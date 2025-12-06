El presidente Javier Milei convocó al Congreso a Sesiones Extraordinarias, que se realizarán del 10 al 30 de diciembre. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que el temario incluirá seis proyectos prioritarios que el Poder Ejecutivo enviará para su tratamiento:

Presupuesto General de la Administración Nacional 2026

Ley de Modernización Laboral

Reforma del Código Penal

Ley de Inocencia Fiscal

Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria

Adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial – Ley Nº 26.639

La agenda combina reformas económicas, fiscales, laborales, penales y ambientales, proyectos que representan los ejes centrales de la gestión de Milei y pondrán a prueba la capacidad del oficialismo para alcanzar consensos con los bloques opositores.

Presupuesto 2026: proyecciones y desafíos fiscales

El Presupuesto 2026 ya cuenta con dictamen en Diputados y proyecta una inflación del 10,1 % y un dólar en $1423, frente al 19,7 % de inflación acumulada durante 2025. Desde Casa Rosada destacan la importancia de esta herramienta para garantizar la planificación de gastos y recursos del Ejecutivo.

El ministro del Interior, Diego Santilli, mantuvo reuniones con veinte gobernadores para asegurar apoyos y abordar las demandas provinciales. Entre los proyectos prioritarios para la Cámara de Diputados se encuentran la Ley de Inocencia Fiscal, orientada al blanqueo de dólares, y el Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria. En el Senado se prevé el tratamiento de la reforma laboral, la modificación del Código Penal y la ley de Glaciares.

Reforma laboral y modificaciones en derechos

El proyecto de modernización laboral, según el anteproyecto difundido, introduce cambios significativos al Régimen de Contrato de Trabajo: incluye un banco de horas, convenios por empresa, ajustes en el esquema de vacaciones, recalculo de indemnizaciones y nuevas regulaciones sobre el derecho de huelga.

También limita a los monotributistas la posibilidad de litigar por relaciones laborales encubiertas y modifica la jornada laboral, estableciendo convenios y condiciones que impactan directamente sobre trabajadores de aplicaciones y otros sectores precarizados. Las medidas, presentadas como “modernización”, reconfiguran derechos laborales históricos y generan fuertes debates sobre precarización.

Código Penal y ley de Glaciares

La reforma del Código Penal, impulsada por la senadora Patricia Bullrich, contempla el endurecimiento de penas, la imprescriptibilidad de delitos graves y menores restricciones a la legítima defensa.

Por su parte, la ley de Glaciares establece que cada provincia defina sus zonas periglaciares, reabriendo el debate sobre la explotación de minerales estratégicos como cobre y tierras raras, mientras el país perdió casi la mitad de sus glaciares en 30 años. El proyecto ambiental ya generó polémica y refleja el impacto potencial de las medidas sobre los recursos naturales estratégicos.

Negociaciones con las provincias

Tras las elecciones legislativas de octubre, Milei recibió a gobernadores –excepto Axel Kicillof, Ricardo Quintela, Gildo Insfrán y Gustavo Melella– para presentar la necesidad de aprobar el presupuesto y la agenda de proyectos.

Desde Casa Rosada explicaron que las reuniones buscaron “construir entendimientos en las agendas y en las demandas mutuas, y a partir de ahí comenzar un sendero de confianza mutua y construcción, para lograr un entendimiento en el Presupuesto 2026 y en las reformas que se necesitan sacar, de ambas partes”.

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, expresó públicamente su reclamo sobre fondos pendientes: “Estamos esperando que aparezca el poncho”. La interacción con los mandatarios refleja la estrategia del oficialismo para asegurar apoyos y avanzar en la aprobación de los proyectos antes de fin de año.