Archivo electoral bonaerense: qué fuerzas políticas activas y qué municipios alcanza la depuración

Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires

La Junta Electoral bonaerense avanzará con la destrucción de un archivo físico que condensa más de ocho décadas de historia partidaria. La disposición alcanza fichas de afiliación en papel presentadas entre 1942 y 2021 por agrupaciones provinciales y municipales.

El anexo reúne 159 registros documentales: 108 corresponden a personerías caducas, 46 figuran activas, dos están extinguidas, dos permanecen en trámite y una aparece sin estado consignado.

La medida no borra afiliaciones actuales ni afecta la existencia legal de las fuerzas involucradas. El organismo sostuvo que el material cumplió su ciclo de guarda, carece de valor legal o electoral y presenta un deterioro irreversible por humedad y moho en el depósito de calle 40, en La Plata. Para los espacios que conservan personería, el Registro de Afiliados ya está digitalizado y las nuevas presentaciones se tramitan mediante un sistema electrónico.

Un mapa que atraviesa 76 municipios

Según el recuento realizado por GRUPOLAPROVINCIA.COM sobre el anexo, la documentación se distribuye en 76 municipios. Entre los que cuentan con mayor cantidad de entradas están General Pueyrredón, La Plata, Pilar y General San Martín, con cinco registros cada una; detrás se ubican Bahía Blanca, Esteban Echeverría, San Isidro y Pinamar.

El grueso del archivo pertenece a sellos que ya perdieron su personería. Allí conviven agrupaciones de larga trayectoria con experiencias breves y estructuras que dejaron de funcionar hace años. La documentación más antigua corresponde a Nuevas Bases, de Salto, con presentaciones de 1942 y 2007.

Entre las fuerzas activas, Defensa Comunal de Exaltación de la Cruz conserva papeles desde 1977, mientras Movimiento para la Victoria, de Coronel Suárez, tiene registros que llegan hasta 2021.

Dentro de los renglones activos hay presencia local en 25 municipios. San Isidro y Escobar reúnen tres entradas cada uno; Bragado, Pilar, Tigre, Vicente López, Necochea y Esteban Echeverría aparecen con dos. El listado incluye además a Nuevo Morón, Nuevo Zárate, Unidad por Chascomús, Mercedes Independiente Comunal, Por Olavarría Todos, Unión Vecinal de Luján y la Agrupación Comunal Transformadora de Necochea.

Fuerzas que todavía pesan en las urnas

La depuración toca documentación antigua de partidos que siguen compitiendo y, en varios casos, conservan representación territorial. Acción Marplatense obtuvo el 19,2% de los votos para concejales en General Pueyrredón en 2025. Movimiento para la Victoria encabezó la elección municipal de Coronel Suárez con el 32,81%, mientras Rivadavia Primero reunió el 32,48% y el Movimiento Vecinal del Partido de Tres Arroyos alcanzó el 15,38%.

El caso de Espacio Abierto para el Desarrollo y la Integración Social, sello electoral de Hechos, muestra otra dimensión del alcance de la medida, ya que cuenta con tres bancas en la Legislatura bonaerense. Acción Comunal del Partido de Tigre, también alcanzada por el procedimiento, reunió el 3,78% en ese distrito.

La nómina activa también incluye sellos provinciales que suelen formar parte de alianzas más amplias: GEN, Kolina, Partido Socialista, Partido Solidario, UNIR, Unión por Todos, Izquierda Popular y Nuevo Encuentro por la Democracia y la Equidad. La Junta los mantiene actualmente en sus listados de partidos reconocidos.

Qué se destruye y qué queda

Aunque el documento no consigna la cantidad exacta de fichas y se limita a describirlas como una “cantidad sustancial”, el volumen alcanzado se estimaría en varios miles de formularios. Antes de ejecutar la destrucción, la nómina deberá publicarse durante tres días consecutivos en el Boletín Oficial.

El procedimiento se realizará sobre papel que contiene datos personales y confidenciales; después, la Secretaría Administrativa dispondrá la donación del material de rezago a la Asociación Pro Rehabilitación Infantil La Plata (APRILP), una entidad sin fines de lucro reconocida por la Provincia en 1959 y dedicada a la atención y rehabilitación de personas con discapacidad, con servicios médicos y un taller protegido.

La entrega no constituye una decisión excepcional: se enmarca en el decreto ley 8583 de 1962, que desde el 1° de enero de 1963 dispone donar a la institución los recortes y rezagos de papel generados por las dependencias bonaerenses. La posterior comercialización del material contribuye al sostenimiento de sus actividades asistenciales y al fortalecimiento del patrimonio de la entidad.