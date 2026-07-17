Balcarce prepara dos semanas de propuestas en torno a su postre emblema

La Subsecretaría de Turismo de Balcarce pondrá en marcha, del 20 de julio al 2 de agosto, la propuesta “Las Vacaciones Más Dulces”, una iniciativa que busca fortalecer la oferta gastronómica durante el receso invernal y continuar posicionando al Postre Balcarce como uno de los principales emblemas de la ciudad.

La actividad está destinada tanto a los vecinos como a quienes visiten el distrito durante las vacaciones. La propuesta contempla promociones especiales, degustaciones, juegos, actividades para chicos y distintas experiencias en los comercios adheridos.

Balcarce lanza “Las Vacaciones Más Dulces” con promociones y actividades

Una propuesta para impulsar el turismo local

La iniciativa surge de un trabajo articulado entre el Municipio y el sector privado, con el objetivo de acompañar el movimiento turístico durante las vacaciones de invierno y poner en valor la identidad gastronómica balcarceña.

Además, la agenda se presenta como parte del camino hacia una nueva edición de la Fiesta del Postre, uno de los acontecimientos más representativos de la ciudad.

Durante las dos semanas, residentes y turistas podrán recorrer distintos comercios y acceder a promociones, beneficios y actividades relacionadas con el tradicional Postre Balcarce.

Actividades para los más chicos

María Antonieta Patisserie realizará jornadas de decoración de galletitas los miércoles por la tarde, en la esquina de las calles 18 y 21.

Golden Moon dispondrá de un espacio de merienda con juegos didácticos durante las vacaciones, en calle 17 N° 541.

Doble Yema ofrecerá una actividad de decoración de cookies abierta al público el miércoles 29 de julio, desde las 14, en la cancha de básquet del Cerro “El Triunfo”.

Don Jota contará con una rueda de la fortuna con premios para los chicos durante las dos semanas, en el cruce de las rutas 226 y 55.

Por su parte, Lunáticos realizará los sábados la denominada Experiencia Lunática. Entre las 17 y las 18, los participantes podrán armar y rellenar su propia medialuna por $3.000 y llevarse la creación. La actividad será en calle 21, entre 22 y 24.

Degustaciones y experiencias especiales

El Cóndor Café ofrecerá una degustación de mini cakes el jueves 23 de julio por la tarde, en calle 17 N° 576.

En Pasteles Lucha, quienes realicen una compra participarán del sorteo de una caja sorpresa dulce. El local está ubicado en avenida Suipacha, calle 32 N° 824, entre 23 y 25.

Lunáticos tendrá promociones diferentes cada jornada. Los martes, con la compra de una docena de medialunas tradicionales, se entregará media docena de regalo, hasta agotar stock.

Los miércoles habrá un 20% de descuento en todas las medialunas rellenas, mientras que los jueves, desde las 17, se realizará la elaboración en vivo de la exclusiva Luna Balcarce. Entre los presentes se sortearán seis unidades recién hechas.

Los viernes se aplicará un 10% de descuento en laminados y cookies. Los sábados volverá la experiencia para preparar una medialuna propia y los domingos habrá un 15% de descuento en toda la línea de postres.

Una colección inspirada en Balcarce

Durante las dos semanas, Lunáticos presentará una colección exclusiva integrada por productos inspirados en el tradicional postre local.

La propuesta incluye la Luna Balcarce, una medialuna basada en los sabores del clásico Postre Balcarce; la Cookie Tierra, una versión de cookie con los mismos ingredientes característicos; y el Cheesecake Balcarce, que estará disponible como edición limitada.

Además, habrá degustaciones gratuitas todos los días.

Promociones en distintos comercios

Brooklyn Café presentará el combo “Vuelta de Honor”, un homenaje al Postre Balcarce y a Juan Manuel Fangio, compuesto por una Crumble Cookie Balcarce y un latte. La propuesta estará disponible en calle 18 N° 771 y avenida Gonzales Chaves N° 487.

Sabores de la Abuela, en Los Pinos, ofrecerá un 50% de descuento en postres. Para más información se podrá contactar al número 2266-630758.

Golden Moon tendrá los martes y jueves una promoción de una docena de medialunas más media docena de churros de regalo.

Juan Bodega Pan y Postre ofrecerá promociones en Postre Balcarce, facturas y masas, en avenida Favaloro entre 30 y 32.

Pastelería Silvia incorporará nuevos pasteles de dulce de leche y al horno, disponibles en calle 13 N° 50 y calle 18 N° 657.

Opciones de café con Postre Balcarce

La propuesta de café acompañado por Postre Balcarce estará disponible en María Antonieta Patisserie, Fitzcarraldo Café, Eat Gluten Free, Café Hotel Balcarce 646 y Confitería Alberghini, esta última entre el 30 de julio y el 2 de agosto.

También participarán Comoantes, Jockey Delicias, Como en Casa y Juan Bodega Pan y Postre.

Las direcciones informadas son: María Antonieta Patisserie, esquina de 18 y 21; Fitzcarraldo Café, avenida Gonzales Chaves N° 533; Eat Gluten Free, calle 21 N° 707; Café Hotel Balcarce 646, calle 16 N° 646; Confitería Alberghini, avenida Kelly N° 688; Comoantes, avenida Kelly N° 732; Jockey Delicias, calle 15 N° 647; Como en Casa, calle 28 N° 841 y esquina de 19 y 20; y Juan Bodega Pan y Postre, avenida Favaloro entre 30 y 32.

Los locales adheridos

Forman parte de “Las Vacaciones Más Dulces” Brooklyn Café, Café Hotel Balcarce 646, Como en Casa, Comoantes, Confitería Alberghini, Don Jota Café, Doble Yema, Eat Gluten Free, El Cóndor Balcarce Café, Fitzcarraldo Café, Golden Moon, Jockey Delicias, Juan Bodega Pan y Postre, Kook Restó, Lunáticos Medialunas Rellenas, María Antonieta Patisserie, Pastelería Silvia, Pasteles Lucha y Sabores de la Abuela, de Los Pinos.