. El día 8 hubo asambleas, recorridas y acciones de visibilización en los 20 departamentos judiciales. Una semana después, el gremio convocó a un paro con retiro de los lugares de trabajo y reclamó definiciones a la Suprema Corte.

Tras esas protestas, la conducción sindical se reunió con Sergio Torres, quien asumió en abril la presidencia del máximo tribunal bonaerense, y la Corte creó un ámbito de trabajo sobre la carrera administrativa. La primera reunión formal se realizó el 2 de julio, con submesas sobre licencias, régimen disciplinario, salud laboral y capacitación. El próximo encuentro quedó fijado para el 13 de agosto, cuando se abordarán los asuntos con impacto presupuestario, antes de la reapertura salarial prevista para septiembre.