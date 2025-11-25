Entrevista GLP: Salazar pidió “tomar el legado de Mussi” para reconstruir el peronismo
El intendente de San Pedro lamentó la muerte del histórico dirigente y destacó su modelo de cercanía territorial como una guía indispensable para la renovación partidaria.Videos - Entrevistas25 de noviembre de 2025Mariana Portilla
—Intendente, ¿qué le generó la noticia del fallecimiento de Juan José Mussi, un dirigente que marcó a fuego la política bonaerense?
Bueno, sí, obviamente nos golpeó muy duro a todos los peronistas. Juan José fue un gran militante del peronismo, un inmenso intendente. Su partida impactó fuerte en toda la militancia y en los peronistas de la provincia de Buenos Aires, y creo que también de todo el país. Fue un funcionario provincial también muy reconocido.
Juan José Mussi junto al gobernador Axel Kicillof.
—Mussi fue un intendente con un fuerte arraigo territorial y muy cercano a la comunidad. ¿Cree que ese modelo de liderazgo sigue vigente o que se ha ido perdiendo en la política actual?
Bueno, es justamente eso lo que hemos perdido un poco y lo que tenemos que recuperar. Juan José fue un clarísimo ejemplo de un modelo de arraigo y cercanía.
—¿Considera que los dirigentes actuales del peronismo están a la altura de recoger ese legado?
Hay que tomar ese liderazgo. Tenemos mucha esperanza en que resurja el peronismo.
