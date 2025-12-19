El proceso de reconversión que atraviesa la industria textil argentina sumó en los últimos días un nuevo capítulo crítico. TN & Platex, una de las empresas más importantes del sector y perteneciente a la familia Karagozian, decidió cerrar una línea de confección de ropa deportiva en su planta de La Rioja, una medida que derivó en 50 despidos y la no renovación de otros 12 contratos laborales.

La decisión se enmarca en un escenario de fuerte contracción del consumo, aumento de importaciones y pérdida de capacidad productiva, factores que vienen golpeando con dureza a las fábricas textiles con presencia nacional.

Ajuste productivo en La Rioja

El cierre afectó exclusivamente a la división de confección de indumentaria, sin implicar el cese total de las operaciones de la empresa en La Rioja. TN & Platex mantiene activas en esa provincia las áreas de hilandería y tejeduría, que continúan operando dentro de su esquema industrial.

Desde la firma explicaron que la medida forma parte de un plan de “adecuación operativa” destinado a ajustar la oferta a la demanda actual, en un contexto marcado por una caída abrupta de la actividad textil y un deterioro acelerado del mercado interno. La planta producía prendas tanto para marcas propias, como DFAC y Xpirit, como para terceros, abasteciendo distintos segmentos del mercado nacional.

Antecedentes recientes dentro del grupo

El caso de La Rioja no es un hecho aislado dentro del grupo empresario. En noviembre pasado, TN & Platex llevó adelante una reestructuración en su planta de Monte Caseros, Corrientes, donde redujo la fabricación de prendas deportivas y de ropa interior de la línea Seamless.

Ese ajuste derivó en 17 despidos directos, además de 9 contratos a plazo fijo que vencen a fin de mes. En ese caso, los directivos atribuyeron la reconfiguración a la relocalización de maquinaria proveniente de otras provincias, lo que obligó a modificar la estructura laboral.

Meses atrás, la empresa también decidió cerrar su hilandería en Catamarca, manteniendo allí solo una actividad acotada vinculada a la confección para el sector minero, mientras que el equipamiento fue trasladado a Corrientes. “El grupo cuenta con fábricas en Monte Caseros, Corrientes, Tucumán, La Rioja y Catamarca, además de oficinas en Vicente López. Estamos reubicando líneas productivas para lograr mayor eficiencia”, señalaron desde la compañía.

Los números que reflejan la crisis del sector textil: Fuerte caída de la actividad

Los ajustes internos de TN & Platex se inscriben en una crisis profunda de la industria textil argentina. De acuerdo al Boletín Económico de la Fundación Pro Tejer, en septiembre de 2025 el sector registró una caída interanual del 20% en el nivel de actividad.

Si la comparación se realiza contra dos años atrás, la contracción trepa al 27,8%. En el acumulado enero-septiembre de 2025, la actividad mostró una baja del 1,1% interanual y una retracción del 18,9% respecto de 2023.

Prendas de vestir, cuero y calzado

En el rubro de fabricación de prendas de vestir, cuero y calzado, la caída interanual en septiembre fue del 14,2%, mientras que frente a septiembre de 2023 el descenso alcanzó el 11,4%.

El promedio de los primeros nueve meses de 2025 arrojó una merma del 0,3% interanual y del 10,5% frente a dos años atrás.

Capacidad instalada en mínimos históricos

El uso de la capacidad instalada continúa en niveles críticos. En septiembre de 2025 promedió apenas 37,1%, lo que implica 14,2 puntos menos que en septiembre de 2024 y 22 puntos por debajo de 2023.

En el acumulado de enero a septiembre, la utilización alcanzó el 42,7%, consolidando una tendencia negativa que se arrastra desde el año pasado.

Consumo, precios e importaciones: Ventas en tensión con la rentabilidad

Las ventas reales en supermercados de prendas, calzado y textiles para el hogar mostraron un crecimiento interanual del 26% en los primeros nueve meses de 2025. Sin embargo, desde el sector advierten que este repunte convive con rentabilidad negativa, ya que en muchos casos los precios de venta se ubican por debajo de los costos de producción.

En los shoppings, la comercialización de indumentaria y marroquinería subió apenas 1% interanual y cayó 2,2% frente a dos años atrás, con uno de los menores aumentos de precios de toda la economía.

Importaciones en alza

El avance de las importaciones profundiza la presión sobre la producción local. Entre enero y octubre de 2025, ingresaron al país 332.696 toneladas de productos textiles e indumentaria, por un total de 1.450 millones de dólares.

Esto implicó un salto interanual del 89% en cantidades y del 61% en valores, con un crecimiento más acelerado en volúmenes que en montos, lo que refleja el ingreso de productos a precios internacionales más bajos, en detrimento de la industria nacional.

Empleo en retroceso

El deterioro productivo tuvo un impacto directo en el mercado laboral. En agosto de 2025, el empleo registrado privado cayó 2% respecto de diciembre de 2023, lo que equivale a 125.876 puestos formales menos.

El sector de textiles, confecciones, cuero y calzado fue uno de los más golpeados, con una caída del empleo del 12%, que representó casi 14.000 puestos perdidos, en línea con la crisis que atraviesa toda la cadena industrial.