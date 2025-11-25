Entrevista GLP. Pablo Descalzo, entre los peores intendentes del conurbano: denuncian la falta de un plan de seguridad y la suba “voraz” de tasas en Ituzaingó
Con su imagen en picada según el último sondeo de CB Consultora, el jefe comunal, que por segundo año consecutivo “subió todas las tasas por encima de la inflación”, enfrenta críticas por “una gestión malísima y con las prioridades desordenadas”, que se evidencia en una ciudad con “30 años de atraso”, donde los vecinos deben viajar a otros distritos para recibir atención médica.Videos - Entrevistas25 de noviembre de 2025Pamela Orellana