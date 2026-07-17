Carlos Casares: más iluminación y mejoras viales en distintos puntos

El Municipio de Carlos Casares continúa ejecutando distintas intervenciones destinadas a mejorar la infraestructura urbana y vial de la ciudad.

En ese marco, se realizó el recambio de luminarias sobre la calle Maipú, mientras que en el Acceso Roberto Mouras avanzó una nueva etapa de los trabajos de bacheo incluidos en el Plan 2026/27.

Incorporaron tecnología LED en la calle Maipú

Como parte del plan de renovación del alumbrado público, se reemplazaron las luminarias ubicadas sobre la calle Maipú, en el tramo comprendido entre la avenida 9 de Julio y Brandsen.

Los nuevos equipos cuentan con tecnología LED, un sistema que permite obtener una iluminación más potente y uniforme en comparación con las instalaciones anteriores.

La incorporación de estas luminarias también posibilita reducir el consumo energético y disminuir la necesidad de tareas de mantenimiento.

Más seguridad en el espacio público

Desde el Municipio destacaron que la mejora del alumbrado contribuye a generar una mayor seguridad para peatones, ciclistas y conductores que circulan diariamente por el sector.

La modernización forma parte de un plan integral que se desarrolla en diferentes barrios y calles de Carlos Casares, con el objetivo de mejorar la infraestructura urbana y avanzar hacia espacios públicos más seguros y eficientes para toda la comunidad.

Avanza el bacheo en el Acceso Roberto Mouras

En paralelo, el Plan de Bacheo 2026/27 continúa con trabajos sobre el Acceso Roberto Mouras, una de las vías importantes de ingreso y circulación de la ciudad.

En esta nueva etapa se realizó el llenado con hormigón de los sectores intervenidos, luego de completar previamente las tareas de preparación del suelo.

Mejoras para la circulación diaria

Las obras permitirán recuperar el pavimento deteriorado, mejorar las condiciones de circulación y brindar una mayor seguridad a quienes transitan todos los días por el acceso.

Las intervenciones sobre la calle Maipú y el Acceso Roberto Mouras forman parte de las acciones municipales destinadas a conservar y mejorar la infraestructura de Carlos Casares.