Entrevista GLP. Pablo Descalzo, último en el ranking de intendentes del Conurbano: “Falta gestión en salud, seguridad, agua y cloacas para Ituzaingó”
Los resultados de la última encuesta de CEOP Latam, que ubican a Descalzo como el intendente con peor imagen de la región, reflejan el malestar vecinal por la pérdida del "hospitalito de Brandsen", una inseguridad "preocupante" y un distrito donde "casi la mitad de la población carece de cloacas y un poco menos de agua corriente". "Ituzaingó está estancado y con los mismos problemas hace tiempo", aseguran.