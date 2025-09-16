Entrevista GLP. Damián Selci, entre los intendentes con peor imagen del Conurbano: “No resuelve los problemas de Hurlingham”

Con su imagen en picada, los vecinos advierten que la gestión de Selci “no camina y no tiene las prioridades claras”. Los resultados del último ranking de CEOP Latam reflejan el descontento comunal por la falta de respuesta a problemas históricos de Hurlingham, como el deterioro urbano, la seguridad deficiente y la atención sanitaria limitada.

Videos - Entrevistas16 de septiembre de 2025Pamela OrellanaPamela Orellana

Juan Manuel Lorenzo, presidente del bloque de concejales de Juntos

Damián Selci acumula duras críticas en Hurlingham. Como viene reportando GRUPOLAPROVINCIA.COM, su imagen se derrumba en las encuestas mientras crece el descontento vecinal por el colapso del hospital, el deterioro de calles y plazas, la inseguridad y la priorización de recursos municipales en actividades recreativas en lugar de atender los problemas urgentes que afectan al distrito.

Frente a este escenario, Juan Manuel Lorenzo, presidente del bloque de concejales de Juntos, cuestiona la gestión de Selci por su falta de prioridades claras y medidas a mediano y largo plazo. Señala que la seguridad, la salud y la infraestructura básica quedan relegadas mientras la planta municipal se mantiene sobredimensionada y el Concejo Deliberante funciona como una escribanía del intendente, generando malestar ciudadano.

Pablo Descalzo, intendente de ItuzaingóEntrevista GLP. Pablo Descalzo, último en el ranking de intendentes del Conurbano: "Falta gestión en salud, seguridad, agua y cloacas para Ituzaingó"

–En el ranking de intendentes del Conurbano realizado por CEOP Latam en septiembre, Damián Selci de Hurlingham quedó en el anteúltimo lugar, con casi la peor imagen entre los 25 evaluados. ¿A qué atribuye este resultado?

Venimos viendo durante los dos años de Selci, una gestión que no tiene las prioridades claras, en el sentido de que terminamos -previo a la etapa electoral- con plazas y parques, con juegos y demás, pero no nos responden cuestiones de seguridad, salud o hasta la infraestructura que tiene que tener un municipio, como por ejemplo el estado de las calles.

–¿Lo sorprendió el resultado electoral del domingo 7 de septiembre?

La verdad que no. En cuanto al resultado a nivel provincial, el hecho de que haya vuelto a ganar el peronismo en la Primera y la Tercera, que son las secciones fuertes del Conurbano, responde un poco a lo que se ve en la calle, a que la economía no termina de andar, la gente llega muy justo a fin de mes y creo que fue un mensaje al presidente, de que tiene que cambiar ciertas cosas, más que una victoria del peronismo.

Después el gobernador, con una victoria contundente dentro de su propia interna política, creo que tiene que leer bien esto de cara a los próximos dos años, si es que realmente quiere ser presidenciable.

Y en cuanto al distrito de Hurlingham, hubo tres fuerzas importantes que se enfrentaron y el oficialismo con Damián Selci a la cabeza sacó el 43%, pero lo que parecería ser una victoria contundente y con un gran número, no termina de ser tal, para mi entender, puesto que sacaron lo mismo que en el 2023, siendo que hoy están al frente del municipio.

Entonces, esto de que hoy en las encuestas la gestión no termina de ser bien valorada, se ve también en que no han podido crecer.

Otros intendentes de la región, por ejemplo en San Miguel, el oficialismo, con boleta corta y sin ningún partido que lo represente, sacó un 40%, en Malvinas Argentinas sacó 68% Leo Nardini, hay ejemplos de los partidos de alrededor de Hurlingham donde los intendentes que son del peronismo sacaron un porcentaje mucho mayor, entonces eso tiene que ver con la gestión que no termina de caminar.

Darío Golía, intendente de Chacabuco.Entrevista GLP. Darío Golía: "Chacabuco le dijo no al ajuste y nos acompañó porque cumplimos"

–¿Y esto de que la gestión no camina cree que se debe a que el intendente no escucha a los vecinos, o a que está centrado en la interna del peronismo? ¿Cómo lo analiza?

Sí, hay un mal manejo de las prioridades y desde dónde empezamos a definir un Hurlingham a mediano y largo plazo o maquillamos un poquito tapando algún pozo o pintando alguna senda peatonal antes de la elección y después mantenemos una planta municipal que es casi el triple de la que tienen los partidos de alrededor, un gasto corriente para la política o para la cartelería y el marketing político del intendente. Vuelvo a lo mismo, no termina de resolver los problemas de Hurlingham a mediano y largo plazo.

En el Concejo Deliberante, donde la oposición representa casi a la mitad de los vecinos de Hurlingham, no somos escuchados nunca, el Concejo termina siendo una escribanía del intendente y se ve el malestar de cierta parte de la ciudadanía con esto.

Mientras vemos que Javier Milei, para poder fortalecerse de cara a las elecciones y a dos años más de gobernabilidad, empieza a convocar a sectores de la oposición o a gobernadores que son de otros partidos políticos, el intendente no nos ha convocado, y cuando lo hizo, no cumplió con su palabra en cuanto a lo que pedíamos y demás.

–A nivel local, un sector del PRO decidió formar parte de la alianza Somos Buenos Aires para estas elecciones.

Sí, lo que pasó a nivel provincial con el PRO jugando o siendo parte de la alianza La Libertad Avanza no sucedió en Hurlingham. De los que representamos al PRO, algunos terminamos no participando de la elección, esperando a ver qué sucede con el partido y otros, concejales de mi bloque, se sumaron a la lista de Somos.

Pamela Orellana
Videos - Entrevistas16 de septiembre de 2025

Los resultados de la última encuesta de CEOP Latam, que ubican a Descalzo como el intendente con peor imagen de la región, reflejan el malestar vecinal por la pérdida del "hospitalito de Brandsen", una inseguridad "preocupante" y un distrito donde "casi la mitad de la población carece de cloacas y un poco menos de agua corriente". "Ituzaingó está estancado y con los mismos problemas hace tiempo", aseguran.

