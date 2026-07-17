Balor: “Desde el Municipio de Berazategui seguiremos avanzando en la ampliación del ISFD N° 50”

Se realizó el acto de colación del Instituto Superior de Formación Docente (ISFD) N° 50 “María Cristina Davini”, donde 212 egresados recibieron sus diplomas. El intendente de Berazategui, Carlos Balor, participó de la ceremonia y destacó el valor de la educación pública. “Seguiremos avanzando en la ampliación de este Instituto, para que el próximo Ciclo Lectivo inicie en un edificio renovado y más amplio”, anunció el Jefe comunal.

“Quiero felicitar a los 212 graduados y a sus familias, por el esfuerzo realizado para llegar hasta este momento. Desde la Municipalidad de Berazategui vamos a seguir transitando el camino que nos marcó el Dr. Juan José Mussi, que es el de estar siempre al lado de la escuela pública y de nuestra educación”, indicó Balor.

Y agregó: “Además, continuaremos avanzando con la ampliación de este Instituto para que, si todo marcha como está previsto, el próximo Ciclo Lectivo pueda comenzar en un edificio renovado y más amplio”.

En este sentido, la directora del ISFD N° 50, Mercedes López, subrayó: “Hoy celebramos el esfuerzo y el compromiso de quienes eligieron la docencia como proyecto de vida. En este marco, quiero destacar especialmente que nuestro Instituto está siendo ampliado gracias a una decisión del intendente Carlos Balor, continuando el compromiso asumido por el Dr. Juan José Mussi. En un contexto de desinversión por parte del Estado Nacional, la Municipalidad de Berazategui apuesta con fondos propios a la educación pública”.

Por su parte, la inspectora Jefa Distrital, Gladys Ramírez, resaltó: “Hoy no es un egreso cualquiera, estamos celebrando la incorporación de nuevos docentes que tendrán la misión de garantizar el derecho a la educación y acompañar las trayectorias reales de cada estudiante. Es una gran alegría recibirlos como colegas y saber que, en Berazategui, las instituciones educativas cuentan con el acompañamiento permanente del Municipio para seguir fortaleciendo la enseñanza y construyendo más oportunidades para todos y todas”.

El Instituto Superior de Formación Docente (ISFD) N° 50 “María Cristina Davini” inició sus actividades en 1980 y es la única institución de su tipo en el distrito. Cuenta con una matrícula de más de 500 estudiantes y su oferta académica incluye los siguientes profesorados, con título oficial para el ejercicio de la docencia: Educación Primaria, Educación Inicial, Educación Secundaria en Historia, Educación Secundaria en Matemáticas y Educación Secundaria en Lengua y Literatura.