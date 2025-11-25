Pablo Descalzo atraviesa uno de los momentos más críticos de su gestión en Ituzaingó. Como viene informando GRUPOLAPROVINCIA.COM, las encuestas lo siguen ubicando entre los intendentes con peor imagen del conurbano, en medio de denuncias por un “40% de hogares sin cloacas”, barrios sin agua potable, calles destruidas, ambulancias y salitas colapsadas, obras frenadas y una gestión señalada por falta de transparencia y un funcionamiento “feudal” que asemeja al municipio a una “pyme familiar”.

En este escenario, el concejal de La Libertad Avanza, Francisco Larralde, profundiza las críticas y advierte por una gestión que —según señala— no avanza en ningún área. Cuestiona la falta de planificación, el estancamiento institucional, el rechazo oficial a datos presupuestarios, la ausencia de mejoras en seguridad y salud, y un esquema tributario que, afirma, vuelve a golpear a los vecinos con subas por encima de la inflación.

—Concejal, una encuesta reciente de CB Consultora ubicó a Pablo Descalzo entre los intendentes peor valorados del conurbano. ¿A qué atribuye ese resultado?

Para mí el tema de la gestión es malísima, al menos en el Concejo Deliberante no avanzó absolutamente nada, sigue todo exactamente igual que hace 30 años.

Después, se nota que las prioridades están mal ubicadas, están haciendo todo lo contrario a lo que está haciendo Javier Milei. Ya es el segundo año consecutivo que se suben todas las tasas por encima de la inflación, es más, este año es voraz, porque subieron las tasas generales el 25% más el IPC, tasa de seguridad y higiene entre el 150% y ya algunos más del 200%, casi el 300%. Apuntan a aumentar cada vez más el gasto, no hay una relación lógica.

Pablo Descalzo, intendente de Ituzaingó.

En este momento nosotros estamos con la Fiscal Impositiva que se aprobó en la preparatoria, incluso a veces negaban lo que decían los datos, yo tenía la del 2025 y la del 2026 en la mano y todas las diferencias, y le buscaban la vuelta para decir que no, pero efectivamente es así.

—Desde su mirada, ¿cuáles son las principales problemáticas sin resolver que impactan en la valoración del Intendente? ¿Seguridad, servicios públicos, infraestructura o un combo de todo?

Es un combo, por el tema seguridad se habló mucho, pero en realidad no se hizo nada. Después la gente también, yo calculo que se da cuenta de que hay mucho gasto innecesario.

Por el tema salud hay mucha gente que se queja, porque tiene que ir al hospital Posadas (Morón) a atenderse, que no hay nada en Ituzaingó directamente, o es mínimo lo que hay, a pesar de que inauguraron el hospital del PAMI como si fuese de ellos creo que tres veces, y no, es el hospital del PAMI, no tiene nada que ver. Ahí hacen la atención de emergencia como cualquier lugar, como cualquier clínica.

—Entonces, por problemas de salud, ¿los vecinos siguen teniendo que trasladarse fuera del distrito?

Sí, desde siempre. Incluso habían cerrado la salita, que ahora dicen que la van a abrir, pero están con eso hace un montón. Y bueno, en el tema de seguridad propusieron una app, hay un montón de propuestas pero no pasó nada, como el plan o proyecto director, que supuestamente iban a cerrar las calles, todo un invento bastante soviético, de hecho cerraron algunas calles que no tienen nada que ver con nada.

Cierre de calles en Ituzaingó.

—¿Cree que este escenario de baja imagen puede abrir la puerta a un cambio político en Ituzaingó en 2027?

Yo creo que sí. En las elecciones de octubre estuvimos prácticamente empatados y creo que tiene que haber un cambio. El gobierno en Ituzaingó, es el mismo desde que se creó el municipio, como municipio aparte de Morón.

Y yo veo el Consejo Deliberante, comparo con colegas, con amigos de la Libertad Avanza que están en otros municipios y es lejos el más atrasado, en todo lo que sea manejo de información, reglamentación, es directamente de los años 50 parece.

Ni siquiera hay un digesto digital donde estén todas las ordenanzas digitalizadas, para que los concejales tengan acceso a revisar la reglamentación vigente. No hay una filmación oficial de las sesiones, está todo bien a la antigua.