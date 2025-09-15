Entrevista GLP. Darío Golía: “Chacabuco le dijo no al ajuste y nos acompañó porque cumplimos"
El intendente de Chacabuco analizó el triunfo de Fuerza Patria en las elecciones del 7 de septiembre, donde obtuvo el 51% de los votos. Habló sobre los desafíos de gestión, la futura mayoría en el Concejo Deliberante y la importancia de la unidad del peronismo frente al Gobierno nacional.Videos - Entrevistas15 de septiembre de 2025Mariana Portilla
–En las elecciones del 7 de septiembre, Fuerza Patria obtuvo en Chacabuco un 51,05% de los votos. ¿A qué atribuye este resultado?
Tiene que ver, en primer lugar, con haber cumplido los objetivos con nuestros vecinos. Cuando comenzamos, fue una gestión que demandó mucho esfuerzo desde el inicio, con proyectos que tuvimos que arrancar prácticamente de cero. A pesar del difícil contexto económico nacional, pudimos llevar adelante un plan de desarrollo local para Chacabuco. La gente vio que estuvimos a la altura de las circunstancias y nos acompañó.
Además, el resultado también expresa un no al proyecto nacional de ajuste y motosierra, que significa quita de derechos para nuestros vecinos.
–¿Cómo quedará conformado el Concejo Deliberante a partir de diciembre?
Con mayoría de nuestro espacio. Veníamos en minoría, pero desde diciembre tendremos mayoría en el Concejo, lo que nos permitirá avanzar con mayor fortaleza en las iniciativas de gestión.
Darío Golía y Karina Geloso, primera candidata a concejal de Fuerza Patria.
–¿Y qué implica para su gestión contar con esa mayoría? ¿Habrá cambios en la forma de gobernar?
Vamos a seguir trabajando igual que hasta ahora: de cara al vecino y con participación ciudadana. Implementamos presupuesto participativo, consultas populares y un diálogo permanente con todas las fuerzas de Chacabuco. Aun teniendo mayoría, ese será el camino, porque lo más importante para nosotros es nuestra comunidad.
–¿Qué rol juega la provincia de Buenos Aires en esta agenda de gestión?
Siempre trabajamos codo a codo con la provincia y eso nos permite planificar políticas públicas tanto locales como políticas más amplias. Golpeamos sus puertas cada vez que es necesario, porque el objetivo es potenciar a Chacabuco.
–En la campaña provincial se habló mucho de la unidad del peronismo. ¿Cómo vivió ese proceso?
Estamos muy contentos de haber conformado una lista de unidad, donde todo el peronismo se encaminó a decirle que no al gobierno nacional. Fue un gran esfuerzo de dirigentes como Sergio Massa. Creo que esa fue una de las llaves para hacer una gran elección tanto en la provincia como en nuestros municipios.
