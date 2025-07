Entrevista GLP. “No puede ser que en 2025 todavía haya un 40% de Ituzaingó sin cloacas”: fuerte crítica a la gestión de Pablo Descalzo

La gestión de Pablo Descalzo en Ituzaingó sigue bajo fuego cruzado. Como viene informando GRUPOLAPROVINCIA.COM, se acumulan denuncias por la crítica situación del sistema de salud municipal, calles en mal estado y una falta de transparencia en el manejo de los fondos públicos que genera fuerte malestar: “Los vecinos tienen que adivinar en qué gasta la plata el intendente”.

En este escenario, el concejal del PRO, Santiago Ratto, trazó un durísimo diagnóstico: acusó al intendente de sostener un modelo agotado, marcado por la “improvisación” y la “desinteligencia”. Apuntó contra la falta de planificación en seguridad, la parálisis de obras estructurales, la precariedad de la atención sanitaria y una infraestructura urbana que, a solo 20 km de CABA, aún carece de servicios básicos como cloacas y agua potable.

—¿Cómo evalúa en términos generales la gestión de Pablo Descalzo desde su asunción en diciembre de 2023? ¿Cree que es una continuidad del mandato de su padre o hubo cambios sustanciales en la ciudad?

No veo que haya ningún cambio sustancial respecto al intendente actual. Es más de lo mismo. Incluso tenemos algunas falencias mayores sobre todo en materia de seguridad, que es el principal reclamo de todos los vecinos. Y también la infraestructura, se sigue sosteniendo esta falta de obras importantes para la ciudadanía.

No puede ser que en el año 2025 todavía falten cloacas y agua potable en varios lugares del distrito. Hay un 40% de Ituzaingó que todavía no tiene cloacas, algo insólito siendo que estamos a solo 20 kilómetros de la Capital Federal.

Otro tema es la cantidad de pozos ciegos que se construyen en las veredas de Ituzaingó, justamente debido a la falta de cloacas. Hay muchas solicitudes porque los vecinos ya no tienen lugar dentro de las casas para construir el pozo ciego, ya no les queda espacio dentro de la propiedad y solicitan excepcionalmente la construcción del pozo ciego en la vereda.

Imaginate lo que significa, es realmente deplorable, porque las condiciones de seguridad que debe tener, obviamente se supone que el municipio las controla, pero eso no quita el riesgo de que haya un desmoronamiento en algún momento, o alguna persona que suba el auto a la vereda y eso perjudique a la estructura.

Millones de cosas pueden pasar. De hecho, presentamos un proyecto en su momento para que por lo menos se señalicen, porque muchos de ellos están en lugares de mucho tránsito.

—¿Cómo analiza el aumento del delito y la falta de prevención en el distrito? ¿Cree que el gobierno local cuenta con un plan de seguridad activo?

Siempre se está trabajando bajo el marco de una improvisación. Hace unos años atrás se presentó un plan director de seguridad y desde nuestro bloque, bajo la conducción de Gastón di Castelnuovo, decidimos acompañar esa propuesta que había lanzado la intendencia para mejorar la seguridad dentro del distrito, pero realmente no vimos ningún cambio positivo.

Por el momento, solo se han cerrado algunas calles con maceteros decorativos y terminan siendo acciones dispersas que no solo no benefician al vecino sino que en algún punto hasta lo perjudican, porque no se resuelve el problema de inseguridad y se generan contradicciones en cuanto a la circulación del tráfico y demás.

Entonces, el tema es la improvisación en un montón de cosas, cuando deberíamos tener seriedad en las propuestas que se presentan, sobre todo con respecto a la seguridad, porque los vecinos realmente viven con miedo, e incluso genera un perjuicio al sector comercial.

La gente no sale al centro comercial cuando cae el sol porque tiene miedo de que le roben, los comerciantes trabajan menos horas porque algunos lugares no están bien iluminados o no tienen las condiciones de seguridad necesarias. Entonces son cosas que van perjudicando la vida diaria y la calidad de vida de todos los vecinos.

—La salud es otro de los ejes sensibles en todos los municipios. ¿Cómo ve el funcionamiento del sistema en Ituzaingó, teniendo en cuenta las quejas por deficiencias en salitas, ambulancias y atención primaria?

La salud es otro de los puntos que está en déficit. Años atrás se inauguró como por quinta vez o se puso en semifuncionamiento el Hospital del Bicentenario en Ituzaingó. Se cerró el hospitalito de Brandsen, que era donde se atendía a la mayor cantidad de gente del municipio, y terminó siendo un perjuicio porque el hospital finalmente es de PAMI, no atiende a todo el mundo y hay una guardia muy deficitaria en algunas cosas.

Entonces, la salud es uno de los problemas que también tenemos los vecinos de Ituzaingó, justamente porque hay un sistema colapsado, deficitario en la atención y que terminó siendo perjudicado por esta falta de organización o desinteligencia al cerrar uno de los principales puntos de atención de Ituzaingó para abrir el hospital, que finalmente quedó en manos del PAMI como era previsible.

Por otra parte, recientemente el municipio abrió una sala de laboratorios, estudios y demás, algo que destaco porque es de alguna manera una tranquilidad para algunos vecinos que no podían acceder.

Con Gastón di Castelnuovo a la cabeza, siempre trabajamos justamente para ver mejor a Ituzaingó. Lo más importante es poder llevar propuestas que acompañen la mejora de los vecinos, del espacio público, que busquemos la manera de aportar para resolver conflictos como la inseguridad, con ideas renovadas, con cosas que están estancadas en Ituzaingó desde hace un montón de años, porque hace 31 años que gobierna la misma familia.