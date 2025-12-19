El Índice de Confianza del Consumidor (ICC), elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), registró en diciembre de 2025 una caída mensual del 1,07%, al ubicarse en 45,55 puntos, y puso fin a la recuperación que se había observado en los meses previos. El retroceso surge del relevamiento realizado entre el 1 y el 15 de diciembre y refleja un freno en la mejora de las expectativas de los hogares argentinos.

En la comparación interanual, el indicador se encuentra 1,04% por debajo del nivel de diciembre de 2024, confirmando un escenario de mayor cautela entre los consumidores hacia el cierre del año.

Del piso histórico al freno de fin de año

Desde el inicio del actual gobierno, el ICC mostró una dinámica marcada por fuertes oscilaciones. En enero de 2024, tras las primeras medidas del presidente Javier Milei, el índice tocó un piso histórico de 35,60 puntos. A partir de allí comenzó una recuperación sostenida que alcanzó su máximo en enero de 2025, con 47,38 puntos, el valor más alto del período.

Sin embargo, ese impulso perdió fuerza en los meses siguientes. Aunque el indicador se mantuvo por encima del mínimo histórico, el dato de diciembre marca una interrupción de la recuperación y ubica al ICC 3,86% por debajo del pico alcanzado a comienzos de año.

Fuertes contrastes entre regiones

El informe de la UTDT muestra diferencias marcadas según la región. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el índice registró una suba mensual del 21,01%, alcanzando los 48,31 puntos, y se ubicó además 14,55% por encima del valor de diciembre de 2024.

El panorama fue distinto en el Gran Buenos Aires (GBA), donde el ICC cayó 2,49% en el mes y se ubicó en 43,61 puntos, apenas 0,30% por debajo del nivel interanual. En el Interior del país, la baja fue más pronunciada: el índice retrocedió 7,82% en diciembre y quedó 8,70% por debajo del registro de un año atrás, con 47,49 puntos.

De este modo, CABA aparece como la región con mayor nivel de confianza, mientras que el GBA exhibe el registro más bajo.

La brecha entre hogares de ingresos altos y bajos

El análisis por nivel de ingresos también refleja un comportamiento dispar. Entre los hogares de ingresos altos, el ICC no mostró variación mensual y se mantuvo en 47,41 puntos, aunque se encuentra 0,42% por debajo de diciembre de 2024.

En contraste, los hogares de ingresos bajos registraron una caída mensual del 4,47%, ubicándose en 43,22 puntos, y quedaron 1,62% por debajo del nivel interanual. Según el informe, este dato evidencia que el deterioro de la confianza impacta con mayor fuerza en los sectores de menores recursos.

Qué pasó con los subíndices clave

El ICC se compone de tres subíndices principales. El de Bienes Durables e Inmuebles fue el más afectado en diciembre, con una caída mensual del 3,38%, aunque en la comparación interanual muestra una suba del 5,54%.

La Situación Macroeconómica retrocedió 0,53% en el mes y se ubicó 4,69% por debajo del nivel de diciembre de 2024. En tanto, la Situación Personal se mantuvo prácticamente estable, con una leve suba mensual del 0,03%, pero cayó 1,16% en términos interanuales.

Condiciones presentes y expectativas futuras

Tanto las Condiciones Presentes como las Expectativas Futuras mostraron retrocesos en diciembre. Las primeras cayeron 1,70% respecto a noviembre, aunque se mantienen 4,74% por encima del nivel de un año atrás.

Las Expectativas Futuras, en cambio, descendieron 0,66% en el mes y quedaron 4,45% por debajo de diciembre de 2024, reflejando un clima de mayor prudencia de cara a los próximos meses, según el relevamiento de la UTDT.