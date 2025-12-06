Sesiones extraordinarias: ajuste, reformas y glaciares en juego
Milei convoca al Congreso: Presupuesto, reforma laboral y control penal marcan la agenda antes de fin de año, con negociaciones clave con provincias.Legislativas06 de diciembre de 2025Pamela Orellana
El presidente Javier Milei convocó al Congreso a Sesiones Extraordinarias, que se realizarán del 10 al 30 de diciembre. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que el temario incluirá seis proyectos prioritarios que el Poder Ejecutivo enviará para su tratamiento:
- Presupuesto General de la Administración Nacional 2026
- Ley de Modernización Laboral
- Reforma del Código Penal
- Ley de Inocencia Fiscal
- Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria
- Adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial – Ley Nº 26.639
La agenda combina reformas económicas, fiscales, laborales, penales y ambientales, proyectos que representan los ejes centrales de la gestión de Milei y pondrán a prueba la capacidad del oficialismo para alcanzar consensos con los bloques opositores.
Presupuesto 2026: proyecciones y desafíos fiscales
El Presupuesto 2026 ya cuenta con dictamen en Diputados y proyecta una inflación del 10,1 % y un dólar en $1423, frente al 19,7 % de inflación acumulada durante 2025. Desde Casa Rosada destacan la importancia de esta herramienta para garantizar la planificación de gastos y recursos del Ejecutivo.
El ministro del Interior, Diego Santilli, mantuvo reuniones con veinte gobernadores para asegurar apoyos y abordar las demandas provinciales. Entre los proyectos prioritarios para la Cámara de Diputados se encuentran la Ley de Inocencia Fiscal, orientada al blanqueo de dólares, y el Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria. En el Senado se prevé el tratamiento de la reforma laboral, la modificación del Código Penal y la ley de Glaciares.
Reforma laboral y modificaciones en derechos
El proyecto de modernización laboral, según el anteproyecto difundido, introduce cambios significativos al Régimen de Contrato de Trabajo: incluye un banco de horas, convenios por empresa, ajustes en el esquema de vacaciones, recalculo de indemnizaciones y nuevas regulaciones sobre el derecho de huelga.
También limita a los monotributistas la posibilidad de litigar por relaciones laborales encubiertas y modifica la jornada laboral, estableciendo convenios y condiciones que impactan directamente sobre trabajadores de aplicaciones y otros sectores precarizados. Las medidas, presentadas como “modernización”, reconfiguran derechos laborales históricos y generan fuertes debates sobre precarización.
Código Penal y ley de Glaciares
La reforma del Código Penal, impulsada por la senadora Patricia Bullrich, contempla el endurecimiento de penas, la imprescriptibilidad de delitos graves y menores restricciones a la legítima defensa.
Por su parte, la ley de Glaciares establece que cada provincia defina sus zonas periglaciares, reabriendo el debate sobre la explotación de minerales estratégicos como cobre y tierras raras, mientras el país perdió casi la mitad de sus glaciares en 30 años. El proyecto ambiental ya generó polémica y refleja el impacto potencial de las medidas sobre los recursos naturales estratégicos.
Negociaciones con las provincias
Tras las elecciones legislativas de octubre, Milei recibió a gobernadores –excepto Axel Kicillof, Ricardo Quintela, Gildo Insfrán y Gustavo Melella– para presentar la necesidad de aprobar el presupuesto y la agenda de proyectos.
Desde Casa Rosada explicaron que las reuniones buscaron “construir entendimientos en las agendas y en las demandas mutuas, y a partir de ahí comenzar un sendero de confianza mutua y construcción, para lograr un entendimiento en el Presupuesto 2026 y en las reformas que se necesitan sacar, de ambas partes”.
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, expresó públicamente su reclamo sobre fondos pendientes: “Estamos esperando que aparezca el poncho”. La interacción con los mandatarios refleja la estrategia del oficialismo para asegurar apoyos y avanzar en la aprobación de los proyectos antes de fin de año.
Juras fuera de protocolo y tensión: piden endurecer el reglamento en Diputados
El proyecto propone restringir cualquier mención adicional a la fórmula establecida y condiciona la incorporación al cuerpo legislativo al cumplimiento estricto del reglamento.
Bugallo criticó a diputada K por promover "un impuesto a los pedos de vacas"
El diputado provincial de la Coalición Cívica, Luciano Bugallo, estalló en redes contra una la legisladora Lucía Klug por "inventar un impuesto". "Parece que perseguir a una vaca que se tira pedos es más sencillo que hacerse cargo de décadas de abandono estructural", dijo.
Villaverde renuncia a su banca y el Senado se prepara para la llegada de Fullone
Tras el comunicado de Lorena Villaverde dirigido a Javier Milei, el oficialismo dio por concluido el conflicto y aguardará la renuncia formal ante la justicia electoral para habilitar la jura de Enzo Fullone.
La Legislatura aprobó la Ley de Financiamiento bonaerense
Con apoyo opositor, Kicillof consiguió el endeudamiento por USD 3.685 millones. Hubo rosca hasta la madrugada y un fondo fijo para municipios que destrabó la votación.
Kicillof acusó a Milei de buscar el caos en la Provincia
Kicillof salió con los tapones de punta: celebró la Ley de Financiamiento y acusó a Milei de apostar al caos en la Provincia. Leé todo lo que dijo.
Bugallo criticó a diputada K por promover "un impuesto a los pedos de vacas"
El diputado provincial de la Coalición Cívica, Luciano Bugallo, estalló en redes contra una la legisladora Lucía Klug por "inventar un impuesto". "Parece que perseguir a una vaca que se tira pedos es más sencillo que hacerse cargo de décadas de abandono estructural", dijo.
Estatales exigen la reapertura de paritarias tras el aval legislativo a la deuda bonaerense
Con el endeudamiento aprobado para Kicillof, ATE Buenos Aires reclama que se retome la discusión salarial y empuja por aumentos en plena escalada inflacionaria.